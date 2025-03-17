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Melis İşiten'den Kız Kardeşlik Mesajı: "Arkadaşımın Sevgilisi 100 Metre Yakınıma Yanaşamaz"

Melis İşiten'den Kız Kardeşlik Mesajı: "Arkadaşımın Sevgilisi 100 Metre Yakınıma Yanaşamaz"

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
17.03.2025 - 20:49

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Youtube platformunda yeni bir programın başlamasıyla dikkatleri üzerine çeken Zeynep Sürmeli, Tiktok'ta @zeybik kullanıcı adıyla tanınan bir isim. Sürmeli'nin yeni programı 'Kısmet', bu hafta konuk olarak Melis İşiten'i ağırladı. 

İşiten, program boyunca kız kardeşlik temalı konuşmalarıyla izleyicileri hem duygulandırdı, hem de güldürdü. Programın bir kesiti, sosyal medyada geniş kitlelere ulaştı ve viral hale geldi. İşiten'in 'Bu dünyada bir şey değişecekse eğer kız kardeşçilikten değişeceğine inanıyorum.' şeklindeki ifadesi, hemcinsleri tarafından beğeni topladı.

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Ünlü oyuncu Melis İşiten, 2014 yılında hepimizin tanıdığı Uraz Kaygılaroğlu ile hayatını birleştirmiş, ancak çift 2019 yılında boşanma kararı almıştı. İkili şu anda arkadaşlıklarını sürdürüyor, biliyorsunuz ki.

Ünlü oyuncu Melis İşiten, 2014 yılında hepimizin tanıdığı Uraz Kaygılaroğlu ile hayatını birleştirmiş, ancak çift 2019 yılında boşanma kararı almıştı. İkili şu anda arkadaşlıklarını sürdürüyor, biliyorsunuz ki.

Son dönemlerde YouTube'da 'Zaten Şov' isimli programıyla büyük bir ivme yakalayan Melis İşiten, ara ara programlara da konuk olarak katılıyor.

Son olarak Zeynep Sürmeli'nin programına katılan İşiten, kız kardeşlikle ilgili sözleriyle gündeme geldi.

Son olarak Zeynep Sürmeli'nin programına katılan İşiten, kız kardeşlikle ilgili sözleriyle gündeme geldi.

“Bu dünyada bir şey değişecekse eğer kız kardeşçilikten değişeceğine inanıyorum. Benim bir kadın arkadaşımın bırak sevgilisi, beğendiği, flört ettiği adam benim yüz metre yakınıma yanaşamaz. Erkek arkadaşımın arkadaşları bana yanlayamaz.” diye konuşan İşiten’in bu açıklamaları, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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