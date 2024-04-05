Karnı Burnunda Gonca Vuslateri'nin Yonca Evcimik'in Abone Şarkısıyla Attığı Göbekler "Az Yerinde Dur" Dedirtti
Karnı Burnunda Gonca Vuslateri'nin Yonca Evcimik'in Abone Şarkısıyla Attığı Göbekler "Az Yerinde Dur" Dedirtti
Kızı Asya'ya yedi aylık hamile Gonca Vuslateri, Yonca Evcimik'in 'Abone' şarkısıyla yarınlar yokmuşçasına dans etti! Vuslateri'nin çılgın hallerini görenler yorumlara koştu.
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Doğallığı, dobralığı ve sivri diliyle meşhur güzel oyuncu Gonca Vuslateri'ni tanımayanınız yoktur!
Şimdilerde tüm yoğunluğunu verdiği, henüz taze sayılabilecek YouTube'daki "Hazır Değilsen Başlayalım" adlı programıyla dikkat çeken Gonca Vulslateri, aynı zamanda da kızına hamile biliyorsunuz!
Belki denk gelmişsinizdir, şimdilerde yedinci ayında olan güzel oyuncu, birkaç ay önce hamileliğini "anne olmayı çok istemedim' açıklamamı önüme getirmeyin. Hâlâ aynı fikirdeyim. Sadece gelene git demiyorum" sözleriyle duyurmuştu!
Bebeğinin babasını uzunca bir süre saklayan Vuslateri, 'Levent ile birlikteliğimize başladığımızda başka sektörden biriyle olmanın huzurunu yaşamıştım. Devlet memuru, benim hayatımdan ve sektörümden çok uzakta bir yerde. Benim işimin magazinsel bir tarafı var, o biraz kışkırtıcı' diyerek ilişkisine dair ufak detaylar vermiş, 'Erkek arkadaşımla hiçbir ortak yanımız yok.' açıklamasıyla da gündem olmuştu.
20 Mart'ta ise heyecanla bekledikleri kızı Asya'nın babası, övmelere doyamadığı sevgilisi Levent Yaşar'la sade bir nikah töreniyle evlendi! Epey de duygusal bir notla paylaşmıştı nikah fotoğrafını...
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Karnı burnunda Vuslateri, bu sefer de sosyal medyada paylaştığı dans videosuyla gündem oldu! Yonca Evcimik'in "Abone" şarkısıyla attığı göbekler takipçilerini harekete geçirdi 😂
Önce beraber izleyelim!
Sonra da kim ne demiş beraber bakalım!👇
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