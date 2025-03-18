Almanya'da İstenmeyen Bebeklerin Bırakıldığı Küçük Bölmeler: Babyklappe

Dünyanın en acı gerçeklerinden biri: İstenmeyen, bakım sağlanamayan çocuklar. Bugüne kadar sağlıksız koşullarda terk edilen birçok bebek haberine denk gelmişsinizdir. Çeşitli nedenler dolayısıyla anne ve babasının bakım sağlayamadığı bu çocuklara çoğunlukla çocuk esirgeme kurumları tarafından sahip çıkılıyor. Peki her ülkede, bu durum aynı mı işliyor? Hayır.

Almanya'da anne ve babaların çeşitli nedenlerden dolayı bakamayacaklarını düşündükleri çocuklarını bırakabilecekleri 'babyklappe' adı verilen bölmeler bulunuyor. Peki bu bölmelerde sistem nasıl işliyor?

Kaynak: Doğruluk Payı / Selman Özdemir