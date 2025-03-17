Tam "Barıştılar mı?" Derken Duygu Nebioğlu Metin Akpınar ile İlgili İkinci Paylaşımıyla Son Noktayı Koydu

Akpınar, geçtiğimiz yıl magazin dünyasını sarsan bir haberle gündeme oturmuştu. 1987 yılında Suphiye Orancı adlı bir kadınla yaşadığı ilişkiden Duygu ve Sevgi adında ikiz kızları olduğu ortaya çıkmıştı.

Yıllarca babalarından habersiz yaşayan iki kız kardeş, büyüdüklerinde gerçeği öğrenmiş ve biyolojik babalarıyla yüzleşmişlerdi.

İlk başta Metin Akpınar, kızlarının varlığından haberi olmadığını iddia etmişti. Ancak Duygu Nebioğlu ve kardeşi Sevgi Katkıcı, bu iddiayı kesin bir dille reddetmiş, Akpınar’ın DNA test sonuçlarını defalarca görmezden geldiğini söylemişti. Nebioğlu babasının kendisini yıllarca oyaladığını, DNA sonuçlarının pozitif çıkmasına rağmen reddettiğini söylemişti.

Kardeşi Sevgi Katkıcı da bu süreçte Duygu’nun daha çok çaba gösterdiğini belirterek, “Kardeşimi tebrik ediyorum, hep daha çok mücadele etti. Eğer Metin Akpınar bizi kucaklasaydı, bunların hiçbiri yaşanmazdı” ifadelerini kullanmıştı.