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Almanya'da İstenmeyen Bebeklerin Bırakıldığı Küçük Bölmeler: Babyklappe

Almanya'da İstenmeyen Bebeklerin Bırakıldığı Küçük Bölmeler: Babyklappe

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
18.03.2025 - 13:48

Dünyanın en acı gerçeklerinden biri: İstenmeyen, bakım sağlanamayan çocuklar. Bugüne kadar sağlıksız koşullarda terk edilen birçok bebek haberine denk gelmişsinizdir. Çeşitli nedenler dolayısıyla anne ve babasının bakım sağlayamadığı bu çocuklara çoğunlukla çocuk esirgeme kurumları tarafından sahip çıkılıyor. Peki her ülkede, bu durum aynı mı işliyor? Hayır.

Almanya'da anne ve babaların çeşitli nedenlerden dolayı bakamayacaklarını düşündükleri çocuklarını bırakabilecekleri 'babyklappe' adı verilen bölmeler bulunuyor. Peki bu bölmelerde sistem nasıl işliyor?

Kaynak: Doğruluk Payı / Selman Özdemir

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Almanya'daki "babyklappe" uygulaması gerçek mi?

Almanya'daki "babyklappe" uygulaması gerçek mi?

Sosyal medyada, Almanya'da bakım sağlanamayacak çocukların bırakıldığı bölmeler olduğuna denk gelmiş olabilirsiniz. Evet, bu uygulama doğru. Babyklappe adı verilen bu sistem sayesinde, çeşitli nedenlerle bakım sağlayamayan anne ve babalar, çocuklarını güvenli bir yere emanet edebiliyor.

Kişi, hastanelerin dış duvarlarına yerleştirilen dolap gibi bu bölmenin kapağını açıp, bebeğini bırakıyor. Bölme otomatik olarak kilitleniyor ve ardından alarm çalıyor. Alarm sesini duyan yetkililer bebeği, bölmenin hastane tarafından alıyor ve gerekli sağlık kontrollerini gerçekleştiriyor.

Ailenin bilgisi gizli tutuluyor.

Ailenin bilgisi gizli tutuluyor.

Bebeği bu bölmeye bırakan kişilerin bilgileri, kendileri istemediği sürece gizli tutuluyor. Bebeğini bırakan kişi eğer isterse 'babyklappe' içerisinde bulunan formu doldurup kişisel bilgilerini verebiliyor. Bu bilgiler, hastane tarafından kayıt altına alınıyor. Çocuk 16 yaşına geldiğinde ailesinin kim olduğunu öğrenmek isterse bu form üzerinden bilgilerini alabiliyor. 

Öte yandan Almanya'da 'anonim olarak' doğum yapma imkanı da tanınıyor. Yani hamile kişiler, hastanelerde kimliklerini ibraz etmeden sağlıklı bir şekilde doğum yapabiliyor. Doğruluk Payı'nın aktardığına göre, bebeğini anonim olarak doğurmak isteyen anneler için ayrıca bir iletişim hattı da kurulmuş. Anneler bu hat üzerinden merak ettikleri tüm soruların cevaplarını alabiliyor. 

Bu sistemden hastanede doğum yapan ancak isminin açıklanmasını istemeyen anneler de yararlanabiliyor.

Peki babyklappe'e bırakılan çocuklara ne oluyor?

Peki babyklappe'e bırakılan çocuklara ne oluyor?

Almanya'da bu hizmet hastane, dernek gibi kuruluşlar aracılığıyla yapılıyor. Bebek kutuları genellikle hastanelerin duvarlarında bulunuyor. Bebek kutusunun içerisinde, bebeğin sıcak ve rahat tutulacağı bir alan bulunuyor. Kişi, bebeğini koyduktan sonra kutu otomatik olarak kilitleniyor. Bir süre sonra da alarm sistemi devreye giriyor.

Hastane duvarlarında bulunan bebek kutularının alarm sesleri, hastane çalışanları tarafından duyuluyor. Bebek kısa sürede alınıyor ve sağlık kontrollerinden geçiriliyor. Buraya bırakılan bebekler, kontrollerden sonra resmi makamlara teslim ediliyor. Ancak ailenin vazgeçme ihtimaline karşı bu bebekler 8 hafta boyunca evlatlık verilmiyor.

Almanya, Avusturya, Macaristan, İsviçre...

Almanya, Avusturya, Macaristan, İsviçre...

'Babyklappe' uygulaması yalnızca Almanya'da değil, Avrupa'nın diğer ülkelerinde de bulunuyor.  Avusturya, Çek Cumhuriyeti, Macaristan, İsviçre gibi ülkelerde de bebek kutularına rastlamak mümkün. Bu uygulamanın tarihi ise Orta Çağ dönemine kadar uzanıyor. Uygulamanın en eski örneği İtalya'nın bir hastanesinde bulunuyor. Almanya'da bu uygulamanın tarihi ise 1700'lü yıllara kadar uzanıyor.

İçerik üreticisi Samet Jankovic'in konuya dair paylaştığı video;

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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