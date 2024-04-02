Minik Serçe Hasreti Sona Ermeyecek: Emel Müftüoğlu Sezen Aksu'nun Sahneyi Neden Bıraktığını Açıkladı!
Minik Serçe Hasreti Sona Ermeyecek: Emel Müftüoğlu Sezen Aksu'nun Sahneyi Neden Bıraktığını Açıkladı!
Geçtiğimiz günlerde hasretiyle yanıp tutuştuğumuz Minik Serçe'nin son halini paylaşan yakın dostu Emel Müftüoğlu, bu sefer de Sezen Aksu'nun sahneleri neden bıraktığını açıkladı!
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1970'de çıkış yapan ve hayatımıza girdiği günden beri ölümsüz şarkılara imza atarak hepimizin gönlünde taht kuran Sezen Aksu'ya tanımayan da sevmeyen de yoktur!
Ülkenin Minik Serçesi, insanın yüreğini delen, 7’den 70’e herkesin kah gülerek kah ağlayarak dinlediği Sezen Aksu, çok uzun süredir maalesef sahneye çıkmıyor biliyorsunuz.
Belki siz de o sahnedeydiniz, belki o günleri hatırlıyorsunuz belki de hiçbir fikriniz yok... Ama bu detayı kaçıranlar için hatırlatalım, Aksu tam 8 yıl önce tam 8 yıl önce, 16 Ocak 2016'da verdiği konserde, "40 yılı tamamladık Allahın izniyle. Küçücük bir kız gibi düşünüyordum kendimi o zaman, hala öyle hissediyorum ama beden ruha ihanet ediyor" diyerek sahnelere veda etmişti.
O günen sonra da ne yazık ki bir daha sahnede göremedik kendisini. Hem konserlerine, hem esprilerine hem de sesini canlı canlı duymaya çok hasret kaldık, çok da özledik.
Minik Serçe'nin sahneleri bırakma sebebi hakkında daha önce Candaş Tolga Işık'tan bir açıklama gelmişti.
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Fakat geçtiğimiz günlerde, birkaç hafta önce Sezen Aksu'nun son halini paylaşıp hepimizi heyecanlandıran yakın dostu Emel Müftüoğlu'ndan sahneleri bırakma meselesine dair bambaşka bir açıklama geldi.
Günaydın'dan Tuba Kalçık'a konuşan Emel Müftüoğlu, "Her sahneye çıkışında çok heyecanlanıp strese giriyordu. Eğer bırakmasaydı, sağlığı olumsuz etkilenecekti" açıklamasında bulundu.
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