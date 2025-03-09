Dağ Yürüyüşünde Hayatını Kaybetmişti: İsak Andiç Ermay’ın Soruşturması Yeniden Açıldı

Türkiye’de doğduktan sonra 14 yaşında ailesiyle birlikte İspanya’ya göç eden ve tekstil devi Mango’nun kurucularından olan İsak Andiç Ermay, geçtiğimiz aralık ayında oğlu ile birlikte gittiği dağ yürüyüşü sırasında düşerek hayatını kaybetmişti. İspanya’da savcılık, iş insanın ölümü ile ilgili yürütülen soruşturmayı yeniden açtı. Savcılık, babası ile şirket yönetimi için gerginlik yaşadığı iddia edilen ve dağ yürüyüşü sırasında yanında olan oğlu Jonathan Ermay’ın ifadelerinin çelişkili olduğunu tespit etti.

Kaynak: Sabah Gazetesi