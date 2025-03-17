Tanyeli Kimdir, Kaç Yaşındaydı? Tanyeli'nin Hastalığı Nedir?
Tanyeli Kimdir, Kaç Yaşındaydı? Tanyeli'nin Hastalığı Nedir?
Ünlü oryantal Tanyeli, uzun süredir sağlık sorunları nedeniyle gündemimize geliyordu. Yaklaşık 2,5 senedir hastalıklarla boğuşan Tanyeli, hastaneden yaptığı paylaşımlarla sevenlerinden dua istiyordu. Zaman zaman durumunun iyiye gittiğini duyduğumuz ve içimize su serpen Tanyeli, geçtiğimiz günlerde entübe edilmişti. Tanyeli'nin son durumunu ise ünlü ismin eşi duyurmuştu. Umutlarımızı koruduğumuz Tanyeli'den bugün ise acı haber geldi. Tanyeli'nin vefat haberini Gazeteci Birsen Altuntaş duyurdu.
Peki Oryantal Tanyeli kimdir, hastalığı neydi?
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Oryantal Tanyeli Kimdir?
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Tanyeli Vefat mı Etti?
Tanyeli'nin Hastalığı Neydi?
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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