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Danimarka'da 25 Yaşına Bekar Girenlere Uygulanan İşkence Gibi Gelenek

Danimarka'da 25 Yaşına Bekar Girenlere Uygulanan İşkence Gibi Gelenek

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
07.03.2025 - 17:38 Son Güncelleme: 07.03.2025 - 17:54

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Her bir milletin kendine has gelenekleri ve ritüelleri vardır. Bu özgün adetler, başka kültürlerin perspektifinden bakıldığında son derece ilgi çekici ve garip görünebilir. Bu gelenekler, kendi içinde eşsiz birer değer olarak farklı kültürlerin ilgisini üzerine toplar. Kendi içerisinde birer kültürel miras olan bu adetler, altında bir anlam ya da bir hikaye barındırır. Birçoğunun ilkel ve çağdığı olması sebebiyle geride bırakılması gerekse de bugün hala dünyanın dört bir yanında, bazen tehlikeli olabilecek ritüeller ve gelenekler sürdürülmeye devam ediyor.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DGe2HK...
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Danimarka'da 25 yaşına bekar girenler için uygulanan ilginç gelenek izleyenlerin nefesini kesti.

Danimarka'da 25 yaşına bekar girenler için uygulanan ilginç gelenek izleyenlerin nefesini kesti.

25 yaşına bekar giren kişinin bir yere bağlanıp, ıslatıldıktan sonra üzerine tarçın döküldüğü ilginç gelenek kimilerine eğlenceli görünürken kimileri ise solunumu tıkayabileceğinden tehlikeli buldu.

25 yaşına bekar giren kişinin bir yere bağlanıp, ıslatıldıktan sonra üzerine tarçın döküldüğü ilginç gelenek kimilerine eğlenceli görünürken kimileri ise solunumu tıkayabileceğinden tehlikeli buldu.

İşte o gelenek;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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sinan

Millet Danimarka'da neden bekar kalsın ki para var ortam var medeniyet var huzur var .. var oğlu var