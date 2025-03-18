Seren Serengil, Tanyeli Vefat Etmeden Önce Kendisiyle Yaptığı Mesajlaşmayı Yayınladı
Seren Serengil, Tanyeli Vefat Etmeden Önce Kendisiyle Yaptığı Mesajlaşmayı Yayınladı
Ünü oryantal Tanyeli, pankreas kanseri ile olan mücadelesini kaybetti. Tanyeli'nin sevenleri ünlü ismin ardından paylaşımlarına devam ederken, Seren Serengil de eski arkadaşı ile yaptığı son yazışmayı paylaştı. Detaylar içeriğimizde...
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Yaklaşık 2,5 yıldır pankreas kanseri tedavisi gören Tanyeli, dün akşam tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
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Tanyeli'nin tedavisi boyunca eşi İlker Sünnili ve oğulları kendisini yalnız bırakmadı.
Seren Serengil ise Tanyeli'nin ölümünden önce bir paylaşım yapmış ve geçmişte birlikte çalıştıkları gazino afişlerini yayınlamıştı.
Seren Serengil, Tanyeli'nin ölümünün ardından kendisiyle yaptığı şu yazışmayı paylaştı.
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