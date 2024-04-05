Demet Özdemir'le Aynı Siteden Ev Alıp Eski Eşine Komşu Olan Oğuzhan Koç "Başka Yer mi Kalmadı?" Dedirtti
Demet Özdemir'le Aynı Siteden Ev Alıp Eski Eşine Komşu Olan Oğuzhan Koç "Başka Yer mi Kalmadı?" Dedirtti
Kaynak: https://m.sabah.com.tr/magazin/eski-e...
Sabah'tan Gökhan Gökduman'ın haberine göre daha boşanalı bir yıl olmaya Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, Alaçatı'da aynı lüks sitede karşılıklı evler satın aldı...
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Onlarınki sessiz sedasız başlayan fakat gümbür gümbür evliliğe koşan bir ilişkiydi hatırlarsanız... 2021 yılında beraber olduklarını açıklayan Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir'in ilişki evreleri fazla hızlı ilerlemişti!
İlişkilerinde bir yılı doldurmayı dahi beklemeden evlenmeye karar veren ikili, 2022 haziranda nişanlanmış 👇
İki ay sonra, 28 Ağustos'ta da birçok ünlünün akın ettiği dillere destan bir düğünle evlenmişti!
Acun Ilıcalı'nın Oğuzhan Koç'un nikah şahitliğini yaptığı, Murat Boz, Murat Dalkılıç ve Edis gibi isimlerin de sahne aldığı düğün o yıla damgasını vuran ünlü olayıydı diyebiliriz...
Sonra ne olduysa oldu. Aşkları fazla hızlı başlayıp devam eden ikili hakkındaki "araları bozuk" dedikoduları da fazla hızlı baş gösterdi.
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Nitekim söylentiler doğru da çıktı. Evliliklerini yalnızca 8 ay sürdürebilen Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, 2023'ün mayıs ayında tek celsede boşandı.
Sonra herkes kendi yoluna gitti fakat yine de ara ara Oğuzhan Koç'un barışmak için birtakım planlar yaptığı haberleri çıktı, çıkmadı değil. Hatta Özdemir'in kalbini kazanmak için Seda Sayan'dan yardım istediğini iddia edenler bile oldu. Fakat ses soluk çıkmadı ikiliden, ne bir yakınlaşma ne de barışma sinyali alamadık.
Ama geçtiğimiz saatlerde eski aşıklardan gelen hamle kafaları epey karıştırdı, adeta "neyin peşindesiniz?" sorusunu akıllara getirdi...
Sabah'tan Gökhan Gökduman'ın haberine göre Oğuzhan Koç, yaklaşık bir yıl önce boşandığı eski aşkı Demet Özdemir'le beraber aynı siteden ev aldığı ortaya çıktı.
Alaçatu Ilıcalı'daki lüks siteden villa satın alan Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir, ayrı ayrı 35'er milyon TL ödedi. Ayrıca evlerinin de karşı karşıya olduğu bilgisi verildi...
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Bu kimin fikriydi, yeniden denemeye mi karar verdiler, birbirlerinden hiç mi haberleri yok bilemiyoruz... Ama bize epey tuhaf geldi eski eşinle karşı karşıya koca yazı geçirmek! Siz ne düşünüyorsunuz? Hadi yorumlarda buluşalım!
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