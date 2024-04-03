Kendini Hitler'le Kıyaslıyormuş: Eski Çalışanının Kanye West'e Açtığı Davadaki Korkunç Suçlamalar Şoke Edecek!
Kendini Hitler'le Kıyaslıyormuş: Eski Çalışanının Kanye West'e Açtığı Davadaki Korkunç Suçlamalar Şoke Edecek!
Kaynak: https://www.latimes.com/entertainment...
Kanye West'in başını bu sefer de çalışanına sergilediği korkunç hareketlerle belaya sokmayı başardı! Eski Yeezy ve Donda Akademisi çalışanının Kanye hakkındaki ağır suçlamaları, 'artık bu kadarı da biraz fazla olmadı mı?' dedirtti!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Kim Kardashian'la 7 yıllık evliliğini 2021 yılında sonlandıran dünyaca ünlü şarkıcı Kanye West, boşanmadan sonra kendine gelemedi biliyorsunuz.
Bir ara Amerikan başkanlık seçimlerine aday olmaya karar veren, Kardashian'dan sonra hayatına aldığı farklı kadınlarla ve skandal açıklamalarıyla gündem olan Kanye, şimdilerde 2022'de sessiz sedasız evlendiği, sergilemekten bıkmadığı kendinden yaşça küçük eşi Bianca'yla konuşuluyor.
Çiftin akıl karı olmayan bi' acayip kombin seçimleri gören herkese "bu neydi şimdi?!" dedirtiyor fakat olay bu kadar da basit değil. Kanye West'in eşi Bianca'ya bilerek açık saçık kıyafetler giydirdiği ve zorbalık uyguladığı iddialar arasında dolanıyor...
Yeni yıla girdiğimizden beri eşinin nude'larını paylaşmayı huy haline getiren Kanye West'in hal ve hareketleri bu zorbalığı hatta istismarı resmen gözler önüne seriyor.
Anlayacağınız her gün "Kanye daha ne kadar delirecek?" diye bekliyoruz ve yaptıkları da bizi şaşırtmıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Ama bu seferki mevzu, epey tat kaçıracak cinsten. Çünkü Kanye'ye eski Yeezy ve Donda Akademisi çalışanı tarafından açılan davadaki suçlamalar epey ağır ve korkunç...
Dava, West'in önce Yeezy'de ardından gizemli Donda Akademisi'nde çalışmış Trevor Phillips tarafından 2 Nisan Salı günü Los Angeles'ta açılıyor.
E hazırsanız başlıyoruz... Daha önce Hitler'i öven açıklamalarda bulunan Kanye'nin kendisini Hitler'le düzenli olarak kıyasladığını iddia eden Phillips'in eski patronu hakkındaki suçlamaları şu şekilde;
Doğru çıkarsa hiç şaşırmayacağımız ünlüler arasına tırnaklarıyla kazıyarak girdi Kanye, o yüzden diyecek bir şey bulamıyoruz. Derler ya, 'delidir ne yapsa yeridir' tam da öyle! Buyurun, artık Kanye'den yılmış sosyal medya kullanıcıları ne demiş beraber bakalım! 👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Siz ne düşünüyorsunuz? Hadi yorumlarda buluşalım!
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda