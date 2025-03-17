Bu Kadar mı Zor? Hande Erçel'in Aksine Arzu Sabancı'nın Nazlı'yı Neden Bağrına Bastığını Masaya Yatırıyoruz
Sabancı ailesine gelin gitmek kolay değil, biliyorsunuz! Hele bir de Arzu Sabancı’nın onayını almak… Şimdilerde Hakan Sabancı ile aşk yaşayan Hande Erçel’in istenmeyen gelin olduğu iddiaları sürekli magazin gündemine düşüyor. Hatta sanatla ilgilenmesi, eğitimine geri dönmesi, müzeleri gezmesi bile Sabancı ailesine girebilmek için yaptığı hamleler olarak yorumlanıyor.
Öte yandan Nazlı Sabancı ise hiçbir pürüz çıkmadan, göz önünde olmadan, sessiz sedasız aileye kabul edildi ve bugün Arzu Sabancı’nın adını taşıyan torununun annesi. Peki, Hande Erçel’in yıllardır onay alamadığı Sabancı ailesine, Nazlı Kayı nasıl sorunsuz bir şekilde girdi?
Nazlı Kayı’nın Arzu Sabancı’nın onayını almasının ardındaki sırları masaya yatırıyoruz!
Hande Erçel, Türkiye’nin en çok konuşulan isimlerinden biri.
İlişkilerinin ilk zamanlarında Hande’nin, Sabancı ailesine daha uygun bir imaj çizmek için harekete geçtiği iddia edilmişti.
Hatta Arzu Sabancı’nın Hande’ye açık açık cephe aldığı da konuşuluyordu.
Ancak sonra herkesi şaşırtan bir olay yaşandı!
Tabii bir yandan da, Arzu Sabancı’nın müstakbel gelinine dolaylı yoldan mesajlar verdiği de konuşuluyordu.
Gelelim, Sabancı ailesine sorunsuz bir şekilde dahil olan ve Arzu Sabancı’nın adını taşıyan torunun annesi olan Nazlı Kayı’ya!
Nazlı Sabancı, sosyetik bir aileden geliyor ama Sabancı ailesiyle kıyaslandığında biraz daha mütevazı bir geçmişe sahip.
İlişkileri başladıktan sonra Nazlı Kayı, hemen Sabancı ailesine uyum sağladı.
Nazlı Kayı ve Hacı Sabancı, 2020’de nişanlandılar.
Bugün ise Nazlı Sabancı, Arzu Sabancı’nın torunu Arzu Alara Sabancı’nın annesi olarak Sabancı ailesindeki yerini tamamen sağlamlaştırmış durumda.
Peki fark nerede? Nazlı neden kolaylıkla onaylandı, Hande hakkında neden "istenmeyen gelin" iddiaları dolaşıyor?
Özetle, Arzu Sabancı’nın onayını almak için magazin dünyasında çok konuşulmamak, göz önünde olmamak, eğitimli ve kültürlü bir imaj çizmek ve en önemlisi onunla iyi anlaşmak gerekiyor.
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