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Aşk Geçmişini Masaya Yatırıp Kendiyle Yüzleşen Merve Boluğur'un Aydınlanışı "Hele Şükür Be Abla" Dedirtti!

Aşk Geçmişini Masaya Yatırıp Kendiyle Yüzleşen Merve Boluğur'un Aydınlanışı "Hele Şükür Be Abla" Dedirtti!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio Editörü
05.04.2024 - 01:18

Deli dolu halleri, anlam vermekte zorlandığımız ama çok da saygı duyduğumuz açıklamaları ve bir türlü dikiş tutturamadığı aşk hayatıyla gündemden düşmeyen Merve Boluğur, nihayet kendiyle yüzleşti! Aydınlanışı, 'geç olsun güç olmasın' dedirtti!

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Acemi Cadı dizisindeki Ayşegül rolüyle hayatımıza giren o zamandan beri de çıkmayan güzel oyuncu Merve Boluğur, zaman içerisinde geçirdiği değişim, aniden değişen ruh hali ve imajıyla sık sık dillere düşüyor biliyorsunuz.

Acemi Cadı dizisindeki Ayşegül rolüyle hayatımıza giren o zamandan beri de çıkmayan güzel oyuncu Merve Boluğur, zaman içerisinde geçirdiği değişim, aniden değişen ruh hali ve imajıyla sık sık dillere düşüyor biliyorsunuz.

Eski hallerini bilen herkesin "kendine napıyorsun?" tepkisini verdiği Boluğur, uzun zamandır da ekranlardan uzak kalmayı tercih ediyor.

Eski hallerini bilen herkesin "kendine napıyorsun?" tepkisini verdiği Boluğur, uzun zamandır da ekranlardan uzak kalmayı tercih ediyor.

Tüm bu dağılmışlığının, mod değişikliklerinin ve oyunculuğa küsmesinin arkasındaki yegane sebebin ise Murat Dalkılıç'la yaşadığı büyük aşkın sonunda gelen boşanma olduğu düşünülüyor.

Tüm bu dağılmışlığının, mod değişikliklerinin ve oyunculuğa küsmesinin arkasındaki yegane sebebin ise Murat Dalkılıç'la yaşadığı büyük aşkın sonunda gelen boşanma olduğu düşünülüyor.

Kısa bir özet geçelim, Merve Boluğur ve Murat Dalkılıç 2017'de evlenmiş, 2021 yılında da boşanmıştı. Boşanma sebebinin ise Murat Dalkılıç'ın Merve Boluğur'la tartıştıktan sonra Eser Yenenler'le birlikte evde başka kızlarla eğlenmesi ve Merve Boluğur'un bu yaşananları öğrenmesi olduğu iddia edilmişti.

Kısa bir özet geçelim, Merve Boluğur ve Murat Dalkılıç 2017'de evlenmiş, 2021 yılında da boşanmıştı. Boşanma sebebinin ise Murat Dalkılıç'ın Merve Boluğur'la tartıştıktan sonra Eser Yenenler'le birlikte evde başka kızlarla eğlenmesi ve Merve Boluğur'un bu yaşananları öğrenmesi olduğu iddia edilmişti.

Bu ayrılık Merve Boluğur'un dönüm noktası oldu desek yeridir. Türkiye'nin en çekici ve güzel kadınlarından biri olarak gösterilen Merve Boluğur gitti, yerine sürekli kararı da ruh hali de değişen deli dolu Merve Boluğur geldi.

Bu ayrılık Merve Boluğur'un dönüm noktası oldu desek yeridir. Türkiye'nin en çekici ve güzel kadınlarından biri olarak gösterilen Merve Boluğur gitti, yerine sürekli kararı da ruh hali de değişen deli dolu Merve Boluğur geldi.
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Dalkılıç'tan sonra bir daha aşkta dikiş tutturamadığı, şansın bir türlü yüzüne gülmediği ve hatta Murat Dalkılıç laneti çöktüğü yorumları gündemden düşmüyordu ki 2022 yılında beklenmedik bir hamle geldi. Merve Boluğur, DJ Mert Aydın'la evlendi!

Dalkılıç'tan sonra bir daha aşkta dikiş tutturamadığı, şansın bir türlü yüzüne gülmediği ve hatta Murat Dalkılıç laneti çöktüğü yorumları gündemden düşmüyordu ki 2022 yılında beklenmedik bir hamle geldi. Merve Boluğur, DJ Mert Aydın'la evlendi!

Çok aşık gibi takılan ikilinin evliliği yalnızca 53 gün sürdü ve Merve yine o yalnızlık dönemine savruldu.

Çok aşık gibi takılan ikilinin evliliği yalnızca 53 gün sürdü ve Merve yine o yalnızlık dönemine savruldu.

Geçtiğimiz aylarda ise eski dostu Eser Yenenler'in programına katıldıktan sonra yıldızı büyük parladı. Samimi açıklamalarını duyan ve içindeki saf kadınla tanışan herkes "Merve geri dön" ısrarını kuvvetlendirdi.

Geçtiğimiz aylarda ise eski dostu Eser Yenenler'in programına katıldıktan sonra yıldızı büyük parladı. Samimi açıklamalarını duyan ve içindeki saf kadınla tanışan herkes "Merve geri dön" ısrarını kuvvetlendirdi.

Ayrıca "mutlu bir ailem olsun çok istedim" sözleri de ortalığı ayağa kaldırmıştı. Sosyal medya tüm suçu Murat Dalkılıç'a yüklemiş, epey yükselmişti.

Ayrıca "mutlu bir ailem olsun çok istedim" sözleri de ortalığı ayağa kaldırmıştı. Sosyal medya tüm suçu Murat Dalkılıç'a yüklemiş, epey yükselmişti.

Kaçıranlar için bu yazımızda bahsetmiştik:

Linç@'ten sonra kendisine yükselen ilginin farkına varıp sosyal medyasına çekidüzen veren ve her pozu olay olan Merve Boluğur, geçtiğimiz saatlerde katıldığı bir etkinlikte yaptığı açıklamayla gündeme oturdu!

Linç@'ten sonra kendisine yükselen ilginin farkına varıp sosyal medyasına çekidüzen veren ve her pozu olay olan Merve Boluğur, geçtiğimiz saatlerde katıldığı bir etkinlikte yaptığı açıklamayla gündeme oturdu!
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Nihayet kendisiyle yüzleşen güzel oyuncu, doğru erkek seçemediğini söyleyerek yaşadığı aydınlanmayla herkese bir "hele şükür be abla" dedirtti!

Nihayet kendisiyle yüzleşen güzel oyuncu, doğru erkek seçemediğini söyleyerek yaşadığı aydınlanmayla herkese bir "hele şükür be abla" dedirtti!

"Ben de doğru değilim ama" diyerek kendine de pay çıkarınca iyice sempatik bulundu! İşte o anlar:

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