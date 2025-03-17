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Ceyda Ateş, Donald Trump’ın Evinden Yaptığı Paylaşımla Şaşırttı: Özellikle Vanilla Ice Detayı Dikkat Çekti

Ceyda Ateş, Donald Trump’ın Evinden Yaptığı Paylaşımla Şaşırttı: Özellikle Vanilla Ice Detayı Dikkat Çekti

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
17.03.2025 - 21:36

Eski oyuncu Ceyda Ateş, şimdilerde eşi Buğra Toplusoy ve kızıyla birlikte Amerika’da yaşıyor. Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren Ateş, bu kez herkesi şaşırttı. 

ABD Başkanı Donald Trump’ın evinde gerçekleşen bir davetten fotoğraflar paylaşarak dikkatleri üzerine çekti. Üstelik paylaşımında ünlü rapçi Vanilla Ice da yer vererek Türkiye sevgisini de eklemeyi ihmal etmedi.

Gelin, detaylara birlikte bakalım.

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2011 yılında yayınlanan ve üç sezon boyunca izleyiciyle buluşan Adını Feriha Koydum dizisini hatırlıyorsunuz değil mi?

2011 yılında yayınlanan ve üç sezon boyunca izleyiciyle buluşan Adını Feriha Koydum dizisini hatırlıyorsunuz değil mi?

Hazal Kaya ve Çağatay Ulusoy’un başrollerini paylaştığı dizide Ceyda Ateş Hande karakteriyle karşımıza çıkmıştı. Güzel oyuncu dizideki performansıyla hafızalara kazınmış, ancak kariyerini farklı bir yöne çevirmişti. 

2018 yılında iş insanı Buğra Toplusoy ile nikah masasına oturan Ateş, evliliğinin ardından Türkiye’ye veda edip Amerika’da yeni bir hayat kurdu. Çiftin Talia adında dünyalar tatlısı bir kızı oldu.

Oyunculuk kariyerine ara vermiş olsa da Ateş, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor.

Oyunculuk kariyerine ara vermiş olsa da Ateş, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor.

Özellikle Instagram’da oldukça aktif olan eski oyuncu, Amerika’daki hayatını takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor. Zaman zaman kızıyla yaptığı sevimli paylaşımlar zaman zaman ise ünlü isimlerle bir araya geldiği anlar takipçileri tarafından büyük ilgi görüyor. 

Hatırlarsanız geçtiğimiz günlerde ünlü Latin pop yıldızı Thalía ile bir araya gelmiş ve bu buluşmayı sosyal medya hesabında paylaşmıştı. 

Hatta kızına “Talia” adını vermesinde Thalía’ya olan hayranlığının etkili olduğunu açıklamıştı.

Ancak bu kez Ceyda Ateş’ten çok daha sürpriz bir paylaşım geldi.

Ancak bu kez Ceyda Ateş’ten çok daha sürpriz bir paylaşım geldi.

Güzel oyuncu, ABD Başkanı Donald Trump’ın evinde gerçekleşen bir davetten fotoğraflar yayınladı. Paylaşımında, “ABD Başkanı Donald Trump’ın evindeki davetten fotolar. Sürpriz sonlu. Vanilla Ice Türkiye’yi çok sevdiğini söyledi.” ifadelerine yer verdi. 

90’ların efsane rapçilerinden Vanilla Ice da o davetteydi ve ünlü şarkıcının Türkiye’ye duyduğu sevgi ayrıca dikkatleri çekti.

Ateş'in paylaşımları sosyal medyada hızla yayıldı. 'Trump’ın evindeki bir davete nasıl katılmış?' şeklinde yorumlar da yağmaya başladı.

Paylaşımına Donald Trump'ın olduğu videoyu da eklemeyi ihmal etmedi. Buyrunuz:

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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