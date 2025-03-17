Kızı Lavin’le Edip Akbayram'ın Mezarını Ziyaret Eden Mahsun Kırmızıgül Gözyaşlarına Boğuldu
Kızı Lavin’le Edip Akbayram'ın Mezarını Ziyaret Eden Mahsun Kırmızıgül Gözyaşlarına Boğuldu
Hayatını kaybeden usta sanatçı Edip Akbayram’ın cenaze törenine katılamayan Mahsun Kırmızıgül, Türkiye’ye döner dönmez mezarını ziyaret etti.
Kırmızıgül, geçtiğimiz günlerde üvey annesini de kaybetmiş ve onun da cenazesine yetişememişti. Ünlü sanatçı ilk olarak üvey annesi Zühre Bazencir’in mezarında dua etti, ardından Diyarbakır’a giderek annesi Faike Arık’ın mezarını ziyaret etti.
Son olarak İstanbul’a dönen Kırmızıgül, kızı Lavin ile birlikte Edip Akbayram’ın mezarı başında duygusal anlar yaşadı.
İşte detaylar…
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Türk müziğinin efsane ismi Edip Akbayram, 2 Mart’ta 75 yaşında hayatını kaybetmişti.
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Mahsun Kırmızıgül, Türkiye’ye döndükten sonra ilk olarak Zühre Bazencir’in mezarına gitti.
Aile mezar ziyaretlerinin ardından Mahsun Kırmızıgül, İstanbul’a döner dönmez bu kez Edip Akbayram’ın mezarını ziyaret etti.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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