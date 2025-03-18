Seren Serengil, Tanyeli Vefat Etmeden Önce Kendisiyle Yaptığı Mesajlaşmayı Yayınladı

Serengil'in paylaşım notu şu şekilde:

'Yorgun meleğim...

Huzuruna git ..

Herkes anlayamaz ama biz çok güzel vedalaştık🖤❤️

Hayvanlara çok üzülüyorum Tanyeli demiştim sesli kaydımda

bakın son ne yazmış 'onlara hayvan demek hakaret gibi geliyor insanlardan daha sadıklar, hep dualarımdalar' sırf bu yüzden görün istedim nasıl hayvansever oldugunu tüm hayvanseverleri onun ruhuna duasını göndermenizi istedim 🤲

Herkesi sevdin, hayvanı, insanı, iyiyi kötüyü ayırmadan sevdin

Çocukluktan bu yana çileli bir yaşam öyküsü herkesten önce başladın bu hayata ondan bu kadar erken yoruldun ....

Harika bir anne harika bir eş oldun, harika bir evlat harika bir eş bıraktın tarçını bıraktın arkanda ❤️ Şu anda senin için kahrolan bizleri bıraktın..

Ama şu memlekette senin kadar sevilerek uğurlanacak olan çok az kişi vardır gerçekten kalbimize hançer saplanırcasına üzüldüğümüz... Çünkü çok iyiydin....

Çok çaba sarfettin çok mücadele ettin

Ama dünyanın en kötüleştiği, en acımasızlaştığı bir anda gittin

Biz kalanlar ne kadar şanslıyız bilemedim..

Sana çalıştığımız yıllarda sonrasında sevgini, saygının insan olmanın ne demek olduğunu gösterdiğin ve kalbimde bıraktığın iz için çok teşekkür ederim.. bence de iyi ki karşılaşmışız hoşçakallll❤️'