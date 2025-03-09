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AK Partili Üye İle Tartışmanın Tam Hali: Kadıköy Belediye Meclisi Başkanvekili Ahmet Kurtuluş Gözaltında!

AK Partili Üye İle Tartışmanın Tam Hali: Kadıköy Belediye Meclisi Başkanvekili Ahmet Kurtuluş Gözaltında!

Kadıköy
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
09.03.2025 - 12:15

Kadıköy Belediye Meclisi’nde yaşananlar sonrasında savcılık soruşturma başlatmıştı. Belediye'nin AK Partili Meclis Üyesi Elif Lale Bilgili ile CHP'li Meclis 1. Başkanvekili Ahmet Kurtuluş arasında tartışma yaşanmış ve Kurtuluş, “Şunu atalım dışarıya' ifadelerini kullanmıştı. Savcılığın başlattığı soruşturma kapsamında Ahmet Kurtuluş gözaltına alınırken, AK Partili üye ile yaşananların tam kaydı da ortaya çıktı.

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Geçtiğimiz günlerde Kadıköy Belediye Meclisi’nde yaşanan tartışma gündem olmuştu.

Geçtiğimiz günlerde Kadıköy Belediye Meclisi’nde yaşanan tartışma gündem olmuştu.

Belediyenin AK Partili Meclis Üyesi Elif Lale Bilgili’nin yaptığı konuşma sırasında oturumu yöneten CHP’li Meclis Başkanvekili Ahmet Kurtuluş kendisine 5 dakikalık süre kısıtlamasını hatırlatmış ve Bilgili karara tepki göstermişti. AK Partili üye kimseye konuşma süresi verilmediğini ve kendisine haksızlık yapıldığını iddia etmişi.

Yaşanan tartışma sonrasında Başkanvekili Ahmet Kurtuluş, AK Partili üye için “Şunu atalım dışarıya” ifadelerini kullanmıştı.

Yaşanan tartışma sonrasında Başkanvekili Ahmet Kurtuluş, AK Partili üye için “Şunu atalım dışarıya” ifadelerini kullanmıştı.

Sosyal medyada yayınlanan görüntüler sonrasında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmış ve CHP’li Ahmet Kurtuluş gözaltına alınmıştı.

Kadıköy Belediye Meclisi’nde yaşanan tartışmanın tam görüntüleri ortaya çıktı.

Kadıköy Belediye Meclisi’nde yaşanan tartışmanın tam görüntüleri ortaya çıktı.

Yayınlanan görüntülerde, AK Partili Meclis Üyesi Elif Lale Bilgili’nin ilk başlarda konuşmasına müdahale edilmediği, Ahmet Kurtuluş’un 1 dakikasının kaldığını hatırlatması üzerine gerginlik çıktığı yer aldı.

İşte belediye meclisinde yaşananların uzun hali 👇

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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