Her Seçimde Ne Giyeceği Merakla Beklenen Hatice'nin 2024 Seçim Kombini Dillere Fena Düştü
Her Seçimde Ne Giyeceği Merakla Beklenen Hatice'nin 2024 Seçim Kombini Dillere Fena Düştü
Seçim gelip çattığı zaman kombini en çok merak edilen şarkıcı Hatice, 2024 seçimleri için giydiği kombini nihayet paylaştı!
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31 Mart yerel seçimleri geldi çattı! Tüm Türkiye desteklediği aday ve partiye oyunu vermek için sandık başına gitti.
Fakat içlerinde bir isim vardı ki daha evvelki seçimlere giydiği kombinlerle ortalığı ayağa kaldırmıştı kendisi! Sosyal medya paylaşımlarıyla önce çıkan şarkıcı Hatice'den bahsediyoruz tabii ki...
2019'daki yerel seçimlerde simsiyah Betty Boop'dan hallice bir kostüm giyen Hatice👇
Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili genel seçimlerinin 14 Mayıs ayağında da kombinine köpeğini dahil edip bir gelin edasıyla geçmişti sandık başına.
Aynı seçimin 28 Mayıs ayağında ise Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklediğini dile getiren Hatice, kırmızı etek ve ceket giyerek başörtüsü takmayı tercih etmişti.
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Böylelikle seçim günlerinde Hatice kombini beklemeyi adeta bir gelenek haline getirerek bugün de tüm gözlerin kendisine çevrilmesine sebep oldu.
X ve Instagram'da kopan "Hatice'yi bekliyoruz" furyasının farkında olan şarkıcı önce bir gizem yaratarak "bekleyip görelim" paylaşımında bulundu.
Ardından hazır ve nazır köpeciğini göstererek "sandık başında görüşürüz" dedi.
Ve beklenen kombin geçtiğimiz dakikalarda nihayet geldi!
Bu sefer pembe giymeyi tercih eden Hatice'nin puantiyeli eldivenleriyle, baklavala desenli külotlu çorabı gözden kaçmadı...
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Kimilerine göre bu sefer beklenen etkiyi bırakamayan Hatice, kimilerinin de motivasyonu oldu... 🙈
Gelin, kim ne demiş beraber bakalım! 👇
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