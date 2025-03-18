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Isparta'da Askeri Kışlada Kavga Çıktı: 2'si Ağır Çok Sayıda Asker Yaralandı

Isparta'da Askeri Kışlada Kavga Çıktı: 2'si Ağır Çok Sayıda Asker Yaralandı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
18.03.2025 - 09:17

Isparta General İhsan Alper Kışlası’nda eğitim gören Somali uyruklu askerlerin kışla içinde kendi aralarında yaptığı futbol maçında kavga çıktı. Türk askerlerinin de dahil olduğu kavgada 2’si ağır çok sayıda asker yaralandı. Isparta Valisi Abdullah Erin yaralı askerleri hastanede ziyaret ederek gazetecilere yaptığı açıklamada, 'Yaralılar arasında durumu kritik olarak değerlendirebileceğimiz 2 tane Somalili asker var. Onlar içinde gerekli müdahaleler yapılıyor' dedi.

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Olay, saat 21.00 sıralarında Isparta General İhsan Alper Kışlası’nda meydana geldi.

Olay, saat 21.00 sıralarında Isparta General İhsan Alper Kışlası’nda meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre kışlada eğitim gören Somali uyruklu askerlerin kendi aralarında yaptıkları futbol maçı sonrası tartışma çıktı. Tartışma bir anda büyüyerek taşlı sopalı kavgaya dönüştü.

Türk askerlerinin de müdahil olduğu kavgada çok sayıda asker yaralanırken kışlaya çok sayıda ambulans sevk edildi.

Türk askerlerinin de müdahil olduğu kavgada çok sayıda asker yaralanırken kışlaya çok sayıda ambulans sevk edildi.

Kışla içerisinde ilk müdahaleleri yapılan yaralı askerler ambulanslarla Isparta Şehir Hastanesi ve Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedavisi tamamlanan hafif yaralı Türk askerleri taburcu edilirken Şehir Hastanesi’nde tedavi edilen Somali uyruklu askerlerden 2’sinin durumunun ağır olduğu ve entübe edilerek ameliyata alındığı öğrenildi.

Konuyla ilgili Isparta Şehir Hastanesi’ne gelerek olay hakkında bilgi alan ve yaralı askerleri ziyaret eden Isparta Valisi Abdullah Erin konuya ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Konuyla ilgili Isparta Şehir Hastanesi’ne gelerek olay hakkında bilgi alan ve yaralı askerleri ziyaret eden Isparta Valisi Abdullah Erin konuya ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

'Bugün akşam saatlerinde saat 21.00 civarında Isparta merkezde bulunan Piyade Komando Eğitim Tugayı’nda eğitim gören Somali uyruklu askerlerden iki grup arasında futbol maçı sonrası bir kavga olayı meydana geldi. Bu kavgaya askerlerimiz kısa süre içerisinde müdahale ederek kontrol altına aldılar. Bu olay sırasında gerek Somali uyruklu gerekse kendi askerlerimizde hafif tıbbi müdahale ile giderilebilecek yaralanmalar meydana geldi. Emniyet ekiplerimiz de olay tedbirlerine yardımcı olmak amacıyla olay yerine sevk edildi. Sağlık teşkilatımız ambulanslarla Somalili ve kendi askerlerimizi Isparta Şehir Hastanesi ve Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanemize sevk ettiler. Buralarda tıbbi müdahaleler gerçekleşti. Çoğu asker ayakta tedavi edildikten sonra taburcu edildi.”

Vali Erin, 'Yaralılar arasında durumu kritik olarak değerlendirebileceğimiz 2 tane Somalili asker var. Onlar içinde gerekli müdahaleler yapılıyor. Umarım bu müdahaleler sonrasında onlarda sağlıklarına kavuşurlar' dedi.

Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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