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Hayatını Kaybeden Tanyeli’nin Vasiyetiymiş: “Beni Annemin Yanına Defnedin”

Hayatını Kaybeden Tanyeli’nin Vasiyetiymiş: “Beni Annemin Yanına Defnedin”

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
18.03.2025 - 08:22

2 yıldan fazla süredir pankreas kanseri ile mücadele eden oryantal Tanyeli, dün gece saatlerinde hayatını kaybetti. Son paylaşımında 'Cevap verebilecek durumda olmuyorum hakkınızı helal edin” diyen Tanyeli’nin vefatından önce söylediği vasiyeti de ortaya çıktı. Tanyeli vasiyeti olarak Bodrum’daki annesinin yanına defnedilmek istediğini söylemiş.

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Türkiye'nin en ünlü oryantal dansçılarından biri olarak bilinen Tanyeli 2,5 yıldır savaştığı pankreas kanserine karşı verdiği savaşı kaybederek 52 yaşında hayatını kaybetti.

Türkiye'nin en ünlü oryantal dansçılarından biri olarak bilinen Tanyeli 2,5 yıldır savaştığı pankreas kanserine karşı verdiği savaşı kaybederek 52 yaşında hayatını kaybetti.

2023’te pankreas kanseri teşhisi konan Tanyeli hızlı bir şekilde tedaviye başlamıştı. Bir süredir durumu ağırlaşan Tanyeli dün gece saatlerinde hayatını kaybetti. 4 aydır hastanede tedavisi süren ünlü oryantalin cenaze törenine ilişkin detaylar da belli oldu.

Tanyeli, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Tanyeli'nin cenaze programı da sevenleri tarafından merak edildi.

Tanyeli, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Tanyeli'nin cenaze programı da sevenleri tarafından merak edildi.

Zincirlikuyu Camii'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Bodrum'a götürülecek.

Hayatını kaybeden Tanyeli’nin bir de vasiyeti olduğu ortaya çıktı.

Hayatını kaybeden Tanyeli’nin bir de vasiyeti olduğu ortaya çıktı.

Vefatından önce yakınlarına vasiyet eden Tanyeli, vefat etmesi durumunda Bodrum’da annesinin yanında toprağa verilmek istemiş.

TANYELİ KİMDİR?

TANYELİ KİMDİR?

Türkiye’nin en ünlü oryantal dansçılarından biri olarak anılan Tanyeli, 15 Ocak 1971 tarihinde İzmir'de doğmuştur. Asıl adı Öznur Kral olan Tanyeli’nin bir kız kardeşi ve bir abisi vardır. Ailesi henüz o iki yaşında iken dağılan Tanyeli’nin çocukluk yılları Çocuk Esirgeme Kurumu’nda geçmiştir. Çocuk Esirgeme Kurumu'nun ardından babaannesinin yanına verilen Tanyeli, 12 yaşında evden kaçarak İstanbul'a gelmiştir ve şarkıcılık yapan annesini aramıştır ve zorluklarla bulduğu annesiyle birlikte yaşamaya başlamıştır. Annesi trafik kazası geçiren Tanyeli, annesi ve iki kardeşine bakmak zorunda kalmıştır.

Tanyeli, ilk olarak mağaza satış temsilcisi olarak iş hayatına atılmıştır. 1980'li yıllardan itibaren oryantal dans alanında adını duyurmaya başlayan Tanyeli, Türkiye'nin önemli oryantal dansçılarından biri olarak ün kazanmıştır. Kariyeri boyunca oryantal dansçılığın yanı sıra oryantal dans eğitmenliği ve çeşitli televizyon yarışmalarında jüri üyeliği yapmış, ayrıca bir kitap ve üç albüme imza atmıştır.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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