Seçim Sonuçlarına Sevindiği İçin Programını İptal Ettiler: Tuna Kiremitçi'den TRT Yetkililerine Sert Çıkış!
Seçim Sonuçlarına Sevindiği İçin Programını İptal Ettiler: Tuna Kiremitçi'den TRT Yetkililerine Sert Çıkış!
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Şair, yazar ve müzisyen kimliğiyle tanınan Tuna Kiremitçi, magazine uzak olsa da zaman zaman yaptığı açıklamalarla gündeme gelen isimlerden.
Belki denk gelmişsinizdir, daha önce üç evlilik yapan iki çocuk babası Kiremitçi en son 2022 yılında yaptığı evlilik yorumuyla tepkileri üzerine toplamıştı.
Şarkılarıyla insanların hayatına dokunmaya devam eden ünlü şarkıcı, seçim günü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tarafını belli etti.
Kiremitçi, "Kime oy verdim? Bizim parite oy vermeyen herkes teröristtir, vatan hainidir, dinsizdir demeyene" notuyla Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek hanımın pozunu paylaşmıştı.
Seçim sonuçları açıklandığında ise sevincini Balkan Kızı adlı şarkısıyla gösterdi ve "Madem bahar geldi, buyrun ben" notuyla performansını paylaştı.
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Film de ondan sonra koptu zaten. Tuna Kiremitçi, geçtiğimiz saatlerde seçim sonucuna sevincini belli ettiği için TRT2'de davet edildiği programın iptal edildiğini duyurdu.
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