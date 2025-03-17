Bu Kadar mı Zor? Hande Erçel'in Aksine Arzu Sabancı'nın Nazlı'yı Neden Bağrına Bastığını Masaya Yatırıyoruz

Sabancı ailesine gelin gitmek kolay değil, biliyorsunuz! Hele bir de Arzu Sabancı’nın onayını almak… Şimdilerde Hakan Sabancı ile aşk yaşayan Hande Erçel’in istenmeyen gelin olduğu iddiaları sürekli magazin gündemine düşüyor. Hatta sanatla ilgilenmesi, eğitimine geri dönmesi, müzeleri gezmesi bile Sabancı ailesine girebilmek için yaptığı hamleler olarak yorumlanıyor.

Öte yandan Nazlı Sabancı ise hiçbir pürüz çıkmadan, göz önünde olmadan, sessiz sedasız aileye kabul edildi ve bugün Arzu Sabancı’nın adını taşıyan torununun annesi. Peki, Hande Erçel’in yıllardır onay alamadığı Sabancı ailesine, Nazlı Kayı nasıl sorunsuz bir şekilde girdi?

Nazlı Kayı’nın Arzu Sabancı’nın onayını almasının ardındaki sırları masaya yatırıyoruz!