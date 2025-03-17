Çok Güzel Haberler Bunlar: Selen Esen ve Emin Oğuz Çelebi Bebek Beklediklerini Açıkladılar!
Çok Güzel Haberler Bunlar: Selen Esen ve Emin Oğuz Çelebi Bebek Beklediklerini Açıkladılar!
'Çok Güzel Hareketler Bunlar' isimli televizyon programı, zaman zaman yenilenen oyuncu kadrosuyla izleyenlerini eğlendirmeye devam ediyor. Eser Yenenler, Oğuzhan Koç ve İbrahim Büyükak gibi isimleri de bu televizyon programında sergiledikleri başarılı oyunculukları ve yazdıkları neşeli skeçleriyle tanımıştık biliyorsunuz.
'Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'nin şimdilerde en çok sevilen çiftlerinden biri olan Selen Esen ve Emin Oğuz Çelebi sosyal medya hesaplarından takipçilerini sevindiren bir haberi duyurdu. İkili, bebek beklediklerinin müjdesini verdi.
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Selen Esen ve Emin Oğuz Çelebi'ye "Çok Güzel Hareketler 2" isimli televizyon programından mutlaka aşinasınızdır.
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Sevilen çift, sosyal medyayı da epey aktif kullanıyor. Youtube kanalı olan ikili, Instagram'ın nimetlerinden de mümkün olduğunca yararlanıyor.
Selen ve Emin Oğuz çifti, sosyal medyadan müjdeli haberi paylaştı. İkili, bebek beklediklerini duygusal bir videoyla takipçilerine duyurdu.
Selen Esen ve Emin Oğuz Çelebi'nin mutluluğuna ortak olmak isteyenleri şöyle alalım👇
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