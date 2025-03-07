Alper Rende, Altay Dağları'nda Avcılarla Birlikte Bir Kartala Kamera Takarak Av Anını Görüntüledi

Alper Rende Youtube'un en eski isimlerinden. Kendisi son dönemde oldukça dikkat çekici videolara imza atıyor. Son olarak bir kabile ile bir hafta yaşamış, ardından o kabile üyelerini şehir hayatıyla tanıştırmıştı. Üstüne bir de o kabile üyelerini Türkiye'ye getirmiş, Anıtkabir'i bile gezdirmişti. Rende yine oldukça dikkat çeken bir videoya imza attı.