Pişman Oldu: Danla Bilic'le Fırtınalı Bir Aşk Yaşayan Rapçi Çakal Son Şarkısında Adeta Mecnun'a Döndü!
Pişman Oldu: Danla Bilic'le Fırtınalı Bir Aşk Yaşayan Rapçi Çakal Son Şarkısında Adeta Mecnun'a Döndü!
Danla Bilic'in eski ve küçük aşkı rapçi Çakal yeni şarkısının bir kısmını paylaştı. Şarkının içinde geçen 'Damla damla damlarsın, değerini kaybedince anlarsın' sözleri sosyal medya kullanıcılarının diline fena düştü!
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Zaman içerisindeki değişimi, güzelliği ve paylaşımlarıyla çok konuşulan, sosyal medya fenomenliği konseptinin de öncülerinden olan Danla Bilic'in gündeminde bir süredir rapçi Çakal'la yaşadığı aşk vardı biliyorsunuz.
Bir gece ansızın doğum günü kutladıkları anlardan sarmaş dolaş pozlarını paylaşarak aşklarını duyuran Danla ve Çakal'ın ilişkisi büyük bir kesim tarafından "alakasız" bulunmuş, büyük tepki çekmişti.
Fakat o kadar aşk dolu paylaşımlar yapıp beraber eğlendiklerini göze soktular ki tüm eleştirilere her şey sütlimanmış gibi gözüküyordu.
Derken aniden sesleri solukları kesildi... Haftalarca beraber gözükmeyen, herhangi bir paylaşım da yapmayan Danla ve Çakal, dünyanın iki ayrı ucuna tatile çıkınca herkes ayrıldıkları kanaatine varmıştı.
Birkaç gün sonra, önce Danla'nın Çakal göndermeli paylaşımlarından sonra her ikisinin de hal ve hareketinden ortada ayrılık olduğu kesin bir şekilde anlaşıldı.
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Bu aşkın devri sona erdi, bir maceraydı böyle bitti diyorduk ki Çakal cephesinden beklenmedik bir hareket geldi geçtiğimiz günlerde!
Yeni şarkısının bir kısmını paylaşan rapçinin şarkı sözleri büyük dikkat çekti! Bu sefer de şarkının "Damla damla damlarsın, değerini kaybedince anlarsın" kısmını paylaşan Çakal'ın asıl ismi Damla olan ex aşkına gönderme yaptığı kanısına varıldı!
E Danla'nın becerisi de şarkı da ayrı ayrı dillere düştü tabii! Gelin, kim ne demiş beraber bakalım! 👇
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