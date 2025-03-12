Hayatını Kaybeden Mimar Ece Gürel’in Kocası Sosyal Medya Hesabını Kapattı, Ortadan Kayboldu!
Hayatını Kaybeden Mimar Ece Gürel’in Kocası Sosyal Medya Hesabını Kapattı, Ortadan Kayboldu!
Belgrad Ormanı’nda kaybolduktan günler sonra sağ olarak kurtarılan ancak kaldırıldığı hastanede hipotermiye bağlı olarak hayatını kaybeden peyzaj mimarı Ece Gürel’in kocası ortadan kayboldu.
Ece Gürel’in bulunduğu gece ‘yeni hayatının ilk günü kutlu olsun' yazılı paylaşım yapan Sezer Gürel, sosyal medya hesabını kapatarak sessizliğe büründü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Belgrad Ormanı’nda kaybolduktan sonra bulunan ancak hastanede hayatını kaybeden Ece Gürel’in ölümündeki sır perdesi henüz kalkmadı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ece’nin vefatı sonrası eşi Sezer Gürel ortadan kayboldu.
Bu süreçte en çok merak uyandıran konulardan biri Sezer Gürel’in sosyal medya hesabındaki sayılar omuştu.
Yeni gelişmede ise Sezer Gürel ortadan kayboldu! Sosyal medya kullanıcı adını da değiştiren Sezer Gürel, şimdi de tüm hesaplarını kapatarak adeta sırra kadem bastı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın