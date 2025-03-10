Ece Gürel'e Cadılık Eğitimi Veren Hale Nur Özen'in İfadesi: “Cadılık Eğitimi Aldı, Takıntılı Davranıyordu”

'Ece'yi yaklaşık 2 yıldır tanırım. Kendisine online olarak eğitim verdim. Daha önce tarot eğitim almıştı. Son olarak cadılık zanaatı eğitimi aldı.

Bu eğitimin sadece adı 'cadılık' içeriğinde mantıksal açıklaması olmayan bir şey yok. Ece'nin son zamanlarda duygusal tepkileri çok yoğundu. Çok normal konularda bile takıntılı davranıyordu. Vefatı ile bir bağlantım yoktur. Suçlamaları kabul etmiyorum.'