onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Ruhani Danışman Sibel Arbak, Ece Gürel’in 2021’deki Mesajını Paylaştı: "Kocamdan Ayrılmayı Düşünüyorum"

Ruhani Danışman Sibel Arbak, Ece Gürel’in 2021’deki Mesajını Paylaştı: "Kocamdan Ayrılmayı Düşünüyorum"

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
17.03.2025 - 23:31

İstanbul Belgrad Ormanı’nda 4 gün boyunca kayıp olarak arandıktan sonra bulunan ancak kaldırıldığı hastanede hipotermiye bağlı olarak hayatını kaybeden Ece Gürel ile yeni bir gelişme yaşandı.

Kendini “Ruhani Danışman” olarak tanımlayan Sibel Arbak, Instagram’dan Ece Gürel’in kendisine 2021 yılında Twitter üzerinden attığı bir mesajı paylaştı. 

Ece Gürel, Arbak’ın bir paylaşımı üzerine kocası ile ilgili probleminden bahsederek “kocamdan ayrılmayı düşünüyorum” yazmış. Gürel ayrıca Sibel Arbak’a yaklaşık 10 gün sonra “Bol bol hayal kırıklığı, mutsuzluk” diye mesaj göndermiş.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ece Gürel’in ölümünün ardındaki sır perdesi hala devam ediyor.

Ece Gürel’in ölümünün ardındaki sır perdesi hala devam ediyor.

2 Mart Pazar günü evinden çıkarak Belgrad Ormanı’na giden Ece Gürel, 4 gün boyunca kayıp olarak arandıktan sonra hipotermi geçirdiği sırada arama kurtarma görevlileri tarafından bulunmuş ancak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Ece Gürel’in astroloji, fal, kurşun dökme ve “cadılık” gibi konulara ilgili olduğu ve ormana da çığlık terapisi için gittiği iddia edilmişti.

Ece Gürel’in çalıştığı hukuk firmasında mobinge maruz kaldığı ortaya çıkmıştı.

Cadılık eğitimine gözaltı

Cadılık eğitimine gözaltı

Ece Gürel’e cadılık eğitimi verdiğini söyleyen Hale Nur Özen ise açıklamaları sonrasında polis ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı. 

Adli kontrol şartı ile serbest kalan Özen ifadesinde, “Ece’nin son zamanlarda duygusal tepkileri çok yoğundu. Çok normal konularda bile takıntılı davranıyordu. Vefatı ile bir bağlantım yoktur. Suçlamaları kabul etmiyorum” demişti.

Ece Gürel’in 2011 yılındaki mesajları ortaya çıktı.

Ece Gürel’in 2011 yılındaki mesajları ortaya çıktı.

Sibel Arbak isimli kişi, Ece Gürel’in 2021 yılında kendisine Twitter üzerinden attığı mesajları paylaştı. 

Gürel, Arbak’ın bir paylaşımı üzerine 23 Eylül 2021’de “Günaydın. Evlilikleri etkiler mi? Kocam gene ses takıntısı yüzünden taşınmak istiyor çünkü. Sanırım ben de daha fazla tahammül kalmadı. Ayrılmayı düşünüyorum” mesajını atmış.

Ayrıca Gürel’in 5 Ekim 2021’de attığı mesajda da “Bol bol hayal kırıklığı, mutsuzluk” yazdığı ortaya çıktı.

Sibel Arbak'ın paylaşımı 👇

Sibel Arbak'ın paylaşımı 👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın