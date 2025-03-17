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Pankreas Kanseri Nedeniyle Bir Süredir Tedavi Gören Tanyeli Hayatını Kaybetti

Pankreas Kanseri Nedeniyle Bir Süredir Tedavi Gören Tanyeli Hayatını Kaybetti

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
17.03.2025 - 23:04

Uzun süredir pankreas kanseriyle savaşan ve hastanede tedavisi devam eden Tanyeli’nin durumu geçtiğimiz günlerde ağırlaşmıştı. Entübe edildiği öğrenilen ünlü isim için sevenleri dualarını eksik etmezken, eşi İlker Sünnili’nin yoğun bakım kapısı önünde yaptığı paylaşım yürekleri dağlamıştı: “Bir kapı düşünün, açıldığında nefesiniz duruyor, kapandığında ruhunuz gidiyor.” 

Acı haber ise dakikalar önce geldi. Gazeteci Birsen Altuntaş, Tanyeli’nin hayatını kaybettiğini duyurdu. 54 yaşındaki ünlü oryantal, pankreas kanseri nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşam savaşını kaybetti.

İşte detaylar...

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Ünlü oryantal Tanyeli, iki yılı aşkın süredir pankreas kanseriyle mücadele ediyordu.

Ünlü oryantal Tanyeli, iki yılı aşkın süredir pankreas kanseriyle mücadele ediyordu.

Tedavi sürecini yakından takip ettiğimiz isimlerden biri olan Tanyeli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sık sık sağlık durumu hakkında sevenlerini bilgilendiriyordu. 

Hatırlarsanız, ilk olarak yumurtalık kisti nedeniyle hastaneye gittiğini ancak tesadüfen pankreas kanseri olduğunu öğrendiğini söylemişti.

Son olarak 27 Şubat’ta yaptığı paylaşımda, “Endişelenmişsiniz, yorumlarınızdan bunu anlıyorum ve üstümde yük. Hastanedeyim, Allah nasip ederse bugün yarın taburcu olacağım inşallah. Genelde tedavi için aldığım ilaçlar uyku yapıyor, mesajlara cevap verecek durumda olmuyorum. Hakkınızı helal edin, ağrım çok.” ifadelerini kullanmıştı.

Bu paylaşımıyla herkesi umutlandıran Tanyeli, ne yazık ki beklenildiği gibi taburcu olamadı.

Geçtiğimiz günlerde sağlık durumunun ağırlaştığı ve entübe edildiği öğrenilen Tanyeli için sevenleri seferber olmuş, birçok ünlü isim de destek mesajları paylaşmıştı.

Geçtiğimiz günlerde sağlık durumunun ağırlaştığı ve entübe edildiği öğrenilen Tanyeli için sevenleri seferber olmuş, birçok ünlü isim de destek mesajları paylaşmıştı.

TV8’de yayınlanan Gel Konuşalım programında Ece Erken, Tanyeli hakkında “Ben dün şu haberi duydum, bütün yakınlarını hastaneye çağırmışlar” ifadelerini kullanarak endişeleri artırmıştı.

Tanyeli’nin eşi İlker Sünnili ise moral vermek adına bir açıklama yapmış ve “Eşim Tanyeli’nin tedavisi devam ediyor, en kısa sürede sizlerle sevindirici haberler paylaşmayı umuyoruz. Dualarınızı eksik etmeyin.” demişti. 

Ancak bu açıklamanın ardından birkaç saat önce yoğun bakım kapısı önünden yaptığı paylaşım ise herkesi derinden sarstı: 

“Bir kapı düşünün, açıldığında nefesiniz duruyor, kapandığında ruhunuz gidiyor.”

Tanyeli’nin oğlu Taylan Sadıkoğlu da annesinin sağlık durumu hakkında açıklamada bulunmuştu.

Tanyeli’nin oğlu Taylan Sadıkoğlu da annesinin sağlık durumu hakkında açıklamada bulunmuştu.

“Annemiz Tanyeli’nin tedavisi devam ediyor, en kısa sürede sizlerle sevindirici haberler paylaşmayı umuyoruz. Dualarınızı lütfen eksik etmeyin.” sözleriyle umut vermeye çalışmıştı. 

Ancak dakikalar önce gelen acı haber tüm sevenlerini yasa boğdu.

Sanat camiasından Gonca Vuslateri, Safiye Soyman ve birçok ünlü isim, Tanyeli’yi hastanede sık sık ziyaret etmiş, sosyal medyada destek mesajları paylaşmıştı. 

Sevenleri ise dua ederek onun iyileşmesi için umutla bekliyordu.

Son olarak gazeteci Birsen Altuntaş, dakikalar önce acı haberi duyurdu.

Son olarak gazeteci Birsen Altuntaş, dakikalar önce acı haberi duyurdu.

Altuntaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Tanyeli’yi kaybettik. 54 yaşındaki ünlü oryantal pankreas kanseri nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşam savaşını kaybetti.” ifadelerini kullandı.

Ünlü oryantalin vefat haberi magazin camiasında büyük üzüntü yarattı. 

Tanyeli, sahnedeki enerjisi, neşesi ve dansıyla hafızalara kazınmıştı. Uzun süredir verdiği kanser mücadelesinde hep güçlü durdu, sevenlerine moral verdi. Ama ne yazık ki, bu savaşı kaybetti. Sevenleri için büyük bir kayıp olan ünlü oryantalin cenaze töreniyle ilgili detayların önümüzdeki saatlerde netleşmesi bekleniyor.

Huzur içinde uyu Tanyeli…

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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