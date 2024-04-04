Yaratıcılıkta Son Seviye: Saçına Serdar Ortaç'ın Profilini Kazıtan Hayranı Resmen Dumura Uğrattı!
Yaratıcılıkta Son Seviye: Saçına Serdar Ortaç'ın Profilini Kazıtan Hayranı Resmen Dumura Uğrattı!
Bir hayranının Serdar Ortaç'ın profilini saçına kazıttığı anlar 'bu kadarı da fazla değil mi abicim?' dedirtti!
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1994'te ilk albümü "Aşk İçin"le hayatımıza giren ve 'Karabiberim' şarkısıyla çıkış yapan Serdar Ortaç, bugüne kadar çıkardığı her şarkıyla hepimizin kalbinde bambaşka bir yer edindi!
Sesi ayrı sahnesi ayrı olan şarkıcı, son birkaç sene içerisinde kumar borçları, Chloe'yle ayrılığı, boşanma süreci, nafakası, MS hastalığı derken epey bir vurgun yedi. Haklı olarak dağıldı da...
Şimdilerde düzenli olarak TikTok'ta açtığı canlı yayınlarda sevenleriyle buluşan ve sohbet eden Serdar Ortaç büyük rağbet gördüğü kadar endişelendiriyor da!
Ortaç'ın sarhoş açtığı canlı yayınlarda kırdığı potlarla, her biri skandal sayılabilecek açıklamalarıyla sık sık gündem oluyor.
Fakat şu da bir gerçek ki zaman zaman tüm okları üzerine çeken Serdar Ortaç'a apayrı bir sempati duyuluyor ve koca bir kesim tarafından da resmen tapılıyor!
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Az sonra tanıklık edeceğiniz anlar da bu Serdar Ortaç fanatikliğinin en uç noktasını gözler önüne seren cinsten!
TikTok'ta ünlülerin pozlarını ve sıradan fotoğrafları saça kazıma tekniğiyle meşhur @barber_hici adlı hesap bir Serdar Ortaç fanının yaptırdığı modeli paylaştı...
Kafasında Serdar Ortaç'ı taşımaya karar veren kişinin seçimi sorgulandı, "bu kadarı da biraz fazla" dedirtti! Ayrıca bu fanatikliği Serdar Ortaç da gördü ve özümseyerek kendi sosyal medya hesabından paylaştı 😂
Gelin, kim ne demiş beraber bakalım! 👇
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