Oktarcılara Köfte Ekmek Ismarlamış: Jandarma Komutanı Binbaşı Görevden Alındı

Binbaşı Fatih Torun hakkında “yasaklı maddeyi cezaevine sokmak” iddiasıyla tutanak tutuldu. Bunun üzerine binbaşı görevden alındı.

Torun’un daha önce de Adnan Oktar ve suç örgütünden tutuklu bulunan kişilerle yakın ilişkileri olduğu, cezaevi içerisinde Oktar ve adamlarına imtiyazlı davrandığı, hatta bir başka duruşma esnasında Oktar’ı uyaran bir astsubayı herkesin gözü önünde azarladığı ve bu nedenle İl Jandarma Komutanlığı’na daha önce de kendisi hakkında birçok şikayet iletildiği belirtiliyor.