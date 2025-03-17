Ruhani Danışman Sibel Arbak, Ece Gürel’in 2021’deki Mesajını Paylaştı: "Kocamdan Ayrılmayı Düşünüyorum"
Ruhani Danışman Sibel Arbak, Ece Gürel’in 2021’deki Mesajını Paylaştı: "Kocamdan Ayrılmayı Düşünüyorum"
İstanbul Belgrad Ormanı’nda 4 gün boyunca kayıp olarak arandıktan sonra bulunan ancak kaldırıldığı hastanede hipotermiye bağlı olarak hayatını kaybeden Ece Gürel ile yeni bir gelişme yaşandı.
Kendini “Ruhani Danışman” olarak tanımlayan Sibel Arbak, Instagram’dan Ece Gürel’in kendisine 2021 yılında Twitter üzerinden attığı bir mesajı paylaştı.
Ece Gürel, Arbak’ın bir paylaşımı üzerine kocası ile ilgili probleminden bahsederek “kocamdan ayrılmayı düşünüyorum” yazmış. Gürel ayrıca Sibel Arbak’a yaklaşık 10 gün sonra “Bol bol hayal kırıklığı, mutsuzluk” diye mesaj göndermiş.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ece Gürel’in ölümünün ardındaki sır perdesi hala devam ediyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Cadılık eğitimine gözaltı
Ece Gürel’in 2011 yılındaki mesajları ortaya çıktı.
Sibel Arbak'ın paylaşımı 👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın