Cinsiyeti Bile Belli: Baba Olacağını Duyuran Ünlü Oyuncu Rüzgar Aksoy'dan Duygusal Paylaşım
Cinsiyeti Bile Belli: Baba Olacağını Duyuran Ünlü Oyuncu Rüzgar Aksoy'dan Duygusal Paylaşım
Sevilen oyuncu Rüzgar Aksoy, sosyal medya hesabından müjdeli bir haber verdi. 2023 yılında dans sanatçısı Yasemin Sancaklı ile dünyaevine giren ünlü oyuncu baba olmaya hazırlanıyor.
Eşiyle birlikte yaptığı paylaşıma beğeni yağarken magazin dünyasında bebeklerinin cinsiyetiyle ilgili iddialar da gündeme geldi.
Birsen Altuntaş bebeğin cinsiyetini bile duyurdu.
Gelin, detaylara birlikte bakalım.
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"Adsız Aliler", "Kara Sevda", "Ramo", "Kuruluş Osman" ve "Kin" gibi yapımlarla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Rüzgar Aksoy’u birçoğunuz mutlaka tanıyorsunuzdur.
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Sarıkaya’nın sahnede yaptığı “Yine ben, yine ben, yine ben!” çıkışı magazin gündemini epey meşgul etmişti.
Bu kez Rüzgar Aksoy magazin gündemine bambaşka bir haberle oturdu.
Çiftin mutluluğu sosyal medyada büyük yankı uyandırırken bebeklerinin cinsiyetinin belli olduğu da iddia edildi.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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