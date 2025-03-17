Pamir Pekin ile Aşkını İlan Eden Nesrin Cavadzade'den Burçları da İşin İçerisine Katan Esprili Paylaşım

Oyunculuğuyla olduğu kadar güzelliğiyle de ekranları sallayan Nesrin Cavadzade'yi son yıllarda birçok projede izledik. 'Yasak Elma' ve ardından 'Şahane Hayatım' dizileri ise oyuncunun son dönemde yıldızını epey parlatan işler olmuştu. Kendisi geçmiş yıllarda 'En İyi Kadın Oyuncu', 'Cahide Sonku En İyi Kadın Oyuncu Performansı' ve daha birçok ödüle layık görülmüştü.

2019 senesinde ise oyuncu Gökhan Alkan ile yaşadığı aşk o zamanlar çok konuşulmuştu. Çiftin romantik pozları sosyal medyayı sallamıştı. Herkes onlardan düğün tarihi beklerken Alkan ve Cavadzade ikilisi 2022 senesinde yollarını ayırmıştı.

Pamir Pekin'i 'İlişki Durumu Karışık' ve 'Yuvamdaki Düşman' gibi dizilerde izlemiştik. Başarılı oyuncu, karizmatik oluşuyla da dikkat çekiyor. Sporuna dikkat eden Pekin'in sosyal medyasına baktığımızda doğayla iç içe olmayı sevdiğini söyleyebiliriz.