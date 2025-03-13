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Diyarbakır’da Nevruz Kutlamaları Başladı: Onlarca Kişi Meşalelerle Surlarda Yürüdü

Diyarbakır’da Nevruz Kutlamaları Başladı: Onlarca Kişi Meşalelerle Surlarda Yürüdü

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
13.03.2025 - 21:02

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Her yıl olduğu gibi, baharın taze nefesiyle beraber Nevruz kutlamaları da başladı. Bu yıl da, doğanın uyanışını ve yeniden doğuşunu simgeleyen bu özel gün, tüm canlılık ve enerjisiyle kutlanmaya başlandı. İlk görüntüler ise Diyarbakır'ın Sur ilçesinden geldi. Onlarca kişi ellerinde meşalelerle surlarda yürüdü.

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Nevruz, her yıl 21 Mart'ta kutlanan, doğanın uyanışını ve yeniden doğuşunu simgeleyen bir bayramdır.

Nevruz, her yıl 21 Mart'ta kutlanan, doğanın uyanışını ve yeniden doğuşunu simgeleyen bir bayramdır.

Tarihi binlerce yıl öncesine dayanan bu özel gün, birçok farklı kültür ve topluluk tarafından benimsenmiştir. Nevruz, aynı zamanda bir yılın sona erip, yeni bir yılın başladığının da işaretidir.

Baharın müjdecisi olan bu bayram, doğanın canlanmasını, yeşilin her yeri kaplamasını ve hayatın yeniden başlamasını kutlar.

Baharın müjdecisi olan bu bayram, doğanın canlanmasını, yeşilin her yeri kaplamasını ve hayatın yeniden başlamasını kutlar.

Nevruz, toplumların bir araya gelerek, birlik ve beraberliklerini pekiştirdikleri, sevgi ve saygı çerçevesinde kutladıkları bir bayramdır. Bu bayram, pek çok kültürde farklı biçimlerde kutlanır.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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