Almanya'da İstenmeyen Bebeklerin Bırakıldığı Küçük Bölmeler: Babyklappe
Almanya'da İstenmeyen Bebeklerin Bırakıldığı Küçük Bölmeler: Babyklappe
Dünyanın en acı gerçeklerinden biri: İstenmeyen, bakım sağlanamayan çocuklar. Bugüne kadar sağlıksız koşullarda terk edilen birçok bebek haberine denk gelmişsinizdir. Çeşitli nedenler dolayısıyla anne ve babasının bakım sağlayamadığı bu çocuklara çoğunlukla çocuk esirgeme kurumları tarafından sahip çıkılıyor. Peki her ülkede, bu durum aynı mı işliyor? Hayır.
Almanya'da anne ve babaların çeşitli nedenlerden dolayı bakamayacaklarını düşündükleri çocuklarını bırakabilecekleri 'babyklappe' adı verilen bölmeler bulunuyor. Peki bu bölmelerde sistem nasıl işliyor?
Kaynak: Doğruluk Payı / Selman Özdemir
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Almanya'daki "babyklappe" uygulaması gerçek mi?
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Ailenin bilgisi gizli tutuluyor.
Peki babyklappe'e bırakılan çocuklara ne oluyor?
Almanya, Avusturya, Macaristan, İsviçre...
İçerik üreticisi Samet Jankovic'in konuya dair paylaştığı video;
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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