Önce Annesini, Sonra En Yakın Dostunu Kaybetmişti: Mahsun Kırmızıgül'ü Kahreden Bir Ölüm Haberi Daha
Önce Annesini, Sonra En Yakın Dostunu Kaybetmişti: Mahsun Kırmızıgül'ü Kahreden Bir Ölüm Haberi Daha
Ünlü şarkıcı ve yönetmen Mahsun Kırmızıgül, son aylarda üst üste gelen acı haberlerle sarsılıyor. Aralık 2024’te annesi Faike Arık’ı kaybeden Kırmızıgül, geçtiğimiz günlerde 8 Mart Kadınlar Günü’nde annesini duygusal sözlerle anmıştı.
Henüz bu acıyı tam olarak sindirememişken, yakın dostu Serşat Erbilgin’in ölüm haberiyle bir kez daha yıkıldı. “Son dört ay, hayatımın en zor ve en acı dolu dönemleri oldu” diyerek hislerini paylaşan Kırmızıgül, çok geçmeden bir kayıp haberi daha aldı.
Üvey annesi Zühre Bazencir’in vefatıyla büyük bir yas yaşayan sanatçı, “İçim yanıyor” diyerek üzüntüsünü dile getirdi.
İşte detaylar...
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Müzik dünyasının güçlü isimlerinden, aynı zamanda başarılı yönetmenliğiyle de adından söz ettiren Mahsun Kırmızıgül’ü tanımayan yoktur.
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Mahsun Kırmızıgül için en büyük acı 6 Aralık 2024’te annesi Faike Arık’ı kaybetmesiyle başladı.
Henüz annesinin yasını tam olarak atlatamayan Mahsun Kırmızıgül, çok geçmeden bir başka acı haber aldı.
Kırmızıgül, yaşadığı büyük acılarla mücadele etmeye çalışırken bir başka kayıp haberiyle daha sarsıldı.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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