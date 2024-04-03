Yarım Elma ve Ayrılsak da Beraberiz Dizileriyle Hafızalara Kazınan Janset Paçal'ın İnanılmaz Değişimi!
Yarım Elma ve Ayrılsak da Beraberiz Dizileriyle Hafızalara Kazınan Janset Paçal'ın İnanılmaz Değişimi!
Yarım Elma ve Ayrılsak da Beraberiz dizilerindeki rolleriyle bir döneme damga vuran Janset Paçal'ın değişimi ağızları açık bıraktı!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Bir dönem kafamızı nereye çevirsek orada gördüğümüz çerkes güzeli oyuncu Janset Paçal'ı mutlaka hatırlıyorsunuzdur!
1999'da Ayrılsak da Beraberiz dizisinde canlandırdığı Berna karakteriyle çıkış yakalayan Janset 👇
2002-2003 yılları arasında yayınlanan Yarım Elma dizisinde canlandırdığı Yonca karakteriyle gönüllerimizde büyük taht kurmuştu!
Oyunculuğunun yanında dünyaca ünlü markalar için podyuma çıkıp mankenlik yapan Janset, 2016 yılında Datça'ya taşındı ve uzun bir süredir de ortalıklarda gözükmüyordu.
Fakat geçtiğimiz günlerde birden ortaya çıkmıştı kendisi! Hem de Yarım Elma'daki ikiz kardeşi Gonca, biricik partneri Günay Karacaoğlu'nun doğum gününde!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Janset Paçal, bu sefer de geçirdiği inanılmaz değişimle gündem oldu!
Güzel oyuncu, geçtiğimiz saatlerde önceki ve sonraki hallerini paylaştı. Meğer bizim zayıflığı ve fitliğiyle tanıdığımız Janset zaman içerisinde kilo almış.
Fakat doğru beslenme ve sporla 10 kilo vermiş 30 cm de incelmiş!
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda