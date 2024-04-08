Metin Akpınar Fakirlik Belgesinin İptalini İstedi: Duygu Nebioğlu'ndan Babasına Zehir Zemberek Sözler!

Katkıcı, “İki aylık çocuk sokağa atılır mı? Terk etmedir bu. Ne arayıp ne sormuş. Kardeşimi de tebrik ediyorum. Hep daha çok çaba sarf etti bu süreçte. Metin Akpınar bizi kucaklasa bu olaylar asla yaşanmazdı' demişti.