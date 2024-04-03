MasterChef'in Vazgeçilmezi Somer Şef'in Çapkınlık Gecesi: Kendisinden 22 Yaş Küçük Oyuncuyu Öpmelere Doyamadı
MasterChef'in Vazgeçilmezi Somer Şef'in Çapkınlık Gecesi: Kendisinden 22 Yaş Küçük Oyuncuyu Öpmelere Doyamadı
MasterChef'in vazgeçilmezi Somer Şef, kendisinden 22 yaş küçük oyuncuyla dudak dudağa, sarmaş dolaş görüntülendi!
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Türkiye'nin en başarılı ve sevilen şeflerinden bir tanesi Somer Şef biliyorsunuz!
2019 sezonundan beri MasterChef Türkiye'de yer alan ve demirbaş haline gelen Somer Şef, o zamandan bu yana hem sempatik tavırları, hem kendine has giyim tarzı hem de babacan halleriyle sık sık dikkat çekiyor.
Özellikle son birkaç yıldır daha da göz önünde olan Somer Sivrioğlu, aynı zamanda çalkantılı özel hayatıyla da gündem oluyor. Belki hatırlarsınız, geçtiğimiz senelerde başka bir kadın uğruna 18 yıllık eşinden ayrılmıştı kendisi...
Boşanmanın ardından hiç konuşmayan Somer Şef, 18 yıllık can yoldaşını uğruna terk ettiği Pınar Kızılkaya'yla birlikteliğini "yi olmak lazım bu hayatta, güzel bakmak lazım mutluluğa, sevene, sevgiye saygı duymak lazım, çünkü o kadar az ki. Biz mutluyuz, seviyoruz, yaşıyoruz. Şükür..." notuyla duyurmuştu.
Fakat sanıyoruz ki o aşk da bitti gitti. Ya da daha önce eşini birden çok kez aldattığı iddia edilen Somer Şef, yine çapkınlık turuna çıktı bilemiyoruz...
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"Nereden bu kanıya vardınız?" derseniz sebebi aşağıdaki fotoğraflarda gizli... Patronlar Dünyası'nın haberine göre Somer Şef, geçtiğimiz gece Etiler'deki Sarıhan adlı mekanda görüntülendi.
Yanında ise aşırı tanınmasa da magazinin bildiği bir isim olan 30 yaşındaki oyuncu Aslı Turan vardı.
Sabah saatlerinde başka bir mekandan çıkarak çorbacıya gelen ikili, hem sarıldı hem öpüştü.
Aslı Turanlı'yı ağlarken alnından öperek teselli eden Somer Şef, sabahın ilk ışıklarına kadar güzel oyuncuyla mekanda kaldı.
Mekandan çıkarken de görüntülenen ikili magazin muhabirlerine, "İşinizi doğru yapın ne aşkı?" diyerek sitemde bulundu.
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Hatırlamayanlarınız için de dipnot düşelim! Aslı Turanlı, 2019 yılında da Ata Demirer'le yaşadığı aşkla gündeme oturmuştu.
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