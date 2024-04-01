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Kıvanç Tatlıtuğ'a İkizi Kadar Benzediğine İnanan Tayfun Duygulu Tiye Alınınca Büyük Geri Vites Yaptı!

Kıvanç Tatlıtuğ'a İkizi Kadar Benzediğine İnanan Tayfun Duygulu Tiye Alınınca Büyük Geri Vites Yaptı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio Editörü
01.04.2024 - 20:18

Geçtiğimiz günlerde kendini Kıvanç Tatlıtuğ'a ikizi kadar benzettiğini söyleyen Tayfun Duygulu'dan R geldi!

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90'lı yılların en beğenilen erkek sanatçılarından biri olan Tayfun Duygulu'yu ve gerdanını kırarak yaptığı dansı hatırlayanlarınız vardır mutlaka!

90'lı yılların en beğenilen erkek sanatçılarından biri olan Tayfun Duygulu'yu ve gerdanını kırarak yaptığı dansı hatırlayanlarınız vardır mutlaka!

Şimdilerde eski popülaritesine sahip olmasa da 2020 yılında Isabelle Duygulu ile evlenen şarkıcı, eşiyle beraber mutlu bir hayat sürüyor. Ara sıra verdiği röportajlarda yaptığı açıklamalarla da sık sık kendinden bahsettiriyor.

Şimdilerde eski popülaritesine sahip olmasa da 2020 yılında Isabelle Duygulu ile evlenen şarkıcı, eşiyle beraber mutlu bir hayat sürüyor. Ara sıra verdiği röportajlarda yaptığı açıklamalarla da sık sık kendinden bahsettiriyor.

Belki denk gelmişsinizdir, geçtiğimiz günlerde de beraber verdikleri bir röportajla gündeme oturmuşlardı. "Hala çok yakışıklı, estetiğe ihtiyacı yok. Onun yerine ben yaptırıyorum" diyen Isabelle Duygulu'nun ardından Tayfun Duygulu'dan "abartma istersen" dedirten bir açıklama gelmişti.

Belki denk gelmişsinizdir, geçtiğimiz günlerde de beraber verdikleri bir röportajla gündeme oturmuşlardı. "Hala çok yakışıklı, estetiğe ihtiyacı yok. Onun yerine ben yaptırıyorum" diyen Isabelle Duygulu'nun ardından Tayfun Duygulu'dan "abartma istersen" dedirten bir açıklama gelmişti.

Kendisinin Kıvanç Tatlıtuğ!a yani ülkedeki çoğunluğun en yakışıklı erkek diye parmakla göstereceği isime ikizi kadar benzediğine inanan Duygulu, "Kıvanç benim renkli gözlü, sarışın halim" demişti.

Kendisinin Kıvanç Tatlıtuğ!a yani ülkedeki çoğunluğun en yakışıklı erkek diye parmakla göstereceği isime ikizi kadar benzediğine inanan Duygulu, "Kıvanç benim renkli gözlü, sarışın halim" demişti.

90'ların en yakışıklılarından biri olarak kabul edilse de Kıvanç Tatlıtuğ ile arasındaki uçurumu kavrayamadığını düşünen sosyal medya kullanıcıları da boş durmamıştı tabii!

Büyük goygoya dönmüştü bu Kıvanç'a benziyorum açıklaması... Kaçıranlar için gelen tepkilerden bu yazımızda bahsetmiştik:

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Geçtiğimiz saatlerde tiye alındığını fark eden Tayfun Duygulu'dan büyük bir R geldiği ortaya çıktı! Aramızda Kalmasın'ın haberine göre Duygulu, çevir kazı yanmasın diyerek "Kıvanç Tatlıtuğ'un Aile dizisindeki karakterini çok sevdiğimi anlatmak istedim. Rolü ve tavırları, ailesini sahiplenen yapısıyla kendime yakın buldum" açıklamasında bulundu.

Geçtiğimiz saatlerde tiye alındığını fark eden Tayfun Duygulu'dan büyük bir R geldiği ortaya çıktı! Aramızda Kalmasın'ın haberine göre Duygulu, çevir kazı yanmasın diyerek "Kıvanç Tatlıtuğ'un Aile dizisindeki karakterini çok sevdiğimi anlatmak istedim. Rolü ve tavırları, ailesini sahiplenen yapısıyla kendime yakın buldum" açıklamasında bulundu.

Ne diyorsunuz? Size geçti mi? Az önce izlediğiniz videoda öyle mi demek istiyor Tayfun Duygulu? Hadi yorumlarda buluşalım! 😂

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