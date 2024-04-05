Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Hürrem Hürremliğini Konuşturdu: Meryem Uzerli'nin Hayranına Misafirliğe Gidip Aldığı Ücret Dudak Uçuklattı!

Hürrem Hürremliğini Konuşturdu: Meryem Uzerli'nin Hayranına Misafirliğe Gidip Aldığı Ücret Dudak Uçuklattı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio Editörü
05.04.2024 - 19:52

Riyadlı bir aileye misafirliğe giden Meryem Uzerli'nin aldığı ücret resmen dudak uçuklattı!

İçeriğin Devamı Aşağıda

Hayatımıza Muhteşem Yüzyıl'ın Hürrem'i olarak giren, sempatik ve doğal tavırlarıyla bir dönemin sevgilisi haline gelen Meryem Uzerli, uzun süredir yeni bir projede yer almamasına rağmen bizim gündemimizden hiç düşmüyor!

Hayatımıza Muhteşem Yüzyıl'ın Hürrem'i olarak giren, sempatik ve doğal tavırlarıyla bir dönemin sevgilisi haline gelen Meryem Uzerli, uzun süredir yeni bir projede yer almamasına rağmen bizim gündemimizden hiç düşmüyor!

Muhteşem Yüzyıl'ın en popüler döneminde, bir anda tükenmişlik sendromuna girdiğini söyleyerek Berlin'e taşınan Meryem Uzerli, şimdilerde kızlarıyla daha sakin ve sessiz bir hayat sürüyor.

Muhteşem Yüzyıl'ın en popüler döneminde, bir anda tükenmişlik sendromuna girdiğini söyleyerek Berlin'e taşınan Meryem Uzerli, şimdilerde kızlarıyla daha sakin ve sessiz bir hayat sürüyor.

Fakat sosyal medyasını çok aktif kullandığı için sık sık verdiği pozlarla ve yıllar içerisindeki değişimiyle konuşuluyor. Özellik yurdum insanı bayılıyor fotoğrafının altını "Hürrem" fotoğrafları ve yorumlarıyla doldurmaya!

Fakat sosyal medyasını çok aktif kullandığı için sık sık verdiği pozlarla ve yıllar içerisindeki değişimiyle konuşuluyor. Özellik yurdum insanı bayılıyor fotoğrafının altını "Hürrem" fotoğrafları ve yorumlarıyla doldurmaya!

Hatta geçtiğimiz haftalarda da hepimizin alıştığı ve bayıldığı kızıl saçlarını epey açık bir sarıya boyatmasının ardından sosyal medyayı ikiye bölmüştü kendisi!

Hatta geçtiğimiz haftalarda da hepimizin alıştığı ve bayıldığı kızıl saçlarını epey açık bir sarıya boyatmasının ardından sosyal medyayı ikiye bölmüştü kendisi!

Kaçıranlar için detaylardan bu yazımızda bahsetmiştik:

Şimdi gündemin tam ortasına oturma sebebi ise alışık olmadığımız türden! Aramızda Kalmasın'ın haberine göre Meryem Uzerli, kendisine hayranlık besleyen Riyadlı bir ailenin evine gitmiş.

Şimdi gündemin tam ortasına oturma sebebi ise alışık olmadığımız türden! Aramızda Kalmasın'ın haberine göre Meryem Uzerli, kendisine hayranlık besleyen Riyadlı bir ailenin evine gitmiş.
İçeriğin Devamı Aşağıda

Ve resmen Hürremliğini konuşturarak sırf misafirliğe gittiği için 4 milyon TL kazanmış... Evet, yanlış okumadınız bir misafirlik = 4 milyon TL!

Ve resmen Hürremliğini konuşturarak sırf misafirliğe gittiği için 4 milyon TL kazanmış... Evet, yanlış okumadınız bir misafirlik = 4 milyon TL!

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın