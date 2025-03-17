Ruhani Danışman Sibel Arbak, Ece Gürel’in 2021’deki Mesajını Paylaştı: "Kocamdan Ayrılmayı Düşünüyorum"

İstanbul Belgrad Ormanı’nda 4 gün boyunca kayıp olarak arandıktan sonra bulunan ancak kaldırıldığı hastanede hipotermiye bağlı olarak hayatını kaybeden Ece Gürel ile yeni bir gelişme yaşandı.

Kendini “Ruhani Danışman” olarak tanımlayan Sibel Arbak, Instagram’dan Ece Gürel’in kendisine 2021 yılında Twitter üzerinden attığı bir mesajı paylaştı.

Ece Gürel, Arbak’ın bir paylaşımı üzerine kocası ile ilgili probleminden bahsederek “kocamdan ayrılmayı düşünüyorum” yazmış. Gürel ayrıca Sibel Arbak’a yaklaşık 10 gün sonra “Bol bol hayal kırıklığı, mutsuzluk” diye mesaj göndermiş.