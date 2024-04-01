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Seçim Sonuçlarına Sevindiği İçin Programını İptal Ettiler: Tuna Kiremitçi'den TRT Yetkililerine Sert Çıkış!

Seçim Sonuçlarına Sevindiği İçin Programını İptal Ettiler: Tuna Kiremitçi'den TRT Yetkililerine Sert Çıkış!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio Editörü
02.04.2024 - 00:24

Ünlü şarkıcı Tuna Kiremitçi, seçim sonuçlarına sevindiğini belli ettiği için yukarıdan bir emirle davet edildiği programın iptal edildiğini açıkladı. TRT'ye de epey sert çıktı...

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Şair, yazar ve müzisyen kimliğiyle tanınan Tuna Kiremitçi, magazine uzak olsa da zaman zaman yaptığı açıklamalarla gündeme gelen isimlerden.

Şair, yazar ve müzisyen kimliğiyle tanınan Tuna Kiremitçi, magazine uzak olsa da zaman zaman yaptığı açıklamalarla gündeme gelen isimlerden.

Belki denk gelmişsinizdir, daha önce üç evlilik yapan iki çocuk babası Kiremitçi en son 2022 yılında yaptığı evlilik yorumuyla tepkileri üzerine toplamıştı.

Belki denk gelmişsinizdir, daha önce üç evlilik yapan iki çocuk babası Kiremitçi en son 2022 yılında yaptığı evlilik yorumuyla tepkileri üzerine toplamıştı.

Hatırlamak isteyen olursa detaylardan bu yazımızda bahsetmiştik:

Şarkılarıyla insanların hayatına dokunmaya devam eden ünlü şarkıcı, seçim günü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tarafını belli etti.

Şarkılarıyla insanların hayatına dokunmaya devam eden ünlü şarkıcı, seçim günü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tarafını belli etti.

Kiremitçi, "Kime oy verdim? Bizim parite oy vermeyen herkes teröristtir, vatan hainidir, dinsizdir demeyene" notuyla Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek hanımın pozunu paylaşmıştı.

Kiremitçi, "Kime oy verdim? Bizim parite oy vermeyen herkes teröristtir, vatan hainidir, dinsizdir demeyene" notuyla Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek hanımın pozunu paylaşmıştı.

Seçim sonuçları açıklandığında ise sevincini Balkan Kızı adlı şarkısıyla gösterdi ve "Madem bahar geldi, buyrun ben" notuyla performansını paylaştı.

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Film de ondan sonra koptu zaten. Tuna Kiremitçi, geçtiğimiz saatlerde seçim sonucuna sevincini belli ettiği için TRT2'de davet edildiği programın iptal edildiğini duyurdu.

Film de ondan sonra koptu zaten. Tuna Kiremitçi, geçtiğimiz saatlerde seçim sonucuna sevincini belli ettiği için TRT2'de davet edildiği programın iptal edildiğini duyurdu.

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Ardından, 25 yıl önce katıldığı ilk TRT programından görüntüleri paylaşarak sitem etti.

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