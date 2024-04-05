Hürrem Hürremliğini Konuşturdu: Meryem Uzerli'nin Hayranına Misafirliğe Gidip Aldığı Ücret Dudak Uçuklattı!
Hürrem Hürremliğini Konuşturdu: Meryem Uzerli'nin Hayranına Misafirliğe Gidip Aldığı Ücret Dudak Uçuklattı!
Riyadlı bir aileye misafirliğe giden Meryem Uzerli'nin aldığı ücret resmen dudak uçuklattı!
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Hayatımıza Muhteşem Yüzyıl'ın Hürrem'i olarak giren, sempatik ve doğal tavırlarıyla bir dönemin sevgilisi haline gelen Meryem Uzerli, uzun süredir yeni bir projede yer almamasına rağmen bizim gündemimizden hiç düşmüyor!
Muhteşem Yüzyıl'ın en popüler döneminde, bir anda tükenmişlik sendromuna girdiğini söyleyerek Berlin'e taşınan Meryem Uzerli, şimdilerde kızlarıyla daha sakin ve sessiz bir hayat sürüyor.
Fakat sosyal medyasını çok aktif kullandığı için sık sık verdiği pozlarla ve yıllar içerisindeki değişimiyle konuşuluyor. Özellik yurdum insanı bayılıyor fotoğrafının altını "Hürrem" fotoğrafları ve yorumlarıyla doldurmaya!
Hatta geçtiğimiz haftalarda da hepimizin alıştığı ve bayıldığı kızıl saçlarını epey açık bir sarıya boyatmasının ardından sosyal medyayı ikiye bölmüştü kendisi!
Şimdi gündemin tam ortasına oturma sebebi ise alışık olmadığımız türden! Aramızda Kalmasın'ın haberine göre Meryem Uzerli, kendisine hayranlık besleyen Riyadlı bir ailenin evine gitmiş.
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Ve resmen Hürremliğini konuşturarak sırf misafirliğe gittiği için 4 milyon TL kazanmış... Evet, yanlış okumadınız bir misafirlik = 4 milyon TL!
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