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Tayfun Duygulu'nun Kıvanç Tatlıtuğ'u Kendine Benzetmesi Sosyal Medyada Gündem Oldu

Tayfun Duygulu'nun Kıvanç Tatlıtuğ'u Kendine Benzetmesi Sosyal Medyada Gündem Oldu

Arzu Semender
Arzu Semender - Onedio Editörü
25.03.2024 - 12:32

90'lı yılların beğenilen müzisyeni Tayfun Duygulu, bu kez de yaptığı bir açıklama ile gündem oldu. Duygulu, kendisinin Kıvanç Tatlıtuğ'a benzediğini düşünüyor.

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90'lı yılların en beğenilen erkek şarkıcıların biriydi Tayfun Duygulu. Gerdanını kırarak yaptığı dans o dönem birçok genç kızın favorisi olmasını sağlamıştı.

90'lı yılların en beğenilen erkek şarkıcıların biriydi Tayfun Duygulu. Gerdanını kırarak yaptığı dans o dönem birçok genç kızın favorisi olmasını sağlamıştı.

2020 yılında Tuğçe Duygulu ile evlenen Tayfun Duygulu mutlu bir evlilik sürdürüyor.

2020 yılında Tuğçe Duygulu ile evlenen Tayfun Duygulu mutlu bir evlilik sürdürüyor.

Geçtiğimiz gün Tuğçe Duygulu eşi için "Hala çok yakışıklı, estetiğe ihtiyacı yok. Onun yerine ben yaptırıyorum" demişti.

Geçtiğimiz gün Tuğçe Duygulu eşi için "Hala çok yakışıklı, estetiğe ihtiyacı yok. Onun yerine ben yaptırıyorum" demişti.

Tayfun Duygulu bugün de kendisini Kıvanç Tatlıtuğ'a benzettiğini açıkladı. İşte o açıklama 👇

Duygulu'nun bu sözleri sosyal medyada gündem oldu.

Duygulu'nun bu sözleri sosyal medyada gündem oldu.
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