Isparta'da Askeri Kışlada Kavga Çıktı: 2'si Ağır Çok Sayıda Asker Yaralandı
Isparta'da Askeri Kışlada Kavga Çıktı: 2'si Ağır Çok Sayıda Asker Yaralandı
Isparta General İhsan Alper Kışlası’nda eğitim gören Somali uyruklu askerlerin kışla içinde kendi aralarında yaptığı futbol maçında kavga çıktı. Türk askerlerinin de dahil olduğu kavgada 2’si ağır çok sayıda asker yaralandı. Isparta Valisi Abdullah Erin yaralı askerleri hastanede ziyaret ederek gazetecilere yaptığı açıklamada, 'Yaralılar arasında durumu kritik olarak değerlendirebileceğimiz 2 tane Somalili asker var. Onlar içinde gerekli müdahaleler yapılıyor' dedi.
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Olay, saat 21.00 sıralarında Isparta General İhsan Alper Kışlası’nda meydana geldi.
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Türk askerlerinin de müdahil olduğu kavgada çok sayıda asker yaralanırken kışlaya çok sayıda ambulans sevk edildi.
Konuyla ilgili Isparta Şehir Hastanesi’ne gelerek olay hakkında bilgi alan ve yaralı askerleri ziyaret eden Isparta Valisi Abdullah Erin konuya ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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