Tanyeli Kimdir, Kaç Yaşındaydı? Tanyeli'nin Hastalığı Nedir?

Gerçek adı Öznur Kral olan isim, Oryantal Tanyeli ismiyle tanındı. Tanyeli, 15 Ocak 1971 yılında dünyaya geldi. İzmirli olan Tanyeli, çocukluğunu Çocuk Esirgeme Kurumu'nda geçirdi. Zor bir çocukluk geçiren ünlü ismin ilk evliliğini henüz çocuk yaşta, 14 yaşında yaptığı ortaya çıktı. 15 yaşında ise anne olmuştu. Tanyeli, ilk eşinden ayrıldıktan sorna Avustralya'ya taşındı.

Tanyeli'nin dansa ve müziğe olan tutkusu, onu oryantalin Türkiye'deki ve dünyadaki en iyi temsilcisi haline getirdi. Sahne almaya başlayan Tanyeli, özellikle 1980'li yıllarda büyük bir çıkış yakaladı. Kendine has tarzı ve sahne enerjisi sayesinde büyük bir kitlenin beğenisini kazanan isim, programların vazgeçilmez ismi oldu.

Oryantal Tanyeli, uluslararası festivallerde Türkiye'yi büyük bir başarıyla temsil etti. Oryantalin bir sanat dalı olarak kabul edilmesinde büyük bir rol alan ünlü isim, bu dansın diğer nesillere de aktarılmasını sağladı.

Tanyeli ayrıca 'Dans Et Benimle' 'Turkish Belly Dances' ve 'Dansın Kraliçesi' gibi albümlere de imza attı.