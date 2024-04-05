Dünyadaki En Yakışıklı 50 Erkek Arasına 13. Sıradan Giren Cemal Can'ın Ailesinin Verdiği Tepki Kahkaha Attırdı
Dünyadaki En Yakışıklı 50 Erkek Arasına 13. Sıradan Giren Cemal Can'ın Ailesinin Verdiği Tepki Kahkaha Attırdı
Paylaşımlarıyla sık sık gündem olan Cemal Can Canseven, dünyadaki en yakışıklı 50 erkeğin arasına 13. sıradan girince güzel haberi ailesine duyurmaya karar verdi! 😂 Ailesinin verdiği tepki ise kahkaha attırdı!
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Uzunca bir süredir simasına alışık olsak da magazin dünyasına kısa bir süre önce bu kadar belirgin dahil olan Cemal Can Canseven, yakışıklılığı, enerjisi ve sempatik tavırlarıyla büyük bir hayran kitlesi edinmeyi başardı!
İlk etapta sosyal medya fenomeni Danla Bilic'in biriciği ve en yakın dostu olarak tanıdığımız Cemal Can Canseven, zaman içerisinde tek başına bir marka haline geldi!
Hele bir de 2020'de katıldığı Survivor'ı birincilikle tamamlayınca milyonları kendine hayran bıraktı.
Survivor'dan sonra oyunculuğa da şarkıcılığa da hatta sunuculuğa da soyunmayı denedi ama ona en çok sosyal medya fenomenliği yakıştı.
Şimdilerde her şeyden çok yakışıklılığı ve sosyal medya paylaşımlarıyla gözleri üzerine toplayan Cemal Can Canseven, geçtiğimiz dakikalarda da aldığı haberi ailesine duyurduğu anlarla gündeme oturdu.
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Dünyadaki en yakışıklı 50 erkeğin arasına 13. sıradan girdiğini anne ve babasına söyleyen Cemal Can Canseven'in karşılığında aldığı tepkiler kahkaha attırdı!
Cemal Can, babasına "Oğlun listeye girmiş, Leonardo'nun falan bir altında he, ayık ol" deyince önce babası durumu direkt kendine bağladı 👇😂
Ardından da annesi bütün payı kendine çıkardı 😂 👇
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