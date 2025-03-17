Kızı Lavin’le Edip Akbayram'ın Mezarını Ziyaret Eden Mahsun Kırmızıgül Gözyaşlarına Boğuldu

Kızı Lavin ile birlikte usta sanatçının mezarına çiçek bırakan Kırmızıgül, duygusal bir paylaşım yaptı.

“İstanbul’a gelir gelmez, kızım Lavin’le birlikte ayaklarım beni doğrudan Edip Akbayram’ın mezarına götürdü. Yüreğimde koca bir ağırlık vardı. Çiçekleri mezarının üzerine bırakırken içimde bir şeyler koptu. Çünkü ben, en sevdiğim insanın, ustamın, abimin cenazesine yetişememiştim. O, benim için sadece ilk dinlediğim, ilk şarkısını ezberlediğim sanatçı değildi. O, benim idolümdü.”

Mezar başında derin bir hüzne kapılan Kırmızıgül, çocukluğuna dönerek Edip Akbayram ile olan özel bağını anlattı.

“Gözlerimi kapadım, bir anda 6-7 yaşındaki halime gittim. O yaşlarda kulağıma çalınan sesi, içimde filizlenen hayranlığı hatırladım. O sesi ilk duyduğum anki heyecanı, onun şarkılarıyla büyüdüğüm yılları hatırladım.”

Kırmızıgül, paylaşımının sonunda Edip Akbayram’ı unutmayacağını ve onun sanatını yaşatmaya devam edeceğini vurguladı.

“Bugün, bir kez daha anladım ki bazı insanlar ölmez. Onlar sadece bu dünyadan göçer ama kalplerde, hatıralarda, şarkılarda, dualarda yaşamaya devam eder. Edip Abi de öyle biri… Ve ben, hayatımın sonuna kadar onu böyle anmaya, eserlerini okumaya, onun adını yüreğimde taşımaya devam edeceğim. Ruhun şad olsun, güzel insan… Güle güle Edip Abim.”