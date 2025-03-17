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Cinsiyeti Bile Belli: Baba Olacağını Duyuran Ünlü Oyuncu Rüzgar Aksoy'dan Duygusal Paylaşım

Cinsiyeti Bile Belli: Baba Olacağını Duyuran Ünlü Oyuncu Rüzgar Aksoy'dan Duygusal Paylaşım

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
17.03.2025 - 19:25

Sevilen oyuncu Rüzgar Aksoy, sosyal medya hesabından müjdeli bir haber verdi. 2023 yılında dans sanatçısı Yasemin Sancaklı ile dünyaevine giren ünlü oyuncu baba olmaya hazırlanıyor. 

Eşiyle birlikte yaptığı paylaşıma beğeni yağarken magazin dünyasında bebeklerinin cinsiyetiyle ilgili iddialar da gündeme geldi. 

Birsen Altuntaş bebeğin cinsiyetini bile duyurdu.

Gelin, detaylara birlikte bakalım.

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"Adsız Aliler", "Kara Sevda", "Ramo", "Kuruluş Osman" ve "Kin" gibi yapımlarla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Rüzgar Aksoy’u birçoğunuz mutlaka tanıyorsunuzdur.

"Adsız Aliler", "Kara Sevda", "Ramo", "Kuruluş Osman" ve "Kin" gibi yapımlarla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Rüzgar Aksoy’u birçoğunuz mutlaka tanıyorsunuzdur.

Oyunculuğunun yanı sıra zaman zaman açıklamalarıyla da gündem olmayı başarıyor. Hatırlarsanız, geçtiğimiz yıl düzenlenen Yılın Yıldızları Ödül Töreni’nde Serenay Sarıkaya, oldukça iddialı bir geceye imza atmıştı. 

Sarıkaya, törende ‘2023 Yılının En Beğenilen Kadın Dizi Oyuncusu’ ödülünü kazanmış, ardından ‘Şahmaran’ dizisi de ‘2023 Yılının En Beğenilen Dijital Platform Dizisi’ seçilmişti.

Sarıkaya’nın sahnede yaptığı “Yine ben, yine ben, yine ben!” çıkışı magazin gündemini epey meşgul etmişti.

Sarıkaya’nın sahnede yaptığı “Yine ben, yine ben, yine ben!” çıkışı magazin gündemini epey meşgul etmişti.

Ancak o gece en çok konuşulan isimlerden biri de Rüzgar Aksoy olmuştu. Ünlü oyuncu, Serenay Sarıkaya’nın arka arkaya ödülleri toplamasına kayıtsız kalmamış ve sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki göstermişti. 

Aksoy’un “Yine o, yine o! Allah’ım, ne kadar az oyuncumuz varmış yetenekli!” yorumu büyük ses getirmişti. Bu çıkışı çok şaşırtmıştı.

Detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Bu kez Rüzgar Aksoy magazin gündemine bambaşka bir haberle oturdu.

Bu kez Rüzgar Aksoy magazin gündemine bambaşka bir haberle oturdu.

Ünlü oyuncu baba olmaya hazırlanıyor! 2023 yılında dans sanatçısı Yasemin Sancaklı ile dünyaevine giren Aksoy, mutlu haberi sosyal medya hesabından duyurdu. 

“Mucizeyi beklerken… Demek her şey senin içinmiş…” notuyla yaptığı paylaşım, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. 

Paylaşımda, hamileliğinin beşinci ayında olan eşi Yasemin Sancaklı Aksoy’un karnı burnunda pozları yer aldı.

Çiftin mutluluğu sosyal medyada büyük yankı uyandırırken bebeklerinin cinsiyetinin belli olduğu da iddia edildi.

Çiftin mutluluğu sosyal medyada büyük yankı uyandırırken bebeklerinin cinsiyetinin belli olduğu da iddia edildi.

Birsen Altuntaş’ın haberine göre, çift bir erkek bebek bekliyor. Şimdilik Aksoy ve Sancaklı çifti bu iddiaya dair bir açıklama yapmasa da, takipçileri şimdiden bebeğin ismini merak etmeye başladı.

Bakalım çiftimiz bebeklerinin ismini ne zaman paylaşacak? 😍 Merakla bekliyoruz.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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