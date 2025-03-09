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Devlet Bahçeli’den Açıklama: "PKK Tüm Silahlarını Türkiye’ye Teslim Etmelidir"

Devlet Bahçeli’den Açıklama: "PKK Tüm Silahlarını Türkiye’ye Teslim Etmelidir"

Devlet Bahçeli
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
09.03.2025 - 11:43 Son Güncelleme: 09.03.2025 - 11:56

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan’ın “silahları bırakın” çağrısında PKK’ya bağlı tüm grupların sorumlu olduğunu ve örgüt üyelerinin silahlarını devlete teslim etmesi gerektiğini ifade etti.

Devlet Bahçeli’nin “Terörsüz Türkiye” planı ile ilgili yaptığı açıklamanın detayları 👇

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Devlet Bahçeli’nin çağrısı ile başlayan süreçte tutuklu bulunan Abdullah Öcalan örgüt için “silahları bırakın” açıklamasında bulunmuştu.

Devlet Bahçeli’nin çağrısı ile başlayan süreçte tutuklu bulunan Abdullah Öcalan örgüt için “silahları bırakın” açıklamasında bulunmuştu.

Öcalan’ın çağrısı sonrasında Suriye’de etkili olan PKK’ya bağlığı YPG’nin silahları bırakıp bırakmayacağı tartışılıyordu. 

Devlet Bahçeli bugün yaptığı açıklamada Öcalan’ın çağrısınını PKK’Ya bağlı tüm grupları kapsadığını ifade etti. 

Bahçeli ayrıca, örgüt üyelerinin silahlarını devlete teslim etmesi gerektiğini de ifade etti.

“Aziz milletimiz makus ve menhus talihini yenmek için kutlu irade ve inancıyla devrededir.”

“Aziz milletimiz makus ve menhus talihini yenmek için kutlu irade ve inancıyla devrededir.”

Terörün kanlı izleri silinmekle birlikte tortu ve kalıntıları da tamamıyla kazınıp atılacaktır. Herhangi bir yol kazasının yaşanmaması, yanlış anlamaların tezahür etmemesi, hassasiyet yönü ziyadesiyle fazla olan iyimser gelişmelerin sekteye uğramaması/uğratılmaması konusunda son derece dikkat, sorumluluk, özen ve uyanıklık gerekmektedir.”

“27 Şubat İmralı çağrısı PKK terör örgütüyle birlikte diğer bütün uzantı ve grupları açıkça bağlamaktadır.”

“27 Şubat İmralı çağrısı PKK terör örgütüyle birlikte diğer bütün uzantı ve grupları açıkça bağlamaktadır.”

YPG’nin ve buna benzer terörist oluşumların anılan çağrıdan muaf ve istisna olduklarını iddia etmeleri, çatlak ses çıkaranların bu mesnetsiz görüşü bir plan dahilinde paylaşmaları örgütsel ve kurucu önderliğin doğasıyla tamamıyla çelişkilidir. Terör örgütünü kuran feshini istemiştir. Bunun dışında zamana oynamak, ortamı bulandırmak, süregelen pozitif gündemi tahrip ve tahrik edici nitelikte top çevirmek, siyasi ve hukuki düzenleme taleplerini yoğunlaştırmak aymazlıktır.”

“Türk milleti terörle yaşamaya ne mahkûm, ne mecbur, ne de müstahaktır.”

“Türk milleti terörle yaşamaya ne mahkûm, ne mecbur, ne de müstahaktır.”

'PKK terör örgütü ve iltisaklı gruplar derhal ve ön şartsız silah bırakmalı, hatta kanlı silahlarını Türkiye Cumhuriyeti’ne teslim etmelidir.

Ateşkes açıklaması doğru, dengeli ve isabetli bir açıklama değildir. Çünkü ateşkes rejiminden bahsetmek için eşit ve egemen güçlerin karşılıklı münasebet ve mücadelesine sahne olan ahlaki, mantiki, meşru ve hukuki bir ortamın varlığı asla yoktur. Bunun tam tersine olacak şekilde, yapılacak her teklif, söylenecek her söz tek taraflı bir oyalanmadır ve beyhudedir.

Bu nedenle İmralı tarafından 27 Şubat 2025 tarihinde yapılan tarihi çağrıya PKK’yla birlikte diğer uzantı ve iltisak halindeki örgütlerin riayet ve bağlılığı mecburidir. 

Terörsüz Türkiye amacı derhal gerçekleşmeli, terör hayatımızdan sökülüp atılmalıdır. Aksi halde elinde kanunsuz silah taşıyan kim olursa olsun bedelini en ağır şekilde ödeyecektir.'

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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