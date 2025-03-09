Dağ Yürüyüşünde Hayatını Kaybetmişti: İsak Andiç Ermay’ın Soruşturması Yeniden Açıldı
Dağ Yürüyüşünde Hayatını Kaybetmişti: İsak Andiç Ermay’ın Soruşturması Yeniden Açıldı
Türkiye’de doğduktan sonra 14 yaşında ailesiyle birlikte İspanya’ya göç eden ve tekstil devi Mango’nun kurucularından olan İsak Andiç Ermay, geçtiğimiz aralık ayında oğlu ile birlikte gittiği dağ yürüyüşü sırasında düşerek hayatını kaybetmişti. İspanya’da savcılık, iş insanın ölümü ile ilgili yürütülen soruşturmayı yeniden açtı. Savcılık, babası ile şirket yönetimi için gerginlik yaşadığı iddia edilen ve dağ yürüyüşü sırasında yanında olan oğlu Jonathan Ermay’ın ifadelerinin çelişkili olduğunu tespit etti.
Kaynak: Sabah Gazetesi
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71 yaşındaki İsak Andiç Ermay, oğlu ile birlikte İspanya’nın Katalonya bölgesinde çıktığı dağ yürüyüşünde hayatını kaybetmişti.
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Sabah Gazetesi’nden Ümit Erkan Demircan’ın haberine göre ise İspanya’da yetkililer soruşturmanın yeniden açılmasına karar verdi.
Savcılık, ‘Deneyimli bir yürüyüşçü nasıl olur da bu kadar iyi korunan bir yürüyüş parkurundan düşebilir?’ sorusuna cevap bulmak için soruşturmayı derinleştirmeye karar verdi.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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