Konya’da Bildiri Dağıtıp Kadınları Hedef Aldılar: Kim Bu Milli Kuvvetler Hareketi?
Konya’da Bildiri Dağıtıp Kadınları Hedef Aldılar: Kim Bu Milli Kuvvetler Hareketi?
Konya'da kendilerini 'Milli Kuvvetler Hareketi' olarak adlandıran bir grup, sokakta başörtüsü takmayan kadınlara, kapanmaları yönünde ifadelerin yer aldığı bildiriler dağıttı.
Halk TV’de yer alan habere göre; kadınlara dağıtılan bildiride “Şort adı verilen külottan farksız bez parçaları, crop adı verilen bel üstünün büyük kısmını açıkta bırakan kumaş parçalarını vb. giyerek herkesin gözü önünde dolaşmak, bu hayânın yok olduğunu gösterir ki bu durum tam bir felakettir” ifadeleri yer aldı.
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Konya'da, kendilerine Milli Kuvvetler Hareketi adını veren bir grup sokakta kadınlara bildiri dağıttı.
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Halk TV’de yer alan bildiride şu ifadeler yer aldı:
Grubun çalışmalarını, "İyiliği emredip, kötülükten sakındırmak için" sloganı altında açtıkları internet sitesinde duyurduğu ortaya çıktı.
Grup, alenen yaptığı faaliyetlerini web sitesi üzerinden duyuruyor 👇
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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