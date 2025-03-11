onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Gerçek mi Para Tuzağı mı? Astral Seyahat, Aile Dizimi, Çakra Açma, Çığlık Terapisi, Karanlık İnziva…

Gerçek mi Para Tuzağı mı? Astral Seyahat, Aile Dizimi, Çakra Açma, Çığlık Terapisi, Karanlık İnziva…

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
11.03.2025 - 10:15 Son Güncelleme: 11.03.2025 - 10:16

Belgrad Ormanı’ndan kaybolduktan sonra sağ bulunan ancak hipotermi sebebiyle hastanede hayatını kaybeden Ece Gürel’in ölümünün ardından daha yüksek sesle konuşulmaya başlanan ‘spiritüel yaşam’ gerçek mi yoksa gerçek bir para tuzağı mı? 

NTV’de açıklamalarda bulunan; Psikiyatri Uzmanı Prof. Dr. Arif Verimli 'Bunlar aslında normal ama eğitimsiz kişiler' ifadelerini kullandı.

Profesyonel Yaşam Koçu Yurdaay Onaran ise kendisini şaman ilan eden kişiler olduğundan bahsedip 'Bir tane duydum 17 bin lira alıyormuş bir aile dizilimine mesela' dedi. 

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Astral seyahat, aile dizimi, çakra açma, kuantum tezahürü, bio enerji, çığlık terapisi, karanlık inziva...

Astral seyahat, aile dizimi, çakra açma, kuantum tezahürü, bio enerji, çığlık terapisi, karanlık inziva...

Peyzaj mimarı Ege Gürel’in ölümünün ardından daha yüksek sesle konuşmaya başlanan spiritüel yaşam çalışmaları gerçek mi yoksa gerçek bir para tuzağı mı herkes merak ediyor. 

NTV’de yer alan habere göre; Psikiyatri Uzmanı Prof. Dr. Arif Verimli, bu uygulamaların eğitimi olmadığından bahsedip 'Birbirlerine okul açarak kapalı alanlarda, birbirlerine bir takım usuller öğretiyorlar. Sessizlik içinde inzivaya çekilmek gibi, içindeki öfkeyi doğaya haykırmak gibi, kayalara bağırmak gibi...' dedi.

'Bir takım şeyler telkin ediyorlar ve buna inanan insanlar da telkine yatkın insanlar oluyorlar' diye konuşan Verimli, 'Telkine yatkın insanların toplumda yüzde 10 olduğu bilinir.' dedi.

Büyü ve muska uygulamasıyla iyi para kazanan olduğunu dile getiren Verimli, 'Bunlar aslında normal ama eğitimsiz kişiler' ifadelerini kullandı.

Profesyonel Yaşam Koçu Yurdaay Onaran ise 20 yıldan uzun süredir spritüel yaşam alanında çalışmalar düzenliyor.

Profesyonel Yaşam Koçu Yurdaay Onaran ise 20 yıldan uzun süredir spritüel yaşam alanında çalışmalar düzenliyor.

Onaran; akademisinde aile sistem dizimi yapıyor, huşu enerjisi, kuantum terapisi gibi alanlarda seanslar veriyor.

Geçmişe dönük bu olayların gerçeğine gittiklerini, onları görüp ve orada yapılması gerekenleri anlayıp, kişinin şimdiki farkındalığını artırdıklarından bahseden Onaran, 'Bütün dünyada kullanılan ve Türkiye'de de başlayan bir sistem. Yani kalkıp da bunlarla büyü falan yapılmıyor, yapılmaz da... Yapılması da oldukça tehlikeli ve etik değil.' dedi.

Spritüel yaşam çalışmalarında önemli bir boşluk da mali ve hukuki denetim.

Onaran, kendisini şaman ilan eden kişiler olduğundan bahsedip 'Bir tane duydum 17 bin lira alıyormuş bir aile dizilimine mesela. Bu alanda ne kadar para dönüyor derseniz düşündüğünüzden çok daha fazla olabilir.' diye konuştu.

Bir uzmanlık alanı ya da bilim dalı olmamasına rağmen sosyal medyada kendisini 'spiritüel' enerji uzmanı olarak tanıtan ve şifa verdiğini iddia eden onlarca hesap var.

Bir uzmanlık alanı ya da bilim dalı olmamasına rağmen sosyal medyada kendisini 'spiritüel' enerji uzmanı olarak tanıtan ve şifa verdiğini iddia eden onlarca hesap var.

Kendisini 'uzman' olarak tanıtan bu kişilerin tek dayanağı ise 'sertifika' sahibi olmaları. 'Karanlık inziva'ya girenler, günlerce kapalı ortamda kalıyor. Dış dünyayla bağını koparıp zihnin derinlerine dalıyor.

Akşam muhabiri Ayşegül Dülger, online spiritüel eğitim ve sertifika verdiğini iddia eden yerlerle irtibata geçti. Üniversite onaylı, e-Devlet'te görünen sertifika verdiklerini iddia eden kurum yetkilisi '2.500' TL ücret karşılığında eğitime başlanabileneceğini söyledi. Kredi kartına 6 taksit de yapılan eğitimin içeriği 'online' diye pazarlanıyor; müşterilere eğitim videoları gönderiliyor.

Yetkili, videoları izledikten sonra 10 soruluk basit bir sınava tabi tutulacağını; 5 soruyu bilmesi halinde sertifikayı alıp 'spiritüel uzman' olacağını dile getirdi. Herkese 5 sınav hakkı verildiği; sertifikanın 3 gün içinde ulaştırıldığı öğrenildi.

Ücreti 2 bin 500 ila 10 bin TL arasında değişen eğitimlerin ardından sertifika alan kişiler, 'uzman' unvanıyla önce sosyal medya hesapları; sonra da çakraları açmaya başlıyor. Bu kişiler seans başı 3 bin liradan 20 bin TL'ye kadar ücret talep ediyor.

👇

👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
1
1
1
1
1
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın