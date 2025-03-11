Ece Gürel’in Kaybolduğu Belgrad Ormanı’ndaki Kahkaha Yogası Görüntüleri Yeniden Gündem Oldu
Ece Gürel’in Kaybolduğu Belgrad Ormanı’ndaki Kahkaha Yogası Görüntüleri Yeniden Gündem Oldu
Belgrad Ormanı’nda kaybolduktan günler sonra sağ olarak bulunan ancak hipotermi sebebiyle hastanede hayatını kaybeden Ece Gürel’in vefatının ardında kalan birçok soru işareti çözülmeyi beklerken 2023 yılında Belgrad ormanda çekilen görüntüler bir kez daha gündem oldu.
Görüntülerde 2023 yılında ormanda yapılan kahkaha yogası etkinliğinde cadı, hayvan ve palyaço kıyafetli kişiler yer alıyordu.
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Türkiye, Belgrad Ormanı'nda kaybolduktan sonra sağ olarak bulunup hastaneye kaldırılan ancak hayatını kaybeden mimar Ece Gürel’i konuşuyor.
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Ece Gürel'in Belgrad Ormanı'nda kaybolmasıyla gündeme gelen bölgede, 2023'te gerçekleşen bir etkinliğin görüntüleri de dikkat çekti.
İşte Ece Gürel'in vefatından sonra yeniden gündem olan Belgrad Ormanı'ndaki Kahkaha Yogası görüntüleri...
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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