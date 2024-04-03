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Kendini Hitler'le Kıyaslıyormuş: Eski Çalışanının Kanye West'e Açtığı Davadaki Korkunç Suçlamalar Şoke Edecek!

Kendini Hitler'le Kıyaslıyormuş: Eski Çalışanının Kanye West'e Açtığı Davadaki Korkunç Suçlamalar Şoke Edecek!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio Editörü
03.04.2024 - 22:49

Kanye West'in başını bu sefer de çalışanına sergilediği korkunç hareketlerle belaya sokmayı başardı! Eski Yeezy ve Donda Akademisi çalışanının Kanye hakkındaki ağır suçlamaları, 'artık bu kadarı da biraz fazla olmadı mı?' dedirtti!

Kaynak: https://www.latimes.com/entertainment...
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Kim Kardashian'la 7 yıllık evliliğini 2021 yılında sonlandıran dünyaca ünlü şarkıcı Kanye West, boşanmadan sonra kendine gelemedi biliyorsunuz.

Kim Kardashian'la 7 yıllık evliliğini 2021 yılında sonlandıran dünyaca ünlü şarkıcı Kanye West, boşanmadan sonra kendine gelemedi biliyorsunuz.

Bir ara Amerikan başkanlık seçimlerine aday olmaya karar veren, Kardashian'dan sonra hayatına aldığı farklı kadınlarla ve skandal açıklamalarıyla gündem olan Kanye, şimdilerde 2022'de sessiz sedasız evlendiği, sergilemekten bıkmadığı kendinden yaşça küçük eşi Bianca'yla konuşuluyor.

Bir ara Amerikan başkanlık seçimlerine aday olmaya karar veren, Kardashian'dan sonra hayatına aldığı farklı kadınlarla ve skandal açıklamalarıyla gündem olan Kanye, şimdilerde 2022'de sessiz sedasız evlendiği, sergilemekten bıkmadığı kendinden yaşça küçük eşi Bianca'yla konuşuluyor.

Çiftin akıl karı olmayan bi' acayip kombin seçimleri gören herkese "bu neydi şimdi?!" dedirtiyor fakat olay bu kadar da basit değil. Kanye West'in eşi Bianca'ya bilerek açık saçık kıyafetler giydirdiği ve zorbalık uyguladığı iddialar arasında dolanıyor...

Çiftin akıl karı olmayan bi' acayip kombin seçimleri gören herkese "bu neydi şimdi?!" dedirtiyor fakat olay bu kadar da basit değil. Kanye West'in eşi Bianca'ya bilerek açık saçık kıyafetler giydirdiği ve zorbalık uyguladığı iddialar arasında dolanıyor...

Yeni yıla girdiğimizden beri eşinin nude'larını paylaşmayı huy haline getiren Kanye West'in hal ve hareketleri bu zorbalığı hatta istismarı resmen gözler önüne seriyor.

Yeni yıla girdiğimizden beri eşinin nude'larını paylaşmayı huy haline getiren Kanye West'in hal ve hareketleri bu zorbalığı hatta istismarı resmen gözler önüne seriyor.

Anlayacağınız her gün "Kanye daha ne kadar delirecek?" diye bekliyoruz ve yaptıkları da bizi şaşırtmıyor.

Anlayacağınız her gün "Kanye daha ne kadar delirecek?" diye bekliyoruz ve yaptıkları da bizi şaşırtmıyor.
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Ama bu seferki mevzu, epey tat kaçıracak cinsten. Çünkü Kanye'ye eski Yeezy ve Donda Akademisi çalışanı tarafından açılan davadaki suçlamalar epey ağır ve korkunç...

Ama bu seferki mevzu, epey tat kaçıracak cinsten. Çünkü Kanye'ye eski Yeezy ve Donda Akademisi çalışanı tarafından açılan davadaki suçlamalar epey ağır ve korkunç...

Dava, West'in önce Yeezy'de ardından gizemli Donda Akademisi'nde çalışmış Trevor Phillips tarafından 2 Nisan Salı günü Los Angeles'ta açılıyor.

Dava, West'in önce Yeezy'de ardından gizemli Donda Akademisi'nde çalışmış Trevor Phillips tarafından 2 Nisan Salı günü Los Angeles'ta açılıyor.

E hazırsanız başlıyoruz... Daha önce Hitler'i öven açıklamalarda bulunan Kanye'nin kendisini Hitler'le düzenli olarak kıyasladığını iddia eden Phillips'in eski patronu hakkındaki suçlamaları şu şekilde;

E hazırsanız başlıyoruz... Daha önce Hitler'i öven açıklamalarda bulunan Kanye'nin kendisini Hitler'le düzenli olarak kıyasladığını iddia eden Phillips'in eski patronu hakkındaki suçlamaları şu şekilde;

  • Fiziksel şiddetle tehdit

  • Sözlü taciz

  • Öğrencilere birden çok kez kafalarını tıraş edip, kafeslere kilitlemek istediğini söylediği iddiası

  • Otel odasında teke tek yapılan toplantıda mastürbasyonu simüle ettiği iddiası

  • LGBTQ+'ın peşine düşeceğini belirttiği iddiası

  • Personele şişman olduğu için kovulabileceğini söylediği iddiası

  • Siyahi olmayan çalışanlarına çok daha kötü davrandığı iddiası

Doğru çıkarsa hiç şaşırmayacağımız ünlüler arasına tırnaklarıyla kazıyarak girdi Kanye, o yüzden diyecek bir şey bulamıyoruz. Derler ya, 'delidir ne yapsa yeridir' tam da öyle! Buyurun, artık Kanye'den yılmış sosyal medya kullanıcıları ne demiş beraber bakalım! 👇

Doğru çıkarsa hiç şaşırmayacağımız ünlüler arasına tırnaklarıyla kazıyarak girdi Kanye, o yüzden diyecek bir şey bulamıyoruz. Derler ya, 'delidir ne yapsa yeridir' tam da öyle! Buyurun, artık Kanye'den yılmış sosyal medya kullanıcıları ne demiş beraber bakalım! 👇

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