Bülent Ersoy'un Yıllar Önce İntihara Teşebbüs Etmesinin Az Bilinen Detaylı Anatomisi
Bülent Ersoy'un Yıllar Önce İntihara Teşebbüs Etmesinin Az Bilinen Detaylı Anatomisi
Magazin arşivlerini karıştırmaya devam ediyoruz. Bu kez de karşımıza Bülent Ersoy'un bir zamanlar intihara teşebbüs etme olayı çıktı. Bakalım siz bu detayları biliyor muydunuz?
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Şimdi sizi biraz eski yıllara götürüp geri getireceğiz. 1970 yılında bir ses yarışmasında birincilik kazanan Bülent Erkoç, ilerleyen yıllarda Türkiye'nin Divası olacağından henüz haberdar değildi.
İlk defa 1974 yılında Maksim Gazinosunda sahneye çıkan Erkoç, oyuncu Müjdat Gezen'in önerisiyle soyadını Ersoy olarak değiştirdi. Ama bu değişiklik henüz yeterli değildi çünkü önünde "aslına kavuşma" gibi uzun bir yol vardı.
Bülent Ersoy'un 1982 yılında Londra'da geçiş ameliyatı olması ise Türkiye gündeminin en önemli magazin haberlerinden biriydi. Darbe yönetimi, toplumsal baskılarını en üst seviyede göstermeye devam ediyordu.
O baskıların bedelini kimliği sebebiyle ödeyenlerden biri de Bülent Ersoy oldu. Sadece erkek kılığıyla sahneye çıkmasına izin verildiği için sahnelerden bir şekilde men edildi ünlü sanatçı.
Darbe zihniyeti ve toplumsal baskı sebebiyle ötekileştirildiği için büyük bir bunalımın eşiğine düştü. Zaten zorlu olan geçiş sürecine bir de bu ithamlar ekleninde depresyon onun için kaçınılmaz olmuştu.
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Tarihler 1 Şubat 1982'yi gösterdiğinde gazeteler Bülent Ersoy'un intihara teşebbüs ettiği haberini manşetten vermişti.
Bir sinir krizi eşliğinde “Madem ki ben pisliğim, ölmeliyim” diyerek çok sayıda hap içmiş ve canına kıymak istemişti.
O sırada eve gelen yakın arkadaşı Mehmet Yüzüak, banyodan bir hırıltı geldiğini fark edince Bülent Ersoy'u baygın bir şekilde yerde buldu.
Yüzüak, yakın arkadaşını hemen yakındaki Hayat Hastanesi'nin aciline götürdü. Hastanede midesi yıkanan Ersoy bir süre yoğun bakımda tutuldu.
Ersoy'un intihar teşebbüsü arkadaşları tarafından annesi Necla Poyraz'a derhal haber verildi. Bu da onlardan bir kare 👇
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Diva'nın çok bilinmeyen bu intihar girişimi tarihin tozlu sayfalarında işte böyle yerini aldı...
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Yazık, günah ya. Hala aynı şeyleri yaşatıyorsunuz bu insanlara malesef. Rahat bırakın 😡