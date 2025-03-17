onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Bu Kadar mı Zor? Hande Erçel'in Aksine Arzu Sabancı'nın Nazlı'yı Neden Bağrına Bastığını Masaya Yatırıyoruz

Bu Kadar mı Zor? Hande Erçel'in Aksine Arzu Sabancı'nın Nazlı'yı Neden Bağrına Bastığını Masaya Yatırıyoruz

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
17.03.2025 - 18:34

Sabancı ailesine gelin gitmek kolay değil, biliyorsunuz! Hele bir de Arzu Sabancı’nın onayını almak… Şimdilerde Hakan Sabancı ile aşk yaşayan Hande Erçel’in istenmeyen gelin olduğu iddiaları sürekli magazin gündemine düşüyor. Hatta sanatla ilgilenmesi, eğitimine geri dönmesi, müzeleri gezmesi bile Sabancı ailesine girebilmek için yaptığı hamleler olarak yorumlanıyor. 

Öte yandan Nazlı Sabancı ise hiçbir pürüz çıkmadan, göz önünde olmadan, sessiz sedasız aileye kabul edildi ve bugün Arzu Sabancı’nın adını taşıyan torununun annesi. Peki, Hande Erçel’in yıllardır onay alamadığı Sabancı ailesine, Nazlı Kayı nasıl sorunsuz bir şekilde girdi? 

Nazlı Kayı’nın Arzu Sabancı’nın onayını almasının ardındaki sırları masaya yatırıyoruz!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Hande Erçel, Türkiye’nin en çok konuşulan isimlerinden biri.

Hande Erçel, Türkiye’nin en çok konuşulan isimlerinden biri.

Oyunculuğu her ne kadar eleştirilse de özel hayatı ve özellikle de Hakan Sabancı ile yaşadığı ilişkiyle gündemden hiç düşmüyor. Ancak ne yaparsa yapsın, “istenmeyen gelin” söylentilerinin önüne geçemiyor.

İlişkilerinin ilk zamanlarında Hande’nin, Sabancı ailesine daha uygun bir imaj çizmek için harekete geçtiği iddia edilmişti.

İlişkilerinin ilk zamanlarında Hande’nin, Sabancı ailesine daha uygun bir imaj çizmek için harekete geçtiği iddia edilmişti.

Uzun zamandır yarım bıraktığı Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’ne geri dönmesi, sanata ilgisinin birdenbire artması, müze ve sergilerde boy göstermesi… Tüm bunlar Arzu Sabancı’dan onay almak için yapılan bir değişim olarak yorumlandı.

Hatta Arzu Sabancı’nın Hande’ye açık açık cephe aldığı da konuşuluyordu.

Hatta Arzu Sabancı’nın Hande’ye açık açık cephe aldığı da konuşuluyordu.

Arzu Hanım’ın yaptığı bazı sosyal medya paylaşımları, sık sık Erçel’e gönderme olarak algılandı. Özellikle “Çalınan her kapı açılmayabilir. Ama açılmayacak kapıyı hiç çalmayınız” ve “Aslında insanlar seni hayal kırıklığına uğratmıyor. Sadece sen, yanlış insanlar üzerinden hayal kuruyorsun” gibi paylaşımlar, “istenmeyen gelin” iddialarını iyice alevlendirdi.

Ancak sonra herkesi şaşırtan bir olay yaşandı!

Ancak sonra herkesi şaşırtan bir olay yaşandı!

Hande Erçel, Cannes Film Festivali’nde kırmızı halıda boy gösterdiğinde, kombini büyük eleştiriler alsa da Arzu Sabancı’dan gelen bir beğeni olay oldu. Herkes bu beğeniyi, bir “zeytin dalı” olarak yorumladı. 

Acaba Arzu Sabancı, Hande Erçel’i kabul etmeye mi başlamıştı? Yoksa bu sadece öylesine yapılmış bir beğeni miydi?

Tabii bir yandan da, Arzu Sabancı’nın müstakbel gelinine dolaylı yoldan mesajlar verdiği de konuşuluyordu.

Tabii bir yandan da, Arzu Sabancı’nın müstakbel gelinine dolaylı yoldan mesajlar verdiği de konuşuluyordu.

Örneğin, Hande Erçel’in son dönemde daha kapalı ve klasik tarzda giyinmesi, Sabancı ailesine girebilmek için yaptığı bir değişiklik olarak yorumlandı. Hatta magazinde, “Hande’nin dekolteli giymesine Arzu Sabancı izin vermiyor” iddiaları bile ortaya atıldı!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Gelelim, Sabancı ailesine sorunsuz bir şekilde dahil olan ve Arzu Sabancı’nın adını taşıyan torunun annesi olan Nazlı Kayı’ya!

Gelelim, Sabancı ailesine sorunsuz bir şekilde dahil olan ve Arzu Sabancı’nın adını taşıyan torunun annesi olan Nazlı Kayı’ya!

Nazlı Sabancı ve Hacı Sabancı’nın yolları, sosyetenin ünlü isimlerinden Aslışah Alkoçlar sayesinde kesişti. Hatta Aslışah’ın eski aşkı Hakan Sabancı ile birlikte olduğu dönemde, Nazlı Kayı onun sadece yakın bir arkadaşıydı. 

Ancak daha sonra, Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı’nın düğününde Hacı Sabancı ile tanıştı ve ikili arasında büyük bir aşk başladı.

Nazlı Sabancı, sosyetik bir aileden geliyor ama Sabancı ailesiyle kıyaslandığında biraz daha mütevazı bir geçmişe sahip.

Nazlı Sabancı, sosyetik bir aileden geliyor ama Sabancı ailesiyle kıyaslandığında biraz daha mütevazı bir geçmişe sahip.

Bursa doğumlu olan Nazlı, Koç Lisesi’ni bitirdikten sonra Londra’da University of Westminster’da hukuk eğitimi aldı. Arzu Sabancı’nın “kültürlü ve eğitimli bir gelin” kriterlerine tamamen uyuyordu.

İlişkileri başladıktan sonra Nazlı Kayı, hemen Sabancı ailesine uyum sağladı.

İlişkileri başladıktan sonra Nazlı Kayı, hemen Sabancı ailesine uyum sağladı.

Özellikle de Arzu Sabancı ile çok iyi anlaşıyordu. Arzu Hanım’ın işbirliklerinde ve etkinliklerinde Nazlı’yı yanında görmek artık sıradan bir durumdu. 

Ayrıca Nazlı’nın hiçbir zaman magazinde tartışmalara yol açacak bir tavrı olmamıştı. Sessiz, sakin ve uyumlu bir gelin adayı olarak hep Arzu Sabancı’nın gözüne girmeyi başardı.

Nazlı Kayı ve Hacı Sabancı, 2020’de nişanlandılar.

Nazlı Kayı ve Hacı Sabancı, 2020’de nişanlandılar.

Ancak Nazlı’nın üvey babası Kaan Dimili’nin vefatı nedeniyle düğünlerini ertelemek zorunda kaldılar. Sessiz sedasız bir nikahla evlenen çift, daha sonra Çırağan Sarayı’nda görkemli bir düğün yaptı.

Bugün ise Nazlı Sabancı, Arzu Sabancı’nın torunu Arzu Alara Sabancı’nın annesi olarak Sabancı ailesindeki yerini tamamen sağlamlaştırmış durumda.

Bugün ise Nazlı Sabancı, Arzu Sabancı’nın torunu Arzu Alara Sabancı’nın annesi olarak Sabancı ailesindeki yerini tamamen sağlamlaştırmış durumda.

Arzu Sabancı’nın Nazlı hakkında yaptığı sosyal medya paylaşımlarında övgü dolu sözler kullanması da bu sevgiyi kanıtlıyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Peki fark nerede? Nazlı neden kolaylıkla onaylandı, Hande hakkında neden "istenmeyen gelin" iddiaları dolaşıyor?

Peki fark nerede? Nazlı neden kolaylıkla onaylandı, Hande hakkında neden "istenmeyen gelin" iddiaları dolaşıyor?

Görünen o ki, Sabancı ailesine girebilmek için sadece bir Sabancı ile aşk yaşamak yetmiyor. Belli başlı kriterler var ve Arzu Sabancı’nın bu konudaki hassasiyeti herkesin malumu. Şimdi tahminlere bakalım. Bu Nazlı Kayı'nın Sabancı olmasındaki etkenler olabilir mi? 👇

Eğitim ve Kültür: Nazlı Sabancı’nın yurt dışında eğitim alması, sosyetik ortamlara önceden aşina olması, sanat ve kültüre olan ilgisi, Arzu Sabancı’nın istediği “profili” tam anlamıyla karşıladı.

Sakin ve Tartışmasız İmaj: Nazlı Sabancı, hiçbir zaman skandallarla anılmadı. Sessiz, derinden ve sağlam adımlarla Sabancı ailesine dahil oldu. Ayrıca kariyerinde ne oyunculuk, ne mankenlik gibi meslekler var.

Arzu Sabancı ile Uyum: Nazlı, kayınvalidesiyle baştan itibaren sıcak bir ilişki kurdu. Ortak ilgi alanları sayesinde hemen yakınlaştılar.

Magazin Malzemesi Olmamak: Nazlı’nın ilişkisi baştan sona kadar sessiz sedasız ilerledi. Ne bir kriz, ne bir büyük olay… Her şey kontrol altında yürütüldü.

Özetle, Arzu Sabancı’nın onayını almak için magazin dünyasında çok konuşulmamak, göz önünde olmamak, eğitimli ve kültürlü bir imaj çizmek ve en önemlisi onunla iyi anlaşmak gerekiyor.

Özetle, Arzu Sabancı’nın onayını almak için magazin dünyasında çok konuşulmamak, göz önünde olmamak, eğitimli ve kültürlü bir imaj çizmek ve en önemlisi onunla iyi anlaşmak gerekiyor.

Nazlı Sabancı tüm bu kriterleri baştan sona karşıladı. Hande Erçel ise hala bu konuda sınav vermeye devam ediyor.

Bakalım, önümüzdeki günlerde Hande Erçel, Arzu Sabancı’nın kalbini kazanabilecek mi? Yoksa “istenmeyen gelin” olarak anılmaya devam mı edecek? Bekleyip göreceğiz. Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizin de tahminlerinizi alalım. Yorumlara bekliyoruz...

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
2
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın