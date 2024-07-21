Adnan Oktar'ın Elinden Kurtulan F.K (27): "Örgütteki Herkes İdam Edilse Gözümden Yaş Akmaz"

Adnan Oktar, bilinen ismiyle 'Adnan Hoca' yaklaşık 40 senedir ülkede yüzlerce evladın ailesinden kopmasına sebep oldu. Belki binlerce kadının hem bedeninde hem de ruhunda ömürleri boyunca unutamayacakları derinlikte yaralar açtı.

Kedicik belgeselinden sonra Özkan Mamati ile de irtibat halindeydik. O da Furkan Sezer de tüm programlarda süreci detaylarıyla anlatıyorlar. Ben işkenceye maruz kalmış birini dinlemeyi istedim. İkna etmesi zordu ama Özkan bey (Mamati) vesilesi ile cevaplarını yolladı.

Aşağıda dört sene boyunca Oktar ve örgütü tarafından türlü işkencelere maruz kalmış bir genç kadının hislerini okuyacaksınız ve en acısı da Özkan Mamati'nin 'kesin' diyerek onayladığı ihtimal: Oktar da yüksek ihtimalle şu anda bu satırları KEYİFLE okuyor olacak. Uzmanların onun hakkında 'ümitsiz vaka' demesinin sebebi tam da keyif kelimesinde saklı gibi.

Oktar'ı tanıyanların kurdukları ortak bir cümle daha var; birkaç kez bizzat duydum. Derler ki 'Şeytan, Oktar'ı görse kaçar. İnsanlık tarihi bu kadar kötü bir canavar görmemiştir.'Kulağa fazla iddialı geldiğinin farkındayım. İçinizden 'Hitler mi bu yahu?' dediğinizi de duyar gibiyim. En iyisi aşağıdaki röportajı okuduktan sonra siz kendi kararınızı verin.