onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Pamir Pekin ile Aşkını İlan Eden Nesrin Cavadzade'den Burçları da İşin İçerisine Katan Esprili Paylaşım

Pamir Pekin ile Aşkını İlan Eden Nesrin Cavadzade'den Burçları da İşin İçerisine Katan Esprili Paylaşım

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
17.03.2025 - 14:09

19 Mart'ta final yapma kararı alalın 'Sandık Kokusu', Show Tv ekranlarında sevenleriyle buluşuyordu. Özge Özpirinççi ve Engin Öztürk gibi isimlerin yer aldığı dizide Hakan'a hayat veren Pamir Pekin ve dizisinin Ayça'sı Nesrin Cavadzade'nin gerçek hayatta da aşk yaşadığı kulislerde dolanan bir dedikodudan ibaretti. Gelin görün ki dizisinin sıkı takipçilerini sevindiren haber geçtiğimiz gün ünlü ikiliden geldi. Cavadzade ve Pekin çifti, aşk pozlarını Instagram hesaplarında hikaye olarak paylaştı. 

Cavadzade, hazır aşkımızı ilan etmişken bunun üzerinden espri yapması da bize kalsın diyerek kolları sıvadı ve biricik aşkıyla sette çekilen gelinli- damatlıklı pozlarını kendince tiye aldı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Nesrin Cavadzade ve Pamir Pekin, rol aldıkları "Sandık Kokusu isimli diziye büyük aşklarıyla damga vurmuştu.

Nesrin Cavadzade ve Pamir Pekin, rol aldıkları "Sandık Kokusu isimli diziye büyük aşklarıyla damga vurmuştu.

Televizyon izleyicileri tarafından çift öylesine yakıştırılıyordu ki seyirciler adeta bu aşkın gerçek hayata da taşınması için dua ediyordu. Sitenin güvenliği Hakan ve Ayça'nın etkileyici aşk hikayesi, seyirciyi her hafta ekrana kilitleyen en önemli unsurlardan biri haline gelmişti. Dizi çifti olan Hakan ve Ayça, final bölümünde nihayet evlenecek!

Dizi aşkını gerçek hayata taşıyan ikiliden beklenen haber gelmiş, ikili birlikteliklerini ilan etmişti.

Dizi aşkını gerçek hayata taşıyan ikiliden beklenen haber gelmiş, ikili birlikteliklerini ilan etmişti.

Oyunculuğuyla olduğu kadar güzelliğiyle de ekranları sallayan Nesrin Cavadzade'yi son yıllarda birçok projede izledik. 'Yasak Elma' ve ardından 'Şahane Hayatım' dizileri ise oyuncunun son dönemde yıldızını epey parlatan işler olmuştu. Kendisi geçmiş yıllarda 'En İyi Kadın Oyuncu', 'Cahide Sonku En İyi Kadın Oyuncu Performansı' ve daha birçok ödüle layık görülmüştü. 

2019 senesinde ise oyuncu Gökhan Alkan ile yaşadığı aşk o zamanlar çok konuşulmuştu. Çiftin romantik pozları sosyal medyayı sallamıştı. Herkes onlardan düğün tarihi beklerken Alkan ve Cavadzade ikilisi 2022 senesinde yollarını ayırmıştı. 

Pamir Pekin'i 'İlişki Durumu Karışık' ve 'Yuvamdaki Düşman' gibi dizilerde izlemiştik. Başarılı oyuncu, karizmatik oluşuyla da dikkat çekiyor. Sporuna dikkat eden Pekin'in sosyal medyasına baktığımızda doğayla iç içe olmayı sevdiğini söyleyebiliriz.

Nesrin Cavadzade, bugün setten yaptığı bir paylaşımla yeni aşkını tiye aldı. Burçlar üzerinden esprili bir paylaşım yapan güzel oyuncunun aşk pozu kısa sürede dikkat çekti.

Nesrin Cavadzade, bugün setten yaptığı bir paylaşımla yeni aşkını tiye aldı. Burçlar üzerinden esprili bir paylaşım yapan güzel oyuncunun aşk pozu kısa sürede dikkat çekti.

Biliyorsunuz ki kendini göstermeyi ve ışığını her daim parlatmayı seven aslan kadını, zekası ve 'ağzı laf yapan' halleriyle ikizler erkeğinden kolaylıkla etkilenebilir. Burçlara biraz olsun hakimseniz, ikilinin birbirlerini gördükleri ilk anda içten içe birbirlerine çekildiklerini tahmin edersiniz. İkili arasında oluşan tutkulu ilişki dinamizminde, Pamir Bey, Nesrin Hanım'a beklediği ilgi, alaka ve özeni gösterebilir ve çabuk sıkılgan yönünü biraz olsun baskılayabilirse; bu ilişki tadından yenmez, hatta evliliğe bile gider bizden söylemesi!

Nesrin Cavadzade bu paylaşımına 'Bizden olmaz ya dedikten sonra ikizler-aslan ilişkisi' notunu düşmüştü.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
2
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın