Aşk Geçmişini Masaya Yatırıp Kendiyle Yüzleşen Merve Boluğur'un Aydınlanışı "Hele Şükür Be Abla" Dedirtti!

Deli dolu halleri, anlam vermekte zorlandığımız ama çok da saygı duyduğumuz açıklamaları ve bir türlü dikiş tutturamadığı aşk hayatıyla gündemden düşmeyen Merve Boluğur, nihayet kendiyle yüzleşti! Aydınlanışı, 'geç olsun güç olmasın' dedirtti!