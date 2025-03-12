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Hayatını Kaybeden Mimar Ece Gürel’in Kocası Sosyal Medya Hesabını Kapattı, Ortadan Kayboldu!

Hayatını Kaybeden Mimar Ece Gürel’in Kocası Sosyal Medya Hesabını Kapattı, Ortadan Kayboldu!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
12.03.2025 - 09:37

Belgrad Ormanı’nda kaybolduktan günler sonra sağ olarak kurtarılan ancak kaldırıldığı hastanede hipotermiye bağlı olarak hayatını kaybeden peyzaj mimarı Ece Gürel’in kocası ortadan kayboldu. 

Ece Gürel’in bulunduğu gece ‘yeni hayatının ilk günü kutlu olsun' yazılı paylaşım yapan Sezer Gürel, sosyal medya hesabını kapatarak sessizliğe büründü.

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Belgrad Ormanı’nda kaybolduktan sonra bulunan ancak hastanede hayatını kaybeden Ece Gürel’in ölümündeki sır perdesi henüz kalkmadı.

Belgrad Ormanı’nda kaybolduktan sonra bulunan ancak hastanede hayatını kaybeden Ece Gürel’in ölümündeki sır perdesi henüz kalkmadı.

İstanbul Kağıthane'de oturan ve iş yerindeki problemleri nedeniyle ailesiyle de ters düşen Ece Gürel, Belgrad Ormanı'na yürüyüşe gidip burada kayboldu.

4 gün sonra bulunan Gürel, hastanede hipotermi nedeniyle hayatını kaybetti.

Ece’nin vefatı sonrası eşi Sezer Gürel ortadan kayboldu.

Ece’nin vefatı sonrası eşi Sezer Gürel ortadan kayboldu.

Ece Gürel, ormanda bulunduktan sonra eşi Sezer Gürel sosyal medya hesabından 'Yeni hayatının ilk günü kutlu olsun, sevgilim. İyi ki doğdun, sevgilim' şeklinde bir paylaşım yapmıştı. 

Ece Gürel’in vefatından sonra da kullanıcı adını değiştiren Sezer Gürel, kullanıcı adını 'sezargurel'den 'hardaleces'e çevirmişti.

Bu süreçte en çok merak uyandıran konulardan biri Sezer Gürel’in sosyal medya hesabındaki sayılar omuştu.

Bu süreçte en çok merak uyandıran konulardan biri Sezer Gürel’in sosyal medya hesabındaki sayılar omuştu.

Sezer Gürel’in Instagram hesabında yer alan '91688 419 818719 914481' rakamlarının, Grabovoi Sayıları’nı ifade ettiği ortaya çıkmıştı. Rus bilim insanı Grigori Petrovich Grabovoi tarafından geliştirilen bu sayılar, bir araya geldiklerinde bir frekans oluşturduğu iddiasıyla biliniyor. Bu frekansların, insanlığın bozulan yaşam düzenini yeniden dengeleyebileceğine inanılıyor.

Yeni gelişmede ise Sezer Gürel ortadan kayboldu! Sosyal medya kullanıcı adını da değiştiren Sezer Gürel, şimdi de tüm hesaplarını kapatarak adeta sırra kadem bastı.

Yeni gelişmede ise Sezer Gürel ortadan kayboldu! Sosyal medya kullanıcı adını da değiştiren Sezer Gürel, şimdi de tüm hesaplarını kapatarak adeta sırra kadem bastı.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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