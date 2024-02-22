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Sezen Aksu'nun Sahneleri Bırakma Sebebini Anlatan Candaş Tolga Işık Minik Serçe'nin Türkiye Hayalini Açıkladı

Sezen Aksu'nun Sahneleri Bırakma Sebebini Anlatan Candaş Tolga Işık Minik Serçe'nin Türkiye Hayalini Açıkladı

Sezen Aksu
GNS
GNS - Onedio Editörü
22.02.2024 - 09:48

Tüm Türkiye'nin şarkılarını büyük bir hayranlıkla dinlediği, sesiyle insanı alıp başka diyarlara götüren Minik Serçe lakaplı Sezen Aksu, yıllardır sahnelerden uzak bildiğiniz gibi. Herkes dönmesini isterken, Candaş Tolga Işık arkadaşının bu konudaki görüşlerini anlatarak 'Türkiye için nasıl bir bir şey bu...' diyor. Peki Sezen Aksu neden sahneleri bıraktı?

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1970'de çıkış yapmasının ardından her şarkısıyla yüreklerimize dokunan, yıllar önce yaptığı ölümsüz parçalarla bugün bile duyguların tercümanı olan Sezen Aksu'nun mutlaka bir şarkısını biliyorsunuzdur.

1970'de çıkış yapmasının ardından her şarkısıyla yüreklerimize dokunan, yıllar önce yaptığı ölümsüz parçalarla bugün bile duyguların tercümanı olan Sezen Aksu'nun mutlaka bir şarkısını biliyorsunuzdur.

Tükeneceğiz, Firuze, Zalim, Biliyorsun, Sen Ağlama, Bir Zamanlar Deli Gönlüm ve daha sayamayacağımız pek çok parça... 2022 yılında çıkartmış olduğu son albümündeki şarkılar da aynı hızla bu listenin içine dahil oldu.

Aşk şarkılarıyla herkesin yüreğine dokunan, acısını da tatlısını da yaşayacak fırsat veren Sezen Aksu yıllarca kendi aşkıyla gündeme geldi.

Aşk şarkılarıyla herkesin yüreğine dokunan, acısını da tatlısını da yaşayacak fırsat veren Sezen Aksu yıllarca kendi aşkıyla gündeme geldi.

Pek çoğumuz biliyoruz kendisinin büyük aşkının hikayesini. Ayrılsa da yıllar boyunca sevmeye devam ettiği, unutamadığı büyük aşkı Onno Tunç'tu. Kendisi hakkında sayısız parça yapan Sezen, yürütemedikleri ilişkilerini sonlandırsa da Onno Tunç'un hayatını kaybetmesinin ardından acısını yıllar boyunca anmaya devam etti.

Yıllar boyunca konserleriyle herkesi uzaklara daldıran Sezen Aksu, 2016 yılında verdiği son konserle 40 yıllık sahne hayatını noktalamıştı hatırlarsanız.

Yıllar boyunca konserleriyle herkesi uzaklara daldıran Sezen Aksu, 2016 yılında verdiği son konserle 40 yıllık sahne hayatını noktalamıştı hatırlarsanız.

16 Ocak 2016'da verdiği konserin, son sahnesi olduğunu söyleyen ve ağlayan Sezen Aksu, gözyaşları içinde veda etmesini kabullenmeyen hayranlarına da 'İtiraz etmeyin. 800'e yakın şarkım oldu. Artık döndürüp döndürüp dinlersiniz. 40 yıldır buralardayım, artık yeter, beni sinirlendirmeyin' diyerek güldürmüştü.

Aksu'nun arkadaşı Candaş Tolga Işık, katıldığı bir programda ünlü şarkıcının sahnelere geri dönmesini çok istediğini, fakat Sezen Aksu'nun böyle bir iklimde konser vermeyeceğini bildiğini söyledi.

Aksu'nun arkadaşı Candaş Tolga Işık, katıldığı bir programda ünlü şarkıcının sahnelere geri dönmesini çok istediğini, fakat Sezen Aksu'nun böyle bir iklimde konser vermeyeceğini bildiğini söyledi.

'Böyle bir iklimde Sezen Aksu şarkı söylemez. Çok normal. Sezen Aksu'nun şarkı söylemek istediği Türkiye onun hayallerinde, o şarkılarında insanların böyle birbirlerine deliler gibi sevdalı olduğu bir ülke. Şu halimize baksana ya, ben Sezen'e kızamıyorum. Ben elimden geleni yapıyorum, kendimi paralıyorum arkadaşı olarak. sadece röportaj için değil, bi' konser versin.'

Kendisinin bile Aksu'nun son konserinde bu gerçekle yüzleşirken ne kadar üzüldüğünü söyleyen Candaş Tolga, anlatmaya devam ediyor.

Kendisinin bile Aksu'nun son konserinde bu gerçekle yüzleşirken ne kadar üzüldüğünü söyleyen Candaş Tolga, anlatmaya devam ediyor.

'Biz onun son konserine gittik Amsterdam'da ve böyle bir grup arkadaşını davet etti. O konseri ben, Sezen'i bir daha dinleyememenin verdiği o düşünce acısıyla seyredemedim ya. Sonra yukarı çıktık hep beraber otururken dedim ki 'Ya ben dinleyemedim. Çünkü bir daha çıkmayacak Sezen Aksu sahneye'.'

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Ardından "Türkiye'nin ona ihtiyacı var. Sahnelerdeki Sezen'e ihtiyacı var." diyerek sözlerini noktalandırıyor.

Ardından "Türkiye'nin ona ihtiyacı var. Sahnelerdeki Sezen'e ihtiyacı var." diyerek sözlerini noktalandırıyor.

'Bu nasıl acı bir şey Türkiye için... Ülkenin şu an yaşayan en büyük ozanından bahsediyoruz. Konser vermiyor. Ben Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yerinde olsam, Sayın Cumhurbaşkanı'nın yerinde olsam ne yapar ederim, Sezen'i sahnelere çıkartırım. Türkiye'nin ona ihtiyacı var. Sahnelerdeki Sezen'e ihtiyacı var.'

"Sezen Aksu'nun şarkı söylemek istediği Türkiye onun hayallerinde, o şarkılarında insanların böyle birbirlerine deliler gibi sevdalı olduğu bir ülke."

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