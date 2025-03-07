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Donald Trump'ın 9 Aydır Uzayda Mahsur Kalan Astronotlar Hakkında Yaptığı Açıklama Beyin Yaktı

Donald Trump'ın 9 Aydır Uzayda Mahsur Kalan Astronotlar Hakkında Yaptığı Açıklama Beyin Yaktı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
07.03.2025 - 22:45

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NASA astronotları Sunita Williams ve Barry Butch Wilmore, Haziran ayından beri Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) mahsur kalmış durumdalar. Bu durum, Boeing'in uzay araçlarındaki teknik aksaklıklar nedeniyle meydana geldi. Bu iki deneyimli astronotun, dokuz aylık uzay serüvenlerinin ardından yakın zamanda Dünya'ya dönüşleri bekleniyordu. Ancak, teknik aksaklıklar nedeniyle dönüşleri bir kez daha ertelendi. Son birkaç ay içinde Wilmore ve Williams, sağlık durumlarının iyi olduğunu ve görevlerinin gerektirdiği süre boyunca ISS'de kalmaya hazır olduklarını belirttiler. Donald Trump Sunita Williams ve Barry Butch Wilmore'un durumu hakkında açıklama yaptı.

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Donald Trump mahsur kalan iki astronot için "Umarım birbirlerinden hoşlanıyorlardır. Belki aşık olurlar, ne bileyim." dedi.

Donald Trump mahsur kalan iki astronot için "Umarım birbirlerinden hoşlanıyorlardır. Belki aşık olurlar, ne bileyim." dedi.

Trump'ın bu garip açıklaması sosyal medyada gündem oldu.

Trump'ın bu garip açıklaması sosyal medyada gündem oldu.

İşte o açıklama;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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