Gerçek mi Para Tuzağı mı? Astral Seyahat, Aile Dizimi, Çakra Açma, Çığlık Terapisi, Karanlık İnziva…

Peyzaj mimarı Ege Gürel’in ölümünün ardından daha yüksek sesle konuşmaya başlanan spiritüel yaşam çalışmaları gerçek mi yoksa gerçek bir para tuzağı mı herkes merak ediyor.

NTV’de yer alan habere göre; Psikiyatri Uzmanı Prof. Dr. Arif Verimli, bu uygulamaların eğitimi olmadığından bahsedip 'Birbirlerine okul açarak kapalı alanlarda, birbirlerine bir takım usuller öğretiyorlar. Sessizlik içinde inzivaya çekilmek gibi, içindeki öfkeyi doğaya haykırmak gibi, kayalara bağırmak gibi...' dedi.

'Bir takım şeyler telkin ediyorlar ve buna inanan insanlar da telkine yatkın insanlar oluyorlar' diye konuşan Verimli, 'Telkine yatkın insanların toplumda yüzde 10 olduğu bilinir.' dedi.

Büyü ve muska uygulamasıyla iyi para kazanan olduğunu dile getiren Verimli, 'Bunlar aslında normal ama eğitimsiz kişiler' ifadelerini kullandı.