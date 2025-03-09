Oktarcılara Köfte Ekmek Ismarlamış: Jandarma Komutanı Binbaşı Görevden Alındı
Oktarcılara Köfte Ekmek Ismarlamış: Jandarma Komutanı Binbaşı Görevden Alındı
Adnan Oktar’ın lideri olduğu ve kamuoyunda “Oktarcılar” olarak bilinen terör örgütü ile ilgili ilginç bir gelişme yaşanadı. Örgüt lideri ve üyesi 12 kişinin yargılandığı sırada kendilerine köfte ekmek ısmarlayan Silivri Jandarma Komutanı Binbaşı Fatih Torun hakkında önce tutanak tutuldu sonrasında da görevden alındı. Jandarma komutanı binbaşının daha önce de Oktar’ı uyaran bir astsubayı herkesin içinde azarladığı iddia edildi.
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Adnan Oktar çeşitli suçlardan yargılandığı davada toplam 8 bin 463 yıl 4 ay hapis cezası almış ve cezalar Yargıtay’da onanmıştı.
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Serbestiye’te yer alan habere göre, Adnan Oktar davasında ilginç bir gelişme yaşandı.
Binbaşı, Adnan Oktar ile birlikte 11 kişinin yargılandığı duruşma sırasında dışarıdan köfte ekmek siparişi vermiş.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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