Gerçek mi Para Tuzağı mı? Astral Seyahat, Aile Dizimi, Çakra Açma, Çığlık Terapisi, Karanlık İnziva…
Gerçek mi Para Tuzağı mı? Astral Seyahat, Aile Dizimi, Çakra Açma, Çığlık Terapisi, Karanlık İnziva…
Belgrad Ormanı’ndan kaybolduktan sonra sağ bulunan ancak hipotermi sebebiyle hastanede hayatını kaybeden Ece Gürel’in ölümünün ardından daha yüksek sesle konuşulmaya başlanan ‘spiritüel yaşam’ gerçek mi yoksa gerçek bir para tuzağı mı?
NTV’de açıklamalarda bulunan; Psikiyatri Uzmanı Prof. Dr. Arif Verimli 'Bunlar aslında normal ama eğitimsiz kişiler' ifadelerini kullandı.
Profesyonel Yaşam Koçu Yurdaay Onaran ise kendisini şaman ilan eden kişiler olduğundan bahsedip 'Bir tane duydum 17 bin lira alıyormuş bir aile dizilimine mesela' dedi.
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Astral seyahat, aile dizimi, çakra açma, kuantum tezahürü, bio enerji, çığlık terapisi, karanlık inziva...
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Profesyonel Yaşam Koçu Yurdaay Onaran ise 20 yıldan uzun süredir spritüel yaşam alanında çalışmalar düzenliyor.
Bir uzmanlık alanı ya da bilim dalı olmamasına rağmen sosyal medyada kendisini 'spiritüel' enerji uzmanı olarak tanıtan ve şifa verdiğini iddia eden onlarca hesap var.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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