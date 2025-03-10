Ece Gürel'e Cadılık Eğitimi Veren Hale Nur Özen'in İfadesi: “Cadılık Eğitimi Aldı, Takıntılı Davranıyordu”
Ece Gürel'e Cadılık Eğitimi Veren Hale Nur Özen'in İfadesi: “Cadılık Eğitimi Aldı, Takıntılı Davranıyordu”
Kaynak: https://www.sabah.com.tr/yasam/son-da...
Belgrad Ormanı'nda kaybolduktan 4 gün sonra sağ olarak bulunan ancak tedavi için kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Ece Gürel'in vefatının ardından, kendisine cadılık eğitimi veren hocası Hale Nur Özen gözaltına alınmıştı. Özen'in ifadesi ortaya çıktı. Özen ifadesinde “Kendisine online olarak eğitim verdim. Ece'nin son zamanlarda duygusal tepkileri çok yoğundu. Çok normal konularda bile takıntılı davranıyordu” dedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İstanbul Kağıthane'de oturan ve iş yerindeki problemleri nedeniyle ailesiyle de ters düşen Ece Gürel, Belgrad Ormanı'na yürüyüşe gidip burada kayboldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Özen’in savcılık ifadesi ortaya çıktı. İşte Ece Gürel’e ‘cadılık’ eğitimi veren kişinin ifadesi:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın