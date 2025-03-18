Isparta'da Askeri Kışlada Kavga Çıktı: 2'si Ağır Çok Sayıda Asker Yaralandı

'Bugün akşam saatlerinde saat 21.00 civarında Isparta merkezde bulunan Piyade Komando Eğitim Tugayı’nda eğitim gören Somali uyruklu askerlerden iki grup arasında futbol maçı sonrası bir kavga olayı meydana geldi. Bu kavgaya askerlerimiz kısa süre içerisinde müdahale ederek kontrol altına aldılar. Bu olay sırasında gerek Somali uyruklu gerekse kendi askerlerimizde hafif tıbbi müdahale ile giderilebilecek yaralanmalar meydana geldi. Emniyet ekiplerimiz de olay tedbirlerine yardımcı olmak amacıyla olay yerine sevk edildi. Sağlık teşkilatımız ambulanslarla Somalili ve kendi askerlerimizi Isparta Şehir Hastanesi ve Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanemize sevk ettiler. Buralarda tıbbi müdahaleler gerçekleşti. Çoğu asker ayakta tedavi edildikten sonra taburcu edildi.”

Vali Erin, 'Yaralılar arasında durumu kritik olarak değerlendirebileceğimiz 2 tane Somalili asker var. Onlar içinde gerekli müdahaleler yapılıyor. Umarım bu müdahaleler sonrasında onlarda sağlıklarına kavuşurlar' dedi.

Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığı öğrenildi.