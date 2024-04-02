Bülent Şakrak'ın İhanetini Doğruladı: Ceyda Düvenci'den Oğulları Ali Üzerinden Fazla Manidar Paylaşımlar!
Bülent Şakrak'ın İhanetini Doğruladı: Ceyda Düvenci'den Oğulları Ali Üzerinden Fazla Manidar Paylaşımlar!
Geçtiğimiz gün Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak'ın boşanma sebebinin nihayet ortaya çıktığı iddia edilmişti. Bir başka kadın oyuncuyla eşine ihanet ettiği söylenen Bülent Şakrak'tan herhangi bir açıklama gelmedi. Ama Ceyda Düvenci'nin manidar paylaşımları söylentilerin altının boş olmadığını kanıtlar nitelikteydi...
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2015 yılından geçtiğimiz sene temmuza kadar ülkede örnek çiftlerden biri olarak gösterilen Bülent Şakrak ve Ceyda Düvenci, boşanma kararıyla herkese küçük bir şok yaşatmıştı.
Oğulları Ali'yi 2017'de kucaklarına alan çift, Ceyda Düvenci'nin daha önceki evliliğinden olan güzel kızı Melisa'yla şahane bir aile kurmuştu. Hem aşıkların birbirine tatlı jestleri hem de çekirdek aile pozları da sık sık gündem oluyordu.
Fakat ne olduysa oldu, 8 yıllık evliliklerini tek celsede bitirdiler. Birtakım sorunlar yaşadıkları belliydi ama kimse bu aşkın boşanmayla sonlanmasını beklemiyordu.
Boşandıktan sonra hem Ceyda Düvenci hem Bülent Şakrak son derece mesafeli açıklamalarda bulundular fakat boşanmanın sebebine dair herhangi bir detay yoktu.
Ta ki dün gece Bülent Şakrak hakkında ağızları açık bırakan bir iddia ortaya atılana kadar...
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Seyhan Erdağ, Bülent Şakrak'ın Ceyda Düvenci'yle evliylen bir diğer meslektaşı Esra Akpınar'la yakınlaştığını ve bunun üzerine de boşanmak istediğini açıkladı.
Konuyla ilgili üstü kapalı veya açık Bülent Şakrak'tan hiçbir açıklama veya paylaşım gelmedi.
Fakat şimdilerde radyo programcısı Güçlü Mete ile yeni bir aşka yelken açan Ceyda Düvenci yerinde durmadı. Adeta ihaneti doğrulayan paylaşımlarda bulundu kendisi!
Olay sıcağı sıcağınayken önce oğulları Ali''nin "ateş olmayan yerden ne çıkmaz?" yazdığı bir kağıdı paylaşan Ceyda Düvenci, oğlunun sorusunu takipçilerine sordu... Böylelikle çıkan haberlerin altının boş olmadığını ima etti.
Ardından şimdilerde rol aldığı dizi Sakla Beni'nin yeni bölüm fragmanından bir kesit paylaştı. Ve bilin bakalım bu kesit ne hakkındaydı?
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Düştüğü not da epey manidardı üstelik; "doğru söyleyen hisseden Filiz, cadı ve sinir hastası görünebilir ama haklı işte..."
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