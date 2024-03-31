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Her Seçimde Ne Giyeceği Merakla Beklenen Hatice'nin 2024 Seçim Kombini Dillere Fena Düştü

Her Seçimde Ne Giyeceği Merakla Beklenen Hatice'nin 2024 Seçim Kombini Dillere Fena Düştü

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio Editörü
31.03.2024 - 14:30

Seçim gelip çattığı zaman kombini en çok merak edilen şarkıcı Hatice, 2024 seçimleri için giydiği kombini nihayet paylaştı!

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31 Mart yerel seçimleri geldi çattı! Tüm Türkiye desteklediği aday ve partiye oyunu vermek için sandık başına gitti.

31 Mart yerel seçimleri geldi çattı! Tüm Türkiye desteklediği aday ve partiye oyunu vermek için sandık başına gitti.

Her seçimde olduğu gibi bu seçimde de sandık başında oyunu kullanan isimler pozunu vermeyi ihmal etmedi ve yine çok konuşuldular. Kaçıranlar için detaylardan bu yazımızda bahsetmiştik:

Fakat içlerinde bir isim vardı ki daha evvelki seçimlere giydiği kombinlerle ortalığı ayağa kaldırmıştı kendisi! Sosyal medya paylaşımlarıyla önce çıkan şarkıcı Hatice'den bahsediyoruz tabii ki...

Fakat içlerinde bir isim vardı ki daha evvelki seçimlere giydiği kombinlerle ortalığı ayağa kaldırmıştı kendisi! Sosyal medya paylaşımlarıyla önce çıkan şarkıcı Hatice'den bahsediyoruz tabii ki...

2019'daki yerel seçimlerde simsiyah Betty Boop'dan hallice bir kostüm giyen Hatice👇

2019'daki yerel seçimlerde simsiyah Betty Boop'dan hallice bir kostüm giyen Hatice👇

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili genel seçimlerinin 14 Mayıs ayağında da kombinine köpeğini dahil edip bir gelin edasıyla geçmişti sandık başına.

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili genel seçimlerinin 14 Mayıs ayağında da kombinine köpeğini dahil edip bir gelin edasıyla geçmişti sandık başına.

Aynı seçimin 28 Mayıs ayağında ise Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklediğini dile getiren Hatice, kırmızı etek ve ceket giyerek başörtüsü takmayı tercih etmişti.

Aynı seçimin 28 Mayıs ayağında ise Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklediğini dile getiren Hatice, kırmızı etek ve ceket giyerek başörtüsü takmayı tercih etmişti.
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Böylelikle seçim günlerinde Hatice kombini beklemeyi adeta bir gelenek haline getirerek bugün de tüm gözlerin kendisine çevrilmesine sebep oldu.

Böylelikle seçim günlerinde Hatice kombini beklemeyi adeta bir gelenek haline getirerek bugün de tüm gözlerin kendisine çevrilmesine sebep oldu.

X ve Instagram'da kopan "Hatice'yi bekliyoruz" furyasının farkında olan şarkıcı önce bir gizem yaratarak "bekleyip görelim" paylaşımında bulundu.

X ve Instagram'da kopan "Hatice'yi bekliyoruz" furyasının farkında olan şarkıcı önce bir gizem yaratarak "bekleyip görelim" paylaşımında bulundu.

Ardından hazır ve nazır köpeciğini göstererek "sandık başında görüşürüz" dedi.

Ardından hazır ve nazır köpeciğini göstererek "sandık başında görüşürüz" dedi.

Ve beklenen kombin geçtiğimiz dakikalarda nihayet geldi!

Ve beklenen kombin geçtiğimiz dakikalarda nihayet geldi!

Bu sefer pembe giymeyi tercih eden Hatice'nin puantiyeli eldivenleriyle, baklavala desenli külotlu çorabı gözden kaçmadı...

Bu sefer pembe giymeyi tercih eden Hatice'nin puantiyeli eldivenleriyle, baklavala desenli külotlu çorabı gözden kaçmadı...
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Kimilerine göre bu sefer beklenen etkiyi bırakamayan Hatice, kimilerinin de motivasyonu oldu... 🙈

Kimilerine göre bu sefer beklenen etkiyi bırakamayan Hatice, kimilerinin de motivasyonu oldu... 🙈

Gelin, kim ne demiş beraber bakalım! 👇

Gelin, kim ne demiş beraber bakalım! 👇

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