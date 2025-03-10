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Ece Gürel'e Cadılık Eğitimi Veren Hale Nur Özen'in İfadesi: “Cadılık Eğitimi Aldı, Takıntılı Davranıyordu”

Ece Gürel'e Cadılık Eğitimi Veren Hale Nur Özen'in İfadesi: “Cadılık Eğitimi Aldı, Takıntılı Davranıyordu”

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
10.03.2025 - 11:45 Son Güncelleme: 10.03.2025 - 11:48

Belgrad Ormanı'nda kaybolduktan 4 gün sonra sağ olarak bulunan ancak tedavi için kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Ece Gürel'in vefatının ardından, kendisine cadılık eğitimi veren hocası Hale Nur Özen gözaltına alınmıştı. Özen'in ifadesi ortaya çıktı. Özen ifadesinde “Kendisine online olarak eğitim verdim. Ece'nin son zamanlarda duygusal tepkileri çok yoğundu. Çok normal konularda bile takıntılı davranıyordu” dedi. 

Kaynak: https://www.sabah.com.tr/yasam/son-da...
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İstanbul Kağıthane'de oturan ve iş yerindeki problemleri nedeniyle ailesiyle de ters düşen Ece Gürel, Belgrad Ormanı'na yürüyüşe gidip burada kayboldu.

İstanbul Kağıthane'de oturan ve iş yerindeki problemleri nedeniyle ailesiyle de ters düşen Ece Gürel, Belgrad Ormanı'na yürüyüşe gidip burada kayboldu.

4 gün sonra bulunan Gürel, hastanede hipotermi nedeniyle hayatını kaybetti. Hakkında pek çok iddia ortaya çıkan mimarın ardından, cadılık eğitimi aldığı hocası Hale Nur Özen gözaltına alınıp adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Özen’in savcılık ifadesi ortaya çıktı. İşte Ece Gürel’e ‘cadılık’ eğitimi veren kişinin ifadesi:

Özen’in savcılık ifadesi ortaya çıktı. İşte Ece Gürel’e ‘cadılık’ eğitimi veren kişinin ifadesi:

'Ece'yi yaklaşık 2 yıldır tanırım. Kendisine online olarak eğitim verdim. Daha önce tarot eğitim almıştı. Son olarak cadılık zanaatı eğitimi aldı.

Bu eğitimin sadece adı 'cadılık' içeriğinde mantıksal açıklaması olmayan bir şey yok. Ece'nin son zamanlarda duygusal tepkileri çok yoğundu. Çok normal konularda bile takıntılı davranıyordu. Vefatı ile bir bağlantım yoktur. Suçlamaları kabul etmiyorum.'

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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