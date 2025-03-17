onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Kızı Lavin’le Edip Akbayram'ın Mezarını Ziyaret Eden Mahsun Kırmızıgül Gözyaşlarına Boğuldu

Kızı Lavin’le Edip Akbayram'ın Mezarını Ziyaret Eden Mahsun Kırmızıgül Gözyaşlarına Boğuldu

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
17.03.2025 - 22:41

Hayatını kaybeden usta sanatçı Edip Akbayram’ın cenaze törenine katılamayan Mahsun Kırmızıgül, Türkiye’ye döner dönmez mezarını ziyaret etti. 

Kırmızıgül, geçtiğimiz günlerde üvey annesini de kaybetmiş ve onun da cenazesine yetişememişti. Ünlü sanatçı ilk olarak üvey annesi Zühre Bazencir’in mezarında dua etti, ardından Diyarbakır’a giderek annesi Faike Arık’ın mezarını ziyaret etti. 

Son olarak İstanbul’a dönen Kırmızıgül, kızı Lavin ile birlikte Edip Akbayram’ın mezarı başında duygusal anlar yaşadı. 

İşte detaylar…

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Türk müziğinin efsane ismi Edip Akbayram, 2 Mart’ta 75 yaşında hayatını kaybetmişti.

Türk müziğinin efsane ismi Edip Akbayram, 2 Mart’ta 75 yaşında hayatını kaybetmişti.

Sanatçının cenaze törenine sanat dünyasından birçok isim akın ederken, Mahsun Kırmızıgül o günlerde yurt dışında olduğu için katılamamıştı. Ancak Kırmızıgül, Türkiye’ye döner dönmez soluğu mezarında aldı.

Son zamanlarda üst üste gelen kayıplarla sarsılan ünlü sanatçı, geçtiğimiz günlerde üvey annesi Zühre Bazencir’i de kaybetmişti. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda acısını şu sözlerle dile getirmişti:

“İçim yanıyor, peş peşe gelen kayıplar insanın yüreğini dağılıyor. O beni çok severdi, beni öz evlatlarından ayırmazdı. Ama ne yazık ki yurt dışında olduğum için cenazesine de taziyesine de yetişemedim. Bu acımı daha da derinleştiriyor.”

Detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Mahsun Kırmızıgül, Türkiye’ye döndükten sonra ilk olarak Zühre Bazencir’in mezarına gitti.

Mahsun Kırmızıgül, Türkiye’ye döndükten sonra ilk olarak Zühre Bazencir’in mezarına gitti.

Ardından Diyarbakır’a geçerek Aralık ayında kaybettiği annesi Faike Arık’ın mezarında dua etti. 

Ünlü türkücü bu anları takipçileriyle paylaşırken, “Hayat dediğimiz şey, esen bir rüzgâr gibi… Önemli olan, içini neyle doldurduğumuz. Bugün varız, yarın yokuz. Ama asıl mesele, arkamızda kırık bir kalp, pişmanlık ve hüzün bırakmadan yaşamak. Çünkü sonunda, geriye sadece dualar ve hatıralar kalıyor…” ifadelerini kullandı.

Aile mezar ziyaretlerinin ardından Mahsun Kırmızıgül, İstanbul’a döner dönmez bu kez Edip Akbayram’ın mezarını ziyaret etti.

Aile mezar ziyaretlerinin ardından Mahsun Kırmızıgül, İstanbul’a döner dönmez bu kez Edip Akbayram’ın mezarını ziyaret etti.

Kızı Lavin ile birlikte usta sanatçının mezarına çiçek bırakan Kırmızıgül, duygusal bir paylaşım yaptı.

İstanbul’a gelir gelmez, kızım Lavin’le birlikte ayaklarım beni doğrudan Edip Akbayram’ın mezarına götürdü. Yüreğimde koca bir ağırlık vardı. Çiçekleri mezarının üzerine bırakırken içimde bir şeyler koptu. Çünkü ben, en sevdiğim insanın, ustamın, abimin cenazesine yetişememiştim. O, benim için sadece ilk dinlediğim, ilk şarkısını ezberlediğim sanatçı değildi. O, benim idolümdü.”

Mezar başında derin bir hüzne kapılan Kırmızıgül, çocukluğuna dönerek Edip Akbayram ile olan özel bağını anlattı.

“Gözlerimi kapadım, bir anda 6-7 yaşındaki halime gittim. O yaşlarda kulağıma çalınan sesi, içimde filizlenen hayranlığı hatırladım. O sesi ilk duyduğum anki heyecanı, onun şarkılarıyla büyüdüğüm yılları hatırladım.”

Kırmızıgül, paylaşımının sonunda Edip Akbayram’ı unutmayacağını ve onun sanatını yaşatmaya devam edeceğini vurguladı.

“Bugün, bir kez daha anladım ki bazı insanlar ölmez. Onlar sadece bu dünyadan göçer ama kalplerde, hatıralarda, şarkılarda, dualarda yaşamaya devam eder. Edip Abi de öyle biri… Ve ben, hayatımın sonuna kadar onu böyle anmaya, eserlerini okumaya, onun adını yüreğimde taşımaya devam edeceğim. Ruhun şad olsun, güzel insan… Güle güle Edip Abim.”

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın