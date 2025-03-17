Pankreas Kanseri Nedeniyle Bir Süredir Tedavi Gören Tanyeli Hayatını Kaybetti
Pankreas Kanseri Nedeniyle Bir Süredir Tedavi Gören Tanyeli Hayatını Kaybetti
Uzun süredir pankreas kanseriyle savaşan ve hastanede tedavisi devam eden Tanyeli’nin durumu geçtiğimiz günlerde ağırlaşmıştı. Entübe edildiği öğrenilen ünlü isim için sevenleri dualarını eksik etmezken, eşi İlker Sünnili’nin yoğun bakım kapısı önünde yaptığı paylaşım yürekleri dağlamıştı: “Bir kapı düşünün, açıldığında nefesiniz duruyor, kapandığında ruhunuz gidiyor.”
Acı haber ise dakikalar önce geldi. Gazeteci Birsen Altuntaş, Tanyeli’nin hayatını kaybettiğini duyurdu. 54 yaşındaki ünlü oryantal, pankreas kanseri nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşam savaşını kaybetti.
İşte detaylar...
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Ünlü oryantal Tanyeli, iki yılı aşkın süredir pankreas kanseriyle mücadele ediyordu.
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Geçtiğimiz günlerde sağlık durumunun ağırlaştığı ve entübe edildiği öğrenilen Tanyeli için sevenleri seferber olmuş, birçok ünlü isim de destek mesajları paylaşmıştı.
Tanyeli’nin oğlu Taylan Sadıkoğlu da annesinin sağlık durumu hakkında açıklamada bulunmuştu.
Son olarak gazeteci Birsen Altuntaş, dakikalar önce acı haberi duyurdu.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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