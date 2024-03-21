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Gördüğünüz Andan İtibaren Ömrünüzden Ömür Götürecek Birbirinden Acayip Görseller

Gördüğünüz Andan İtibaren Ömrünüzden Ömür Götürecek Birbirinden Acayip Görseller

Arzu Semender
Arzu Semender - Onedio Editörü
21.03.2024 - 14:04

Öyle dertsiz tasası, rahat rahat bir gün geçirmek yok. Bu paylaşımları gördüğünüz zaman hayatınızı yeniden gözden geçirip bazı şeylere şükredeceksiniz. Bakalım en çok hangisi sizi dumur edecek?

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1. Tavuğu deterjanla foşur foşur yıkıyor. Vallahi aklımı yitircem.

1. Tavuğu deterjanla foşur foşur yıkıyor. Vallahi aklımı yitircem.

2. Böyle bir istihdam şekli mi varmış ya?

2. Böyle bir istihdam şekli mi varmış ya?

3. Liseli çocuk gruptan ayrıldı 👍

3. Liseli çocuk gruptan ayrıldı 👍

4. Çekiç ve tornavidayla tepsiden hamur çıkartmak kimsenin aklına gelmemişti.

4. Çekiç ve tornavidayla tepsiden hamur çıkartmak kimsenin aklına gelmemişti.

5. Yemin ederim benim bile başvurasım geldi, ekonomi o kadar kötü ki...

5. Yemin ederim benim bile başvurasım geldi, ekonomi o kadar kötü ki...
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6. Göğüs kıllarını yolup sevgilisine yastık yapmış. İnşallah göğüs kılıdır o!

6. Göğüs kıllarını yolup sevgilisine yastık yapmış. İnşallah göğüs kılıdır o!

7. Kalk yerine yat derim ne yapacam ya?

7. Kalk yerine yat derim ne yapacam ya?

8. Konuyu hiç anlamamış...

8. Konuyu hiç anlamamış...

9. Dostlar rica ediyorum bizi gerdek odanıza çağırmayın artık, gelmiyoruz!

9. Dostlar rica ediyorum bizi gerdek odanıza çağırmayın artık, gelmiyoruz!

10. Sosyal sorumluluk projesi mi bu abla?

10. Sosyal sorumluluk projesi mi bu abla?

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