Bülent Şakrak'ın İhanetini Doğruladı: Ceyda Düvenci'den Oğulları Ali Üzerinden Fazla Manidar Paylaşımlar!

Geçtiğimiz gün Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak'ın boşanma sebebinin nihayet ortaya çıktığı iddia edilmişti. Bir başka kadın oyuncuyla eşine ihanet ettiği söylenen Bülent Şakrak'tan herhangi bir açıklama gelmedi. Ama Ceyda Düvenci'nin manidar paylaşımları söylentilerin altının boş olmadığını kanıtlar nitelikteydi...