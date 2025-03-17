Tam "Barıştılar mı?" Derken Duygu Nebioğlu Metin Akpınar ile İlgili İkinci Paylaşımıyla Son Noktayı Koydu
Tam "Barıştılar mı?" Derken Duygu Nebioğlu Metin Akpınar ile İlgili İkinci Paylaşımıyla Son Noktayı Koydu
Yeşilçam’ın usta ismi Metin Akpınar ile kızı Duygu Nebioğlu arasındaki sular durulmuyor. Son olarak Nebioğlu’nun bugünkü paylaşımı ise herkesi şaşkına çevirdi.
Babasıyla bir fotoğrafını paylaşınca, “Barıştılar mı?” sorusu sosyal medyada hızla yayıldı. Ancak kısa süre sonra yaptığı yeni bir açıklama kafaları iyice karıştırdı.
Gelin, detaylara birlikte bakalım.
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“Köyden İndim Şehire”, “Mavi Boncuk”, “Aslan Bacanak” gibi 90'ların unutulmaz Yeşilçam filmlerinde başrol oynayan Metin Akpınar’ı hepimiz tanıyoruz.
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Olayların ardından Metin Akpınar, kızlarıyla bir araya gelmiş ve birlikte bir fotoğraf bile paylaşmıştı.
Tüm bu yaşananların ardından bugün Duygu Nebioğlu’nun sosyal medya hesabında yaptığı paylaşım gündeme bomba gibi düştü.
Nebioğlu, ikinci paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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