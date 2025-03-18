Hayatını Kaybeden Tanyeli’nin Vasiyetiymiş: “Beni Annemin Yanına Defnedin”
Hayatını Kaybeden Tanyeli’nin Vasiyetiymiş: “Beni Annemin Yanına Defnedin”
2 yıldan fazla süredir pankreas kanseri ile mücadele eden oryantal Tanyeli, dün gece saatlerinde hayatını kaybetti. Son paylaşımında 'Cevap verebilecek durumda olmuyorum hakkınızı helal edin” diyen Tanyeli’nin vefatından önce söylediği vasiyeti de ortaya çıktı. Tanyeli vasiyeti olarak Bodrum’daki annesinin yanına defnedilmek istediğini söylemiş.
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Türkiye'nin en ünlü oryantal dansçılarından biri olarak bilinen Tanyeli 2,5 yıldır savaştığı pankreas kanserine karşı verdiği savaşı kaybederek 52 yaşında hayatını kaybetti.
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Tanyeli, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Tanyeli'nin cenaze programı da sevenleri tarafından merak edildi.
Hayatını kaybeden Tanyeli’nin bir de vasiyeti olduğu ortaya çıktı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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