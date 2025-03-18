onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Konya’da Bildiri Dağıtıp Kadınları Hedef Aldılar: Kim Bu Milli Kuvvetler Hareketi?

Konya’da Bildiri Dağıtıp Kadınları Hedef Aldılar: Kim Bu Milli Kuvvetler Hareketi?

Konya
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
18.03.2025 - 11:13

Konya'da kendilerini 'Milli Kuvvetler Hareketi' olarak adlandıran bir grup, sokakta başörtüsü takmayan kadınlara, kapanmaları yönünde ifadelerin yer aldığı bildiriler dağıttı. 

Halk TV’de yer alan habere göre; kadınlara dağıtılan bildiride “Şort adı verilen külottan farksız bez parçaları, crop adı verilen bel üstünün büyük kısmını açıkta bırakan kumaş parçalarını vb. giyerek herkesin gözü önünde dolaşmak, bu hayânın yok olduğunu gösterir ki bu durum tam bir felakettir” ifadeleri yer aldı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Konya'da, kendilerine Milli Kuvvetler Hareketi adını veren bir grup sokakta kadınlara bildiri dağıttı.

Konya'da, kendilerine Milli Kuvvetler Hareketi adını veren bir grup sokakta kadınlara bildiri dağıttı.

Dağıtılan bildirilerde, kadınların giyim tarzlarının erkekleri cinsel yönden tetiklediği belirtilerek, sözde uyarıda bulunuldu. Bildiride, dışarıda açık giyinerek gezmenin günah olduğu ve açık giyinmenin Afrika’nın ilkel kabilelerine özgü bir davranış olduğu savunularak, kadınların kapanmaları gerektiği yönünde ifadelere yer verildi.

Halk TV’de yer alan bildiride şu ifadeler yer aldı:

Halk TV’de yer alan bildiride şu ifadeler yer aldı:

'Seni ve tüm varlıkları yaratan, cennetin, cehennemin ve hesap gününün sahibi olan Allah'ın adıyla

Sevgili kardeşim, şunu bil ki bu dünyada kim olursak olalım, nasıl bir hayat yaşarsak yaşayalım, hesap gününde Allah'ın huzurunda yalnız ve tek başımıza hesap vereceğiz.

Bu mektubu yazma sebebimiz, ne yazık ki giyim şeklindir. Hemen aklına şu gelebilir: 'Özgür değil miyim, istediğim gibi giyinirim, soyunurum, kimse karışamaz'. İçinde yaşadığımız devletin kanunları çerçevesinde evet haklısın ama bizi biz yapan değerler vardır güzel kardeşim ve bu değerler her zaman kanunlarla sınırlı değildir.

Örneğin bizler, tarihin neredeyse başından beri var olan Türk Milleti'yiz ve çok değerli bir örfe sahibiz. Ne yazık ki son yıllarda üzülerek görüyoruz; milletimizin tarihi boyunca asla yaşanmamış bir şekilde bayanlarımızın bir kısmı, vücutlarının büyük kısmını açıkta bırakacak şekilde giyiniyorlar. Bu, açık bir hayâsızlıktır. Hayâ, utanma duygusudur ve doğuştan tüm insanlara verilmiştir.

Ancak, şort adı verilen külottan farksız bez parçaları, crop adı verilen bel üstünün büyük kısmını açıkta bırakan kumaş parçalarını vb. giyerek herkesin gözü önünde dolaşmak, bu hayânın yok olduğunu gösterir ki bu durum tam bir felakettir.

İşin bir de bizi yaratan Allah boyutu var. Şu an dünyada var olan 3 dinde de (İslam, hristiyanlık, yahudilik) örtünme emri vardır. Vücudunu teşhir edecek şekilde insanların arasında dolaşmak, sadece Afrika'nın ilkel, medeniyetten ve dinlerden uzak kalmış nadir kabilelerinde görülebilecek bir olayken ne yazık ki moda, özgürlük gibi kavramlar adı altında milletimizi dejenere ediyorlar ve çıplaklığı, teşhirciliği normalleştirmeye çalışıyorlar.

Bu çabanın aslı, bizi biz yapan milli örfümüzden ve dini değerlerimizden koparmaktır güzel kardeşim. Son yıllarda devam eden özgürlük çılgınlığı, dejenere olmanın, bozulmanın giriş kapısıdır. Evet, özgür olduğumuz noktalar vardır ancak bunlar, Allah'ın mubah kıldığı durumlardadır. İslam dinine göre Haram kılınan işlerde, Müslümanım diyen fertler özgür değildir çünkü Allah'ın emri, Müslümanlar

için bağlayıcıdır.

Yaratanımız buyuruyor ki: 'Allah şüphesiz adaleti, iyiliği, akrabaya yardım etmeyi emreder; hayâsızlığı, fenalığı ve azgınlığı yasaklar. Düşünüp tutasınız diye size öğüt veriyor' (Nahl Suresi,

90. Ayet Meali)

İşte vücudumuzu açarak gezmek, Rabbimizin ayette bahsettiği hayâsızlık ve azgınlığın içindedir. İşin bir de toplumsal ve sosyolojik boyutu vardır ki o açıdan bakıldığında da şort ve dekolte elbiselerle gezmek sorundur. Çünkü toplumu oluşturan erkek ve bayan cinsleri, birbirinin görüntüsünden elbette ki cinsel yönden etkilenebilir. Aşırı açık elbiselerle gezmek te bu etkilenmeyi

olumsuz yönde artıracaktır şüphesiz.

Sonuç olarak, seni Türk Milleti'nin güzel örfüne, değerlerine ve Allah'ın emirlerine daha yakın giyinmeye çağırıyoruz kardeşim. Şeytanın değil de Allah'ın yolunu takip edersek, elbette hem dünya

hem ahirette kazananlardan oluruz.'

Grubun çalışmalarını, "İyiliği emredip, kötülükten sakındırmak için" sloganı altında açtıkları internet sitesinde duyurduğu ortaya çıktı.

Grubun çalışmalarını, "İyiliği emredip, kötülükten sakındırmak için" sloganı altında açtıkları internet sitesinde duyurduğu ortaya çıktı.

Grubun, insanların giyim kuşamından, konuşmalarında kullandığı yabancı kökenli kelimelere kadar birçok alanda yaptıkları kanunsuz ve insanların özgürlüğünü kısıtlayan faaliyetleri aleni bir şekilde yürütmesi ve bunları web sitelerinden duyurmaları ise dikkat çekti.

Grup, alenen yaptığı faaliyetlerini web sitesi üzerinden duyuruyor 👇

Grup, alenen yaptığı faaliyetlerini web sitesi üzerinden duyuruyor 👇

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇

👇

👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
159
67
17
13
11
9
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın