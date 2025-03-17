Melis İşiten'den Kız Kardeşlik Mesajı: "Arkadaşımın Sevgilisi 100 Metre Yakınıma Yanaşamaz"

Youtube platformunda yeni bir programın başlamasıyla dikkatleri üzerine çeken Zeynep Sürmeli, Tiktok'ta @zeybik kullanıcı adıyla tanınan bir isim. Sürmeli'nin yeni programı 'Kısmet', bu hafta konuk olarak Melis İşiten'i ağırladı.
İşiten, program boyunca kız kardeşlik temalı konuşmalarıyla izleyicileri hem duygulandırdı, hem de güldürdü. Programın bir kesiti, sosyal medyada geniş kitlelere ulaştı ve viral hale geldi. İşiten'in 'Bu dünyada bir şey değişecekse eğer kız kardeşçilikten değişeceğine inanıyorum.' şeklindeki ifadesi, hemcinsleri tarafından beğeni topladı.
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Ünlü oyuncu Melis İşiten, 2014 yılında hepimizin tanıdığı Uraz Kaygılaroğlu ile hayatını birleştirmiş, ancak çift 2019 yılında boşanma kararı almıştı. İkili şu anda arkadaşlıklarını sürdürüyor, biliyorsunuz ki.
Son olarak Zeynep Sürmeli'nin programına katılan İşiten, kız kardeşlikle ilgili sözleriyle gündeme geldi.
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