Devlet Bahçeli’den Açıklama: "PKK Tüm Silahlarını Türkiye’ye Teslim Etmelidir"
Devlet Bahçeli’den Açıklama: "PKK Tüm Silahlarını Türkiye’ye Teslim Etmelidir"
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan’ın “silahları bırakın” çağrısında PKK’ya bağlı tüm grupların sorumlu olduğunu ve örgüt üyelerinin silahlarını devlete teslim etmesi gerektiğini ifade etti.
Devlet Bahçeli’nin “Terörsüz Türkiye” planı ile ilgili yaptığı açıklamanın detayları 👇
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Devlet Bahçeli’nin çağrısı ile başlayan süreçte tutuklu bulunan Abdullah Öcalan örgüt için “silahları bırakın” açıklamasında bulunmuştu.
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“Aziz milletimiz makus ve menhus talihini yenmek için kutlu irade ve inancıyla devrededir.”
“27 Şubat İmralı çağrısı PKK terör örgütüyle birlikte diğer bütün uzantı ve grupları açıkça bağlamaktadır.”
“Türk milleti terörle yaşamaya ne mahkûm, ne mecbur, ne de müstahaktır.”
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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