Cinsiyeti Bile Belli: Baba Olacağını Duyuran Ünlü Oyuncu Rüzgar Aksoy'dan Duygusal Paylaşım

Ancak o gece en çok konuşulan isimlerden biri de Rüzgar Aksoy olmuştu. Ünlü oyuncu, Serenay Sarıkaya’nın arka arkaya ödülleri toplamasına kayıtsız kalmamış ve sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki göstermişti.

Aksoy’un “Yine o, yine o! Allah’ım, ne kadar az oyuncumuz varmış yetenekli!” yorumu büyük ses getirmişti. Bu çıkışı çok şaşırtmıştı.