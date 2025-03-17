Ceyda Ateş, Donald Trump’ın Evinden Yaptığı Paylaşımla Şaşırttı: Özellikle Vanilla Ice Detayı Dikkat Çekti

Özellikle Instagram’da oldukça aktif olan eski oyuncu, Amerika’daki hayatını takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor. Zaman zaman kızıyla yaptığı sevimli paylaşımlar zaman zaman ise ünlü isimlerle bir araya geldiği anlar takipçileri tarafından büyük ilgi görüyor.

Hatırlarsanız geçtiğimiz günlerde ünlü Latin pop yıldızı Thalía ile bir araya gelmiş ve bu buluşmayı sosyal medya hesabında paylaşmıştı.

Hatta kızına “Talia” adını vermesinde Thalía’ya olan hayranlığının etkili olduğunu açıklamıştı.