Pankreas Kanseri Nedeniyle Bir Süredir Tedavi Gören Tanyeli Hayatını Kaybetti

Tedavi sürecini yakından takip ettiğimiz isimlerden biri olan Tanyeli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sık sık sağlık durumu hakkında sevenlerini bilgilendiriyordu.

Hatırlarsanız, ilk olarak yumurtalık kisti nedeniyle hastaneye gittiğini ancak tesadüfen pankreas kanseri olduğunu öğrendiğini söylemişti.

Son olarak 27 Şubat’ta yaptığı paylaşımda, “Endişelenmişsiniz, yorumlarınızdan bunu anlıyorum ve üstümde yük. Hastanedeyim, Allah nasip ederse bugün yarın taburcu olacağım inşallah. Genelde tedavi için aldığım ilaçlar uyku yapıyor, mesajlara cevap verecek durumda olmuyorum. Hakkınızı helal edin, ağrım çok.” ifadelerini kullanmıştı.

Bu paylaşımıyla herkesi umutlandıran Tanyeli, ne yazık ki beklenildiği gibi taburcu olamadı.