Donald Trump'ın 9 Aydır Uzayda Mahsur Kalan Astronotlar Hakkında Yaptığı Açıklama Beyin Yaktı

NASA astronotları Sunita Williams ve Barry Butch Wilmore, Haziran ayından beri Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) mahsur kalmış durumdalar. Bu durum, Boeing'in uzay araçlarındaki teknik aksaklıklar nedeniyle meydana geldi. Bu iki deneyimli astronotun, dokuz aylık uzay serüvenlerinin ardından yakın zamanda Dünya'ya dönüşleri bekleniyordu. Ancak, teknik aksaklıklar nedeniyle dönüşleri bir kez daha ertelendi. Son birkaç ay içinde Wilmore ve Williams, sağlık durumlarının iyi olduğunu ve görevlerinin gerektirdiği süre boyunca ISS'de kalmaya hazır olduklarını belirttiler. Donald Trump Sunita Williams ve Barry Butch Wilmore'un durumu hakkında açıklama yaptı.