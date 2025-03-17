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Tanyeli Kimdir, Kaç Yaşındaydı? Tanyeli'nin Hastalığı Nedir?

Tanyeli Kimdir, Kaç Yaşındaydı? Tanyeli'nin Hastalığı Nedir?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
17.03.2025 - 23:33

Ünlü oryantal Tanyeli, uzun süredir sağlık sorunları nedeniyle gündemimize geliyordu. Yaklaşık 2,5 senedir hastalıklarla boğuşan Tanyeli, hastaneden yaptığı paylaşımlarla sevenlerinden dua istiyordu. Zaman zaman durumunun iyiye gittiğini duyduğumuz ve içimize su serpen Tanyeli, geçtiğimiz günlerde entübe edilmişti. Tanyeli'nin son durumunu ise ünlü ismin eşi duyurmuştu. Umutlarımızı koruduğumuz Tanyeli'den bugün ise acı haber geldi. Tanyeli'nin vefat haberini Gazeteci Birsen Altuntaş duyurdu. 

Peki Oryantal Tanyeli kimdir, hastalığı neydi?

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Oryantal Tanyeli Kimdir?

Oryantal Tanyeli Kimdir?

Gerçek adı Öznur Kral olan isim, Oryantal Tanyeli ismiyle tanındı. Tanyeli, 15 Ocak 1971 yılında dünyaya geldi. İzmirli olan Tanyeli, çocukluğunu Çocuk Esirgeme Kurumu'nda geçirdi. Zor bir çocukluk geçiren ünlü ismin ilk evliliğini henüz çocuk yaşta, 14 yaşında yaptığı ortaya çıktı. 15 yaşında ise anne olmuştu. Tanyeli, ilk eşinden ayrıldıktan sorna Avustralya'ya taşındı. 

Tanyeli'nin dansa ve müziğe olan tutkusu, onu oryantalin Türkiye'deki ve dünyadaki en iyi temsilcisi haline getirdi. Sahne almaya başlayan Tanyeli, özellikle 1980'li yıllarda büyük bir çıkış yakaladı. Kendine has tarzı ve sahne enerjisi sayesinde büyük bir kitlenin beğenisini kazanan isim, programların vazgeçilmez ismi oldu. 

Oryantal Tanyeli, uluslararası festivallerde Türkiye'yi büyük bir başarıyla temsil etti. Oryantalin bir sanat dalı olarak kabul edilmesinde büyük bir rol alan ünlü isim, bu dansın diğer nesillere de aktarılmasını sağladı.

Tanyeli ayrıca 'Dans Et Benimle' 'Turkish Belly Dances' ve 'Dansın Kraliçesi' gibi albümlere de imza attı.

Tanyeli Vefat mı Etti?

Tanyeli Vefat mı Etti?

Oryantal Tanyeli, bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu. Zaman zaman sağlığına kavuştuğunu öğrendiğimiz ve içimize su serpen isim, geçtiğimiz günlerde ise entübe edilmişti. Tanyeli'nin son sağlık durumunu ise eşi aktarmıştı.

Tanyeli, 17 Mart Pazartesi gecesi vefat etti. Ünlü oryantal Tanyeli'nin vefat haberini Gazeteci Birsen Altuntaş duyurdu.

Tanyeli'nin Hastalığı Neydi?

Tanyeli'nin Hastalığı Neydi?

Oryantal Tanyeli kanserle mücadele ediyordu. Tanyeli ilk olarak 2020 yılında mide kanserine yakalanmıştı. Tedavisine Avustralya'da başlayan isim daha sonra Türkiye'ye gelerek tedavisine devam etmişti. Zaman zaman sağlığına kavuşan Tanyeli, yaklaşık 2.5 senedir tam olarak iyileşme gösteremedi. Kanserin pankreasına sıçramasının ardından yeniden tedaviye alınan isim geçtiğimiz günlerde entübe edilmişti.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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