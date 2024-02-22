Sezen Aksu'nun Sahneleri Bırakma Sebebini Anlatan Candaş Tolga Işık Minik Serçe'nin Türkiye Hayalini Açıkladı

'Biz onun son konserine gittik Amsterdam'da ve böyle bir grup arkadaşını davet etti. O konseri ben, Sezen'i bir daha dinleyememenin verdiği o düşünce acısıyla seyredemedim ya. Sonra yukarı çıktık hep beraber otururken dedim ki 'Ya ben dinleyemedim. Çünkü bir daha çıkmayacak Sezen Aksu sahneye'.'