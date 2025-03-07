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Alper Rende, Altay Dağları'nda Avcılarla Birlikte Bir Kartala Kamera Takarak Av Anını Görüntüledi

Alper Rende, Altay Dağları'nda Avcılarla Birlikte Bir Kartala Kamera Takarak Av Anını Görüntüledi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
07.03.2025 - 19:41

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Alper Rende Youtube'un en eski isimlerinden. Kendisi son dönemde oldukça dikkat çekici videolara imza atıyor. Son olarak bir kabile ile bir hafta yaşamış, ardından o kabile üyelerini şehir hayatıyla tanıştırmıştı. Üstüne bir de o kabile üyelerini Türkiye'ye getirmiş, Anıtkabir'i bile gezdirmişti. Rende yine oldukça dikkat çeken bir videoya imza attı.

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Alper Rende Moğolistan'a gittiği videosunda Altay Dağları'nda avcılık yapan insanların av için kullandığı kartala kamera takarak av anını görüntüledi.

Alper Rende Moğolistan'a gittiği videosunda Altay Dağları'nda avcılık yapan insanların av için kullandığı kartala kamera takarak av anını görüntüledi.

Kartalın, bir tilkiyi avladığı anları anbean kaybettiği video belgesellere taş çıkarttı.

Kartalın, bir tilkiyi avladığı anları anbean kaybettiği video belgesellere taş çıkarttı.

Buradan izleyebilirsiniz;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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