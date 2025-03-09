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Dağ Yürüyüşünde Hayatını Kaybetmişti: İsak Andiç Ermay’ın Soruşturması Yeniden Açıldı

Dağ Yürüyüşünde Hayatını Kaybetmişti: İsak Andiç Ermay’ın Soruşturması Yeniden Açıldı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
09.03.2025 - 10:46

Türkiye’de doğduktan sonra 14 yaşında ailesiyle birlikte İspanya’ya göç eden ve tekstil devi Mango’nun kurucularından olan İsak Andiç Ermay, geçtiğimiz aralık ayında oğlu ile birlikte gittiği dağ yürüyüşü sırasında düşerek hayatını kaybetmişti. İspanya’da savcılık, iş insanın ölümü ile ilgili yürütülen soruşturmayı yeniden açtı. Savcılık, babası ile şirket yönetimi için gerginlik yaşadığı iddia edilen ve dağ yürüyüşü sırasında yanında olan oğlu Jonathan Ermay’ın ifadelerinin çelişkili olduğunu tespit etti.

Kaynak: Sabah Gazetesi

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71 yaşındaki İsak Andiç Ermay, oğlu ile birlikte İspanya’nın Katalonya bölgesinde çıktığı dağ yürüyüşünde hayatını kaybetmişti.

71 yaşındaki İsak Andiç Ermay, oğlu ile birlikte İspanya’nın Katalonya bölgesinde çıktığı dağ yürüyüşünde hayatını kaybetmişti.

İş insanın oğlu Jonathan Ermay, kazadan sonra ileri doğru gittiğini, aniden düşen taş sesleri duyduğunu söylemiş ve 'Arkamı döndüğümde babamın düştüğünü gördüm. Fakat yapabileceğim bir şey yoktu ve artık çok geçti. Hemen yardım istedim' ifadelerini kullanmıştı.

İsak Andiç Ermay’nin hayatını kaybetmesi sonrasında soruşturma kaza olarak nitelenmiş ve kapatılmıştı.

Sabah Gazetesi’nden Ümit Erkan Demircan’ın haberine göre ise İspanya’da yetkililer soruşturmanın yeniden açılmasına karar verdi.

Sabah Gazetesi’nden Ümit Erkan Demircan’ın haberine göre ise İspanya’da yetkililer soruşturmanın yeniden açılmasına karar verdi.

Savcılık, Jonathan Ermay’ın babası ile şirket yönetimi hakkında arasında gerginlik olduğunu tespit etti. 

Aileye yakın kaynaklar, Jonathan Ermay’ın şirketin başına geçtikten sonra sorumsuzca davrandığını ve şirketi iflasa sürüklediğini ifade etti.

Kaynak

Savcılık, ‘Deneyimli bir yürüyüşçü nasıl olur da bu kadar iyi korunan bir yürüyüş parkurundan düşebilir?’ sorusuna cevap bulmak için soruşturmayı derinleştirmeye karar verdi.

Savcılık, ‘Deneyimli bir yürüyüşçü nasıl olur da bu kadar iyi korunan bir yürüyüş parkurundan düşebilir?’ sorusuna cevap bulmak için soruşturmayı derinleştirmeye karar verdi.

Soruşturma kapsamında polis, Ermay’ın düşme anına ilişkin Google'dan teknik veri talep edildi. 

Ayrıca düşme anında babasının önünde yürüdüğünü iddia eden Jonathan'ın hikâyesini doğrulaması amacıyla da telefon şirketinden koordinatları içeren bilgiler istendi.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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