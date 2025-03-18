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Seren Serengil, Tanyeli Vefat Etmeden Önce Kendisiyle Yaptığı Mesajlaşmayı Yayınladı

Seren Serengil, Tanyeli Vefat Etmeden Önce Kendisiyle Yaptığı Mesajlaşmayı Yayınladı

Arzu Semender
Arzu Semender - Onedio Editörü
18.03.2025 - 14:33

Ünü oryantal Tanyeli, pankreas kanseri ile olan mücadelesini kaybetti. Tanyeli'nin sevenleri ünlü ismin ardından paylaşımlarına devam ederken, Seren Serengil de eski arkadaşı ile yaptığı son yazışmayı paylaştı. Detaylar içeriğimizde...

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Yaklaşık 2,5 yıldır pankreas kanseri tedavisi gören Tanyeli, dün akşam tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Yaklaşık 2,5 yıldır pankreas kanseri tedavisi gören Tanyeli, dün akşam tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

54 yaşındaki oryantal, yumurtalıklarındaki kist için hastaneye gitmiş ve pankreas kanseri olduğunu tesadüfen öğrenmişti.

Tanyeli'nin tedavisi boyunca eşi İlker Sünnili ve oğulları kendisini yalnız bırakmadı.

Tanyeli'nin tedavisi boyunca eşi İlker Sünnili ve oğulları kendisini yalnız bırakmadı.

Tanyeli'nin sanatçı dostları da ünlü oryantale sık sık destek ziyaretinde bulunuyordu. Ancak bulaşıcı hastalık sebebiyle ziyaretler yasaklanmıştı. Ölümünden kısa bir süre önce entübe edilen Tanyeli'den herkes umutlu bir haber bekliyordu.

Seren Serengil ise Tanyeli'nin ölümünden önce bir paylaşım yapmış ve geçmişte birlikte çalıştıkları gazino afişlerini yayınlamıştı.

Seren Serengil ise Tanyeli'nin ölümünden önce bir paylaşım yapmış ve geçmişte birlikte çalıştıkları gazino afişlerini yayınlamıştı.

O paylaşımda şunlar yazıyordu: 

'Tanyeli....

O kadar çok yıllar beraber çalıştık ki...

Illa sen ol isterdim kadroda çünkü seni çok severdim kalbini samimiyetini beni güldürmelerini dalga gecmelerimizi kuliste bana ders verip benim bir turlu oryantal dansını beceremediğimi ne çok gülerdik. Ne güzel günlermiş ne kadar saygılı ne kadar kalpten ne kadar iyi yürekli bir kızdın ..

Yoruldun

Bedenin ruhun yoruldu..

Bir an önce iyileş diye

Hayata tutunman icin dualar ediyorum

Ama olur da çok acı çekiyorsa o güzel ruh

Bırak aşkım

Bırak git burada akılda kalacak bir hayat yok geride bırakacağın

Biz de yaşıyoruz iste yasamak denirse, yasanamayacak kadar kotuluklerle dolu bu dünyada zaman dolduruyoruz

Bari sen kaç kurtul

Bu kötülüklerden

Nerde huzurlu olacaksan

Orda ol...

Hakkım sana helal olsun canim Tanyeli💔'

Seren Serengil, Tanyeli'nin ölümünün ardından kendisiyle yaptığı şu yazışmayı paylaştı.

Seren Serengil, Tanyeli'nin ölümünün ardından kendisiyle yaptığı şu yazışmayı paylaştı.

Serengil'in paylaşım notu şu şekilde: 

'Yorgun meleğim...

Huzuruna git ..

Herkes anlayamaz ama biz çok güzel vedalaştık🖤❤️

Hayvanlara çok üzülüyorum Tanyeli demiştim sesli kaydımda

bakın son ne yazmış 'onlara hayvan demek hakaret gibi geliyor insanlardan daha sadıklar, hep dualarımdalar' sırf bu yüzden görün istedim nasıl hayvansever oldugunu tüm hayvanseverleri onun ruhuna duasını göndermenizi istedim 🤲

Herkesi sevdin, hayvanı, insanı, iyiyi kötüyü ayırmadan sevdin

Çocukluktan bu yana çileli bir yaşam öyküsü herkesten önce başladın bu hayata ondan bu kadar erken yoruldun ....

Harika bir anne harika bir eş oldun, harika bir evlat harika bir eş bıraktın tarçını bıraktın arkanda ❤️ Şu anda senin için kahrolan bizleri bıraktın..

Ama şu memlekette senin kadar sevilerek uğurlanacak olan çok az kişi vardır gerçekten kalbimize hançer saplanırcasına üzüldüğümüz... Çünkü çok iyiydin....

Çok çaba sarfettin çok mücadele ettin

Ama dünyanın en kötüleştiği, en acımasızlaştığı bir anda gittin

Biz kalanlar ne kadar şanslıyız bilemedim..

Sana çalıştığımız yıllarda sonrasında sevgini, saygının insan olmanın ne demek olduğunu gösterdiğin ve kalbimde bıraktığın iz için çok teşekkür ederim.. bence de iyi ki karşılaşmışız hoşçakallll❤️'

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Arzu Semender
Arzu Semender
Onedio Editörü
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