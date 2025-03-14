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Önce Annesini, Sonra En Yakın Dostunu Kaybetmişti: Mahsun Kırmızıgül'ü Kahreden Bir Ölüm Haberi Daha

Önce Annesini, Sonra En Yakın Dostunu Kaybetmişti: Mahsun Kırmızıgül'ü Kahreden Bir Ölüm Haberi Daha

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
14.03.2025 - 09:58

Ünlü şarkıcı ve yönetmen Mahsun Kırmızıgül, son aylarda üst üste gelen acı haberlerle sarsılıyor. Aralık 2024’te annesi Faike Arık’ı kaybeden Kırmızıgül, geçtiğimiz günlerde 8 Mart Kadınlar Günü’nde annesini duygusal sözlerle anmıştı. 

Henüz bu acıyı tam olarak sindirememişken, yakın dostu Serşat Erbilgin’in ölüm haberiyle bir kez daha yıkıldı. “Son dört ay, hayatımın en zor ve en acı dolu dönemleri oldu” diyerek hislerini paylaşan Kırmızıgül, çok geçmeden bir kayıp haberi daha aldı.

Üvey annesi Zühre Bazencir’in vefatıyla büyük bir yas yaşayan sanatçı, “İçim yanıyor” diyerek üzüntüsünü dile getirdi.

İşte detaylar...

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Müzik dünyasının güçlü isimlerinden, aynı zamanda başarılı yönetmenliğiyle de adından söz ettiren Mahsun Kırmızıgül’ü tanımayan yoktur.

Müzik dünyasının güçlü isimlerinden, aynı zamanda başarılı yönetmenliğiyle de adından söz ettiren Mahsun Kırmızıgül’ü tanımayan yoktur.

Ünlü sanatçı, yıllarca sahnelere ara verdikten sonra 2021'de yeniden müziğe dönüş yapmıştı. Konserlerine hız kesmeden devam eden Kırmızıgül, en son yazıp yönettiği “Prestij Meselesi” filmiyle gündeme gelmişti. Ancak son zamanlarda sanatçı kötü zamanlardan geçiyor, peş peşe acı haberlerle sarsıldı.

Mahsun Kırmızıgül için en büyük acı 6 Aralık 2024’te annesi Faike Arık’ı kaybetmesiyle başladı.

Mahsun Kırmızıgül için en büyük acı 6 Aralık 2024’te annesi Faike Arık’ı kaybetmesiyle başladı.

99 yaşında hayata veda eden annesi için derin bir yas sürecine giren sanatçı acısını her fırsatta dile getiriyordu. Geçtiğimiz günlerde 8 Mart Kadınlar Günü’nde sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak hem Kadınlar Günü'nü kutladı hem annesine özlemini dile getirdi.

Kırmızıgül’ün paylaşımında şu sözlere yer verdi:

'Annemi kaybettiğimde en zor şey, onun yaşadığı evi boşaltmaktı. O eşiği geçmek, eşyalarına dokunmak, nefes aldığı odalara yeniden bakmak… Bana çok zor geldi. Ayaklarım o eve gitmeye varmadı, yüreğim dayanmadı. Kapısından bile geçemedim. Annem, hayatı boyunca hep paylaşmayı öğütleyen bir kadındı. 

Vasiyeti üzerine eşyaları ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı. Ben ise yıllardır başına bağladığı tülbenti ve tarağını getirmelerini istedim. O tülbenti her yere yanımda taşıyorum, çünkü hâlâ annemin kokusu var üzerinde. Ne zaman koklasam, yanımda beliriyor gibi oluyor. Ellerini saçımda hissediyorum sanki. O an, annemi ne kadar çok özlediğimi anlıyorum. 

Tarağını ise kızım için saklıyorum. Bir gün büyüdüğünde, ona vereceğim. Annemi ne kadar çok sevdiğini bilmesini, o hatıranın onunla yaşamasını istiyorum. Çünkü biliyorum ki, sevdiklerimiz gider ama hatıraları, anıları hep bizimle kalır. Bugün 8 Mart… Annem, kiremithanelerde taş taşıyarak dört çocuğunu büyütmüş güçlü bir kadındı. 

Tıpkı onun gibi hayatın yükünü omuzlarında taşıyan, emeğiyle var olan, sevgisiyle ışık saçan kadınlar gibi… Onların fedakârlıkları, sevgileri ve bıraktıkları izler, bize hep yol göstermeye devam edecek. Yolumuzu aydınlatan, bizi biz yapan tüm kadınlara selam olsun! Bu dünyayı güzelleştiren tüm kadınların günü kutlu olsun!'

Henüz annesinin yasını tam olarak atlatamayan Mahsun Kırmızıgül, çok geçmeden bir başka acı haber aldı.

Henüz annesinin yasını tam olarak atlatamayan Mahsun Kırmızıgül, çok geçmeden bir başka acı haber aldı.

Yakın dostu iş adamı Serşat Erbilgin’in vefatı sanatçıyı bir kez daha derinden sarstı. Bir gün önce yaptığı paylaşımda yaşadığı zor dönemi şu sözlerle anlatmıştı:

“Son dört ay, hayatımın en zor ve en acı dolu dönemleri oldu. Edip ağabeyimin acısını henüz yaşarken, çok sevdiğim, değerli ağabeyim Serşat Erbilgin’in vefat haberini aldım. Serşat ağabey muhteşem bir insandı. Metin Uca ve benim yakın dostumuzdu. Şimdi Metin ile yeniden buluştular. Onların güzel anıları hep bizimle yaşayacak.”

Kırmızıgül, yaşadığı büyük acılarla mücadele etmeye çalışırken bir başka kayıp haberiyle daha sarsıldı.

Kırmızıgül, yaşadığı büyük acılarla mücadele etmeye çalışırken bir başka kayıp haberiyle daha sarsıldı.

Üvey annesi Zühre Bazencir’in vefatı, sanatçının zaten yaralı olan yüreğine bir bıçak gibi saplandı. Üzüntüsünü sosyal medya hesabından şu sözlerle dile getirdi:

“Bugün annemiz Zühre Bazencir’in vefat haberini aldım, içim yanıyor. Peş peşe gelen kayıplar insanın yüreğini dağlıyor. O beni çok severdi, her zaman dualarında yer verirdi. Üvey evlat olduğum halde beni evlatlarından ayırmazdı. Onun sevgisini ve hayır dualarını daima yüreğimde taşıyacağım. Bir anne kaybetmek tarifsiz bir acı… Kardeşim Yusuf ve diğer kardeşlerim, hepimizin başı sağ olsun. Annemiz bugün Rahmet’e gitti ve bugün defnedildi. Taziyesi, Bingöl Mirzan Mahallesi Şehitlik Camii’nde yapılacak. Ne yazık ki yurt dışında olduğum için ne cenazesine ne de taziyesine yetişebildim. Bu da acımı daha da derinleştiriyor. Rabbim, rahmet eylesin, mekânı cennet olsun.”

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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