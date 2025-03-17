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Çok Güzel Haberler Bunlar: Selen Esen ve Emin Oğuz Çelebi Bebek Beklediklerini Açıkladılar!

Çok Güzel Haberler Bunlar: Selen Esen ve Emin Oğuz Çelebi Bebek Beklediklerini Açıkladılar!

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
17.03.2025 - 11:33

'Çok Güzel Hareketler Bunlar' isimli televizyon programı, zaman zaman yenilenen oyuncu kadrosuyla izleyenlerini eğlendirmeye devam ediyor. Eser Yenenler, Oğuzhan Koç ve İbrahim Büyükak gibi isimleri de bu televizyon programında sergiledikleri başarılı oyunculukları ve yazdıkları neşeli skeçleriyle tanımıştık biliyorsunuz. 

 'Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'nin şimdilerde en çok sevilen çiftlerinden biri olan Selen Esen ve Emin Oğuz Çelebi sosyal medya hesaplarından takipçilerini sevindiren bir haberi duyurdu. İkili, bebek beklediklerinin müjdesini verdi.

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Selen Esen ve Emin Oğuz Çelebi'ye "Çok Güzel Hareketler 2" isimli televizyon programından mutlaka aşinasınızdır.

Selen Esen ve Emin Oğuz Çelebi'ye "Çok Güzel Hareketler 2" isimli televizyon programından mutlaka aşinasınızdır.

BKM Mutfak imzasını taşıyan 'Çok Güzel Hareketler 2', eğlenceli skeçleriyle izleyicileri güldürmeye devam eden en popüler yapımlardan birisi biliyorsunuz. İlk bölümü 10 Şubat 2019'da Kanal D'de ekrana gelen program, 2008-2011 yılları arasında büyük beğeni toplayan 'Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın devamı niteliğinde.

Yılmaz Erdoğan’ın sanat yönetmenliğini üstlendiği program, genç ve yetenekli oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. 'Çok Güzel Hareketler 2', skeçleriyle geniş izleyici kitlesine hitap ediyor. Yer yer skeçlerinde toplumsal sorunlara da değinen yapım, yalnızca eğlendirmekle de kalmıyor, sosyal bir bilinç ve farkındalığı mizah yoluyla yaratıyor.

Sevilen çift, sosyal medyayı da epey aktif kullanıyor. Youtube kanalı olan ikili, Instagram'ın nimetlerinden de mümkün olduğunca yararlanıyor.

Sevilen çift, sosyal medyayı da epey aktif kullanıyor. Youtube kanalı olan ikili, Instagram'ın nimetlerinden de mümkün olduğunca yararlanıyor.

BKM Mutfak ekibinde yer alan Esen ve Çelebi, 2021 senesinde dünyaevine girdi. Televizyon ekranlarının yanı sıra Youtube'da da geniş kitlere ulaşmayı hedefleyen çift, 'Selen ile Oğuz TV' adlı bir YouTube kanalına sahip. Bu kanalda günlük yaşamlarından kesitler, taşınma süreçleri, ev turları ve çeşitli vloglar paylaşıyorlar.

Selen ve Emin Oğuz çifti, sosyal medyadan müjdeli haberi paylaştı. İkili, bebek beklediklerini duygusal bir videoyla takipçilerine duyurdu.

Selen ve Emin Oğuz çifti, sosyal medyadan müjdeli haberi paylaştı. İkili, bebek beklediklerini duygusal bir videoyla takipçilerine duyurdu.

Bebeğin ultrason görüntüsünü yakınlarına teker teker gösterip hamileliğini ilan eden Selen'in ve çevresindekilerinin reaksiyonlarının gösterildiği video, kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu. Kullanıcıların birçoğundan mutluluk ve tebrik dolu mesajlar beraberinde geldi. 

Bizlere de nazar boncuğumuzu eksik etmemek ve 'Umarız bebeğinizi sağlıkla kucağınıza alırsınız' demek düşer!🧿

Selen Esen ve Emin Oğuz Çelebi'nin mutluluğuna ortak olmak isteyenleri şöyle alalım👇

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Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
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