Pamir Pekin ile Aşkını İlan Eden Nesrin Cavadzade'den Burçları da İşin İçerisine Katan Esprili Paylaşım
19 Mart'ta final yapma kararı alalın 'Sandık Kokusu', Show Tv ekranlarında sevenleriyle buluşuyordu. Özge Özpirinççi ve Engin Öztürk gibi isimlerin yer aldığı dizide Hakan'a hayat veren Pamir Pekin ve dizisinin Ayça'sı Nesrin Cavadzade'nin gerçek hayatta da aşk yaşadığı kulislerde dolanan bir dedikodudan ibaretti. Gelin görün ki dizisinin sıkı takipçilerini sevindiren haber geçtiğimiz gün ünlü ikiliden geldi. Cavadzade ve Pekin çifti, aşk pozlarını Instagram hesaplarında hikaye olarak paylaştı.
Cavadzade, hazır aşkımızı ilan etmişken bunun üzerinden espri yapması da bize kalsın diyerek kolları sıvadı ve biricik aşkıyla sette çekilen gelinli- damatlıklı pozlarını kendince tiye aldı.
Nesrin Cavadzade ve Pamir Pekin, rol aldıkları "Sandık Kokusu isimli diziye büyük aşklarıyla damga vurmuştu.
Dizi aşkını gerçek hayata taşıyan ikiliden beklenen haber gelmiş, ikili birlikteliklerini ilan etmişti.
Nesrin Cavadzade, bugün setten yaptığı bir paylaşımla yeni aşkını tiye aldı. Burçlar üzerinden esprili bir paylaşım yapan güzel oyuncunun aşk pozu kısa sürede dikkat çekti.
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