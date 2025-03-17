Ceyda Ateş, Donald Trump’ın Evinden Yaptığı Paylaşımla Şaşırttı: Özellikle Vanilla Ice Detayı Dikkat Çekti
Ceyda Ateş, Donald Trump’ın Evinden Yaptığı Paylaşımla Şaşırttı: Özellikle Vanilla Ice Detayı Dikkat Çekti
Eski oyuncu Ceyda Ateş, şimdilerde eşi Buğra Toplusoy ve kızıyla birlikte Amerika’da yaşıyor. Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren Ateş, bu kez herkesi şaşırttı.
ABD Başkanı Donald Trump’ın evinde gerçekleşen bir davetten fotoğraflar paylaşarak dikkatleri üzerine çekti. Üstelik paylaşımında ünlü rapçi Vanilla Ice da yer vererek Türkiye sevgisini de eklemeyi ihmal etmedi.
Gelin, detaylara birlikte bakalım.
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2011 yılında yayınlanan ve üç sezon boyunca izleyiciyle buluşan Adını Feriha Koydum dizisini hatırlıyorsunuz değil mi?
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Oyunculuk kariyerine ara vermiş olsa da Ateş, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor.
Ancak bu kez Ceyda Ateş’ten çok daha sürpriz bir paylaşım geldi.
Paylaşımına Donald Trump'ın olduğu videoyu da eklemeyi ihmal etmedi. Buyrunuz:
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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