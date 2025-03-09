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Oktarcılara Köfte Ekmek Ismarlamış: Jandarma Komutanı Binbaşı Görevden Alındı

Oktarcılara Köfte Ekmek Ismarlamış: Jandarma Komutanı Binbaşı Görevden Alındı

Adnan Oktar
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
09.03.2025 - 10:07

Adnan Oktar’ın lideri olduğu ve kamuoyunda “Oktarcılar” olarak bilinen terör örgütü ile ilgili ilginç bir gelişme yaşanadı. Örgüt lideri ve üyesi 12 kişinin yargılandığı sırada kendilerine köfte ekmek ısmarlayan Silivri Jandarma Komutanı Binbaşı Fatih Torun hakkında önce tutanak tutuldu sonrasında da görevden alındı. Jandarma komutanı binbaşının daha önce de Oktar’ı uyaran bir astsubayı herkesin içinde azarladığı iddia edildi.

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Adnan Oktar çeşitli suçlardan yargılandığı davada toplam 8 bin 463 yıl 4 ay hapis cezası almış ve cezalar Yargıtay’da onanmıştı.

Adnan Oktar çeşitli suçlardan yargılandığı davada toplam 8 bin 463 yıl 4 ay hapis cezası almış ve cezalar Yargıtay’da onanmıştı.

Oktar, cinsel istismar, kasten öldürmeye teşebbüs, eziyeteğitim hakkının engellenmesi, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak, kişisel verilerin izinsiz kayıt edilmesi gibi çeşitli suçlardan cezalandırılmıştı.

Serbestiye’te yer alan habere göre, Adnan Oktar davasında ilginç bir gelişme yaşandı.

Serbestiye’te yer alan habere göre, Adnan Oktar davasında ilginç bir gelişme yaşandı.

Silivri İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Fatih Torun, Silivri Cezaevi’nde yatan Adnan Oktar ve örgütü ile ilişkili olduğuna dair iddialar ve hakkında tutulan tutanaklar sebebiyle görevden alındı.

Kaynak

Binbaşı, Adnan Oktar ile birlikte 11 kişinin yargılandığı duruşma sırasında dışarıdan köfte ekmek siparişi vermiş.

Binbaşı, Adnan Oktar ile birlikte 11 kişinin yargılandığı duruşma sırasında dışarıdan köfte ekmek siparişi vermiş.

Binbaşı Fatih Torun hakkında “yasaklı maddeyi cezaevine sokmak” iddiasıyla tutanak tutuldu. Bunun üzerine binbaşı görevden alındı.

Torun’un daha önce de Adnan Oktar ve suç örgütünden tutuklu bulunan kişilerle yakın ilişkileri olduğu, cezaevi içerisinde Oktar ve adamlarına imtiyazlı davrandığı, hatta bir başka duruşma esnasında Oktar’ı uyaran bir astsubayı herkesin gözü önünde azarladığı ve bu nedenle İl Jandarma Komutanlığı’na daha önce de kendisi hakkında birçok şikayet iletildiği belirtiliyor.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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