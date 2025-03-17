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Tam "Barıştılar mı?" Derken Duygu Nebioğlu Metin Akpınar ile İlgili İkinci Paylaşımıyla Son Noktayı Koydu

Tam "Barıştılar mı?" Derken Duygu Nebioğlu Metin Akpınar ile İlgili İkinci Paylaşımıyla Son Noktayı Koydu

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
17.03.2025 - 20:44

Yeşilçam’ın usta ismi Metin Akpınar ile kızı Duygu Nebioğlu arasındaki sular durulmuyor. Son olarak Nebioğlu’nun bugünkü paylaşımı ise herkesi şaşkına çevirdi. 

Babasıyla bir fotoğrafını paylaşınca, “Barıştılar mı?” sorusu sosyal medyada hızla yayıldı. Ancak kısa süre sonra yaptığı yeni bir açıklama kafaları iyice karıştırdı.

Gelin, detaylara birlikte bakalım.

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“Köyden İndim Şehire”, “Mavi Boncuk”, “Aslan Bacanak” gibi 90'ların unutulmaz Yeşilçam filmlerinde başrol oynayan Metin Akpınar’ı hepimiz tanıyoruz.

“Köyden İndim Şehire”, “Mavi Boncuk”, “Aslan Bacanak” gibi 90'ların unutulmaz Yeşilçam filmlerinde başrol oynayan Metin Akpınar’ı hepimiz tanıyoruz.

Akpınar, geçtiğimiz yıl magazin dünyasını sarsan bir haberle gündeme oturmuştu. 1987 yılında Suphiye Orancı adlı bir kadınla yaşadığı ilişkiden Duygu ve Sevgi adında ikiz kızları olduğu ortaya çıkmıştı. 

Yıllarca babalarından habersiz yaşayan iki kız kardeş, büyüdüklerinde gerçeği öğrenmiş ve biyolojik babalarıyla yüzleşmişlerdi.

İlk başta Metin Akpınar, kızlarının varlığından haberi olmadığını iddia etmişti. Ancak Duygu Nebioğlu ve kardeşi Sevgi Katkıcı, bu iddiayı kesin bir dille reddetmiş, Akpınar’ın DNA test sonuçlarını defalarca görmezden geldiğini söylemişti. Nebioğlu babasının kendisini yıllarca oyaladığını, DNA sonuçlarının pozitif çıkmasına rağmen reddettiğini söylemişti.

Kardeşi Sevgi Katkıcı da bu süreçte Duygu’nun daha çok çaba gösterdiğini belirterek, “Kardeşimi tebrik ediyorum, hep daha çok mücadele etti. Eğer Metin Akpınar bizi kucaklasaydı, bunların hiçbiri yaşanmazdı” ifadelerini kullanmıştı.

Olayların ardından Metin Akpınar, kızlarıyla bir araya gelmiş ve birlikte bir fotoğraf bile paylaşmıştı.

Olayların ardından Metin Akpınar, kızlarıyla bir araya gelmiş ve birlikte bir fotoğraf bile paylaşmıştı.

Bu görüntü, taraflar arasındaki sorunların çözüldüğü izlenimi yaratmıştı. Ancak kısa süre sonra işin aslının öyle olmadığı anlaşıldı. Duygu Nebioğlu, babasına 10 milyon liralık tazminat davası açarak, “Babam bizi küçümsemeye çalıştı, sorumluluklarını yerine getirmedi” açıklamasında bulunmuştu.

Detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Tüm bu yaşananların ardından bugün Duygu Nebioğlu’nun sosyal medya hesabında yaptığı paylaşım gündeme bomba gibi düştü.

Tüm bu yaşananların ardından bugün Duygu Nebioğlu’nun sosyal medya hesabında yaptığı paylaşım gündeme bomba gibi düştü.

Babası Metin Akpınar’la birlikte çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan Nebioğlu, bu kareye herhangi bir açıklama eklememişti. Fotoğrafı görenler hemen, “Baba-kız barıştı mı?” sorusunu sormaya başladı. 

Herkes yıllardır süren kırgınlığın sona erdiğini düşünürken, Nebioğlu’nun bir saat sonra yaptığı yeni paylaşım tüm tahminleri altüst etti.

Nebioğlu, ikinci paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Nebioğlu, ikinci paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Barışmadık. Ben hayatımda kimseye küsmedim kendimden başka. Ama ben kendime yıllarca küsmemek için mücadele verirken, oturup izledikleri için çok kızdım.”

Bu açıklamayla barış iddialarını kesin bir dille yalanlayan Nebioğlu, geçmişte yaşananlara da gönderme yaparak, aslında yaşadığı hayal kırıklığını bir kez daha gözler önüne serdi.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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