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Metin Akpınar Fakirlik Belgesinin İptalini İstedi: Duygu Nebioğlu'ndan Babasına Zehir Zemberek Sözler!

Metin Akpınar Fakirlik Belgesinin İptalini İstedi: Duygu Nebioğlu'ndan Babasına Zehir Zemberek Sözler!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio Editörü
08.04.2024 - 18:19 Son Güncelleme: 08.04.2024 - 18:27

Geçtiğimiz aylarda evlilik dışı ilişkisinden ikiz kızları olduğu ortaya çıkan Metin Akpınar yeniden gündeme geldi. Duygu Nebioğlu, Akpınar'ın fakirlik belgelerinin iptalini istediğini duyunca çileden çıktı, yine ve yeniden biyolojik babası hakkında zehir zemberek açıklamalarda bulundu.

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Mutlaka hatırlarsınız, geçtiğimiz aylarda Metin Akpınar'ın evlilik dışı ilişkisinden ikiz kızları olduğu ortaya çıkmış, magazin gündemini de derinden sarsmıştı.

Mutlaka hatırlarsınız, geçtiğimiz aylarda Metin Akpınar'ın evlilik dışı ilişkisinden ikiz kızları olduğu ortaya çıkmış, magazin gündemini de derinden sarsmıştı.

Önce Metin Akpınar kızlarını kabul ettiğini söylemiş, sonra ikizler Duygu Nebioğlu ve Sevgi Katkıcı biyolojik babaları Metin Akpınar'la ilgili zehir zemberek açıklamalarda bulunmuştu.

Açıklamasında kızlarının ikisini de nüfusuna geçireceğini ve durumdan haberdar olmadığını vurgulayan Metin Akpınar, hem çocuklarından hem de eşi Göksel Akpınar'dan özür dilemiş, "Ne yazık ki hayat geriye doğru yaşanmıyor" demişti.

Açıklamasında kızlarının ikisini de nüfusuna geçireceğini ve durumdan haberdar olmadığını vurgulayan Metin Akpınar, hem çocuklarından hem de eşi Göksel Akpınar'dan özür dilemiş, "Ne yazık ki hayat geriye doğru yaşanmıyor" demişti.

Fakat durum, Duygu Nebioğlu ve Sevgi Katkıcı'nın tarafından dinlendiğinde daha farklıydı. İkizler, biyolojik babalarının en başından beri her şeyden haberdar olduğunu iddia ettiler.

14 yıl boyunca Akpınar'ın kendisini oyaladığını iddia eden Duygu Nebioğlu, sonucu pozitif çıkan DNA testlerini defalarca reddettiğini ve tüm bu "bilmiyordum" inkarını kendini savunmak için yaptığını dile getirmişti.

14 yıl boyunca Akpınar'ın kendisini oyaladığını iddia eden Duygu Nebioğlu, sonucu pozitif çıkan DNA testlerini defalarca reddettiğini ve tüm bu "bilmiyordum" inkarını kendini savunmak için yaptığını dile getirmişti.

Kaçıranlar için biyolojik babasıyla yaşadıklarını anlatan Duygu Nebioğlu'nun açıklamasının tamamından bu yazımızda bahsetmiştik:

Ardından, süreç boyunca daha ön planda gördüğümüz Duygu Nebioğlu'nun ikiz kız kardeşi Sevgi Katkıcı'dan da benzer bir açıklama gelmişti.

Ardından, süreç boyunca daha ön planda gördüğümüz Duygu Nebioğlu'nun ikiz kız kardeşi Sevgi Katkıcı'dan da benzer bir açıklama gelmişti.

Katkıcı, “İki aylık çocuk sokağa atılır mı? Terk etmedir bu. Ne arayıp ne sormuş. Kardeşimi de tebrik ediyorum. Hep daha çok çaba sarf etti bu süreçte. Metin Akpınar bizi kucaklasa bu olaylar asla yaşanmazdı' demişti.

Fakat sonra Metin Akpınar'ın Duygu Nebioğlu, Sevgi Katkıcı, eşi ve çocuklarıyla çektirdiği aile fotoğrafı gündeme gelmişti, biz de aralarındaki problemleri çözmeye karar verdiler diye yorumlamıştık.

Fakat sonra Metin Akpınar'ın Duygu Nebioğlu, Sevgi Katkıcı, eşi ve çocuklarıyla çektirdiği aile fotoğrafı gündeme gelmişti, biz de aralarındaki problemleri çözmeye karar verdiler diye yorumlamıştık.
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Geçtiğimiz saatlerde ise sanılanın aksine suların hala durulmadığı, baba ve kızlarının arasındaki savaşın devam ettiği ortaya çıktı...

Geçtiğimiz saatlerde ise sanılanın aksine suların hala durulmadığı, baba ve kızlarının arasındaki savaşın devam ettiği ortaya çıktı...

Biyolojik babaları Metin Akpınar'ın Nebioğlu'nun fakirlik belgesinin iptalini istediğini duyan kızı resmen çileden çıktı.

Biyolojik babaları Metin Akpınar'ın Nebioğlu'nun fakirlik belgesinin iptalini istediğini duyan kızı resmen çileden çıktı.

Önce kendisine göre zenginliğin ne olduğunu anlattı sonra "bazılarına göre" zenginliğin ne olduğunu... Sözlerini ise sadece Metin Akpınar'a değil "Akpınarlara" seslenerek bitirdi.

Önce kendisine göre zenginliğin ne olduğunu anlattı sonra "bazılarına göre" zenginliğin ne olduğunu... Sözlerini ise sadece Metin Akpınar'a değil "Akpınarlara" seslenerek bitirdi.

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