Sezen Aksu'nun Sahneleri Bırakma Sebebini Anlatan Candaş Tolga Işık Minik Serçe'nin Türkiye Hayalini Açıkladı
Sezen Aksu'nun Sahneleri Bırakma Sebebini Anlatan Candaş Tolga Işık Minik Serçe'nin Türkiye Hayalini Açıkladı
Tüm Türkiye'nin şarkılarını büyük bir hayranlıkla dinlediği, sesiyle insanı alıp başka diyarlara götüren Minik Serçe lakaplı Sezen Aksu, yıllardır sahnelerden uzak bildiğiniz gibi. Herkes dönmesini isterken, Candaş Tolga Işık arkadaşının bu konudaki görüşlerini anlatarak 'Türkiye için nasıl bir bir şey bu...' diyor. Peki Sezen Aksu neden sahneleri bıraktı?
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1970'de çıkış yapmasının ardından her şarkısıyla yüreklerimize dokunan, yıllar önce yaptığı ölümsüz parçalarla bugün bile duyguların tercümanı olan Sezen Aksu'nun mutlaka bir şarkısını biliyorsunuzdur.
Aşk şarkılarıyla herkesin yüreğine dokunan, acısını da tatlısını da yaşayacak fırsat veren Sezen Aksu yıllarca kendi aşkıyla gündeme geldi.
Yıllar boyunca konserleriyle herkesi uzaklara daldıran Sezen Aksu, 2016 yılında verdiği son konserle 40 yıllık sahne hayatını noktalamıştı hatırlarsanız.
Aksu'nun arkadaşı Candaş Tolga Işık, katıldığı bir programda ünlü şarkıcının sahnelere geri dönmesini çok istediğini, fakat Sezen Aksu'nun böyle bir iklimde konser vermeyeceğini bildiğini söyledi.
Kendisinin bile Aksu'nun son konserinde bu gerçekle yüzleşirken ne kadar üzüldüğünü söyleyen Candaş Tolga, anlatmaya devam ediyor.
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Ardından "Türkiye'nin ona ihtiyacı var. Sahnelerdeki Sezen'e ihtiyacı var." diyerek sözlerini noktalandırıyor.
"Sezen Aksu'nun şarkı söylemek istediği Türkiye onun hayallerinde, o şarkılarında insanların böyle birbirlerine deliler gibi sevdalı olduğu bir ülke."
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