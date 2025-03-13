Diyarbakır’da Nevruz Kutlamaları Başladı: Onlarca Kişi Meşalelerle Surlarda Yürüdü

Her yıl olduğu gibi, baharın taze nefesiyle beraber Nevruz kutlamaları da başladı. Bu yıl da, doğanın uyanışını ve yeniden doğuşunu simgeleyen bu özel gün, tüm canlılık ve enerjisiyle kutlanmaya başlandı. İlk görüntüler ise Diyarbakır'ın Sur ilçesinden geldi. Onlarca kişi ellerinde meşalelerle surlarda yürüdü.