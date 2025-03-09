AK Partili Üye İle Tartışmanın Tam Hali: Kadıköy Belediye Meclisi Başkanvekili Ahmet Kurtuluş Gözaltında!
AK Partili Üye İle Tartışmanın Tam Hali: Kadıköy Belediye Meclisi Başkanvekili Ahmet Kurtuluş Gözaltında!
Kadıköy Belediye Meclisi’nde yaşananlar sonrasında savcılık soruşturma başlatmıştı. Belediye'nin AK Partili Meclis Üyesi Elif Lale Bilgili ile CHP'li Meclis 1. Başkanvekili Ahmet Kurtuluş arasında tartışma yaşanmış ve Kurtuluş, “Şunu atalım dışarıya' ifadelerini kullanmıştı. Savcılığın başlattığı soruşturma kapsamında Ahmet Kurtuluş gözaltına alınırken, AK Partili üye ile yaşananların tam kaydı da ortaya çıktı.
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Geçtiğimiz günlerde Kadıköy Belediye Meclisi’nde yaşanan tartışma gündem olmuştu.
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Yaşanan tartışma sonrasında Başkanvekili Ahmet Kurtuluş, AK Partili üye için “Şunu atalım dışarıya” ifadelerini kullanmıştı.
Kadıköy Belediye Meclisi’nde yaşanan tartışmanın tam görüntüleri ortaya çıktı.
İşte belediye meclisinde yaşananların uzun hali 👇
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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